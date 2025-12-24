English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BSNLன் அதிரடி பரிசு: 4 ரீசார்ஜ் திட்டங்களில் எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

BSNL Recharge plan: BSNL தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு கிறிஸ்துமஸ் சலுகையை  அறிவித்துள்ளது. இந்த சலுகையின் கீழ், நிறுவனம் அதன் திட்டங்களுடன் கூடுதல் டேட்டா சலுகைகளையும் வழங்குகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 24, 2025, 08:11 PM IST
  • இந்தத் திட்டம் 30 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் கால அளவைக் கொண்டது.
  • இந்த திட்டம் தினமும் 2 ஜிபி டேட்டா சலுகைகளுடன் வருகிறது.
  • இந்த திட்டம் தினமும் 2 ஜிபி டேட்டா சலுகைகளுடன் வருகிறது.

BSNL Recharge plan: BSNL (பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட்) தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு கிறிஸ்துமஸ் ரீசார்ஜ் சலுகையை அறிவித்துள்ளது. இந்த சலுகையின் கீழ், நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கூடுதல் டேட்டாவின் பலனை வழங்குகிறது. அந்த வகையில் நீங்களும் ஒரு BSNL வாடிக்கையாளராக இருந்து புதிய ரீசார்ஜ் செய்ய திட்டமிட்டுக் கொண்டு இருந்தால், இந்த சலுகை பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த சலுகையின் கீழ், பயனர்கள் தங்கள் தற்போதைய டேட்டா சலுகைகளுடன் கூடுதலாக கூடுதல் டேட்டாவைப் பெறுவார்கள். இந்த ரீசார்ஜ் திட்டங்களின் விலை மற்றும் நன்மைகளை விரிவாகத் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

BSNL Offer
பிஎஸ்என்எல் (BSNL) நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்காகச் சிறப்பு கிறிஸ்துமஸ் சலுகையை அதிகாரப்பூர்வ 'X' தளத்தில் அறிவித்துள்ளது. இந்தச் சலுகை இன்று, டிசம்பர் 24 முதல் டிசம்பர் 31 வரை மட்டுமே அமலில் இருக்கும். இந்த வரையறுக்கப்பட்ட காலச் சலுகையின் கீழ், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நான்கு ரீசார்ஜ் திட்டங்களில் ஏற்கனவே உள்ள பலன்களுடன் கூடுதலாக Extra Data நன்மைகளை நிறுவனம் வழங்குகிறது.

BSNL Rs 225 Plan: இந்தத் திட்டம் 30 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் கால அளவைக் கொண்டது. இதில் பயனர்கள் வழக்கமாகப் பெறும் வரம்பற்ற அழைப்புகள் (Unlimited Calling) மற்றும் தினசரி 2.5 GB டேட்டா ஆகிய நன்மைகளைப் பெறலாம். தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்தச் சிறப்புச் சலுகையின் மூலம், கூடுதல் பலனாகப் பயனர்கள் இனி தினசரி 3 GB டேட்டாவை அனுபவிக்க முடியும்.

BSNL Rs 347 Plan: இந்த திட்டம் தினமும் 2 ஜிபி டேட்டா சலுகைகளுடன் வருகிறது. இருப்பினும், கிறிஸ்துமஸ் சலுகையின் ஒரு பகுதியாக, நீங்கள் தினமும் 2.5 ஜிபி டேட்டாவைப் பெறுவீர்கள். இந்த திட்டம் அன்லிமிடெட் காலிங்கையும் வழங்குகிறது. இந்த திட்டத்தின் செல்லுபடியாகும் காலம் 50 நாட்கள் ஆகும்.

BSNL Rs 485 Plan: இந்த திட்டம் தினமும் 2 ஜிபி டேட்டா சலுகைகளுடன் வருகிறது, ஆனால் நிறுவனம் தற்போது சலுகையின் ஒரு பகுதியாக தினமும் 2.5 ஜிபி டேட்டாவை வழங்குகிறது. இந்த திட்டம் அன்லிமிடெட் காலிங்கையும் வழங்குகிறது. இந்த திட்டத்தின் செல்லுபடியாகும் காலம் 72 நாட்கள் வரை ஆகும்.

BSNL Rs 2399 Plan: இந்த திட்டம் தினமும் 2 ஜிபி டேட்டாவையும் வழங்குகிறது, ஆனால் நிறுவனம் தற்போது ஒரு சலுகையின் ஒரு பகுதியாக தினமும் 2.5 ஜிபி டேட்டாவை வழங்குகிறது. இந்த திட்டம் அன்லிமிடெட் காலிங்கையும் மற்றும் 365 நாட்கள் வரை செல்லுபடியாகும் காலத்தையும் வழங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S25 FE: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

மேலும் படிக்க | ஏஐ புகைப்படம், வீடியோக்களைக் கண்டறிவது எப்படி? - கூகுள் ஜெமினியின் புதிய வசதி!

மேலும் படிக்க | ஆதார் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? இந்த ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சா பேங்க் பேலன்ஸ் காலி.. தப்பிப்பது எப்படி?

