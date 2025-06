BSNL ஃபிளாஷ் சேல்.. தள்ளுபடி.. சலுகை.. இலவச டேட்டா.. அள்ளுங்கள்

BSNL flash sale: பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் (BSNL) கூடிய விரைவில் இந்தியாவில் ஃபிளாஷ் விற்பனையைத் தொடங்க உள்ளது. அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் தனது சமூக ஊடகக் கணக்கின் மூலம் இது தொடர்பான தகவலை வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளது.

X தளத்தில் BSNL வெளியிட்ட பதிவு

பிஎஸ்என்எல் அறிவித்துள்ள இந்த ஃபிளாஷ் விற்பனையில் பயனர்கள் இலவச டேட்டா, பிராட்பேண்ட் சலுகைகள் அல்லது தள்ளுபடி சலுகைகளைப் பெற முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விற்பனை குறித்து சமூக ஊடக தளமான X தளத்தில் BSNL இது தொடர்பான தகவலை பதிவிட்டுள்ளது. அந்த பதிவில், "ஃபிளாஷ் விற்பனை எச்சரிக்கை!" என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த போஸ்ட் உடன் ஒரு வீடியோவும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, அதில் ஏதோ பெரிய விஷயம் வரப்போகிறது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஃபிளாஷ் விற்பனையின் தேதி இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. மேலும் இந்த விற்பனை விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

FLASH SALE ALERT!

The BSNL FLASH SALE is almost here and it comes with a mystery twist!

We’re giving YOU the chance to guess what's coming:

FREE Data?

A. Superfast Broadband Deals?

B. Massive Discounts?

Comment your guess now!

Stay Tuned.#BSNL #BSNLSale #FlashSale… pic.twitter.com/FpMAHdfY0O

— BSNL India (@BSNLCorporate) June 26, 2025