ஒரு முறை ரீசார்ஜ்... ஒரு வருடத்திற்கும் மேல் நிம்மதி! BSNL-ன் பம்பர் பிளான்!

பிஎஸ்என்எல் சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் 4ஜி சேவையை அறிமுகப்படுத்தியது, இது வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது. மேலும், அடுத்த ஆண்டு 5ஜி சேவை அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் உள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 27, 2025, 07:43 PM IST

பிஎஸ்என்எல் (BSNL) நிறுவனம், ஜியோ (Jio) மற்றும் ஏர்டெல் (Airtel) போன்ற தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களின் போட்டிக்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில், தொடர்ந்து மலிவு விலையில் ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களை வழங்கி வருகிறது. இந்தத் திட்டங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடையே சிறந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.

பிஎஸ்என்எல் சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் 4ஜி சேவையை அறிமுகப்படுத்தியது, இது வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது. மேலும், அடுத்த ஆண்டு 5ஜி சேவை அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் உள்ளது. தற்போது, நீண்ட கால வேலிடிட்டி கொண்ட, அதாவது 300 நாட்களுக்கு மேல் செல்லுபடியாகும், பிஎஸ்என்எல்-ன் சில முக்கிய பட்ஜெட் விலைத் திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் நன்மைகளைப் பார்ப்போம்.

நீண்ட கால வேலிடிட்டி கொண்ட பிஎஸ்என்எல் ப்ரீபெய்ட் திட்டங்கள்

திட்டம் (ரூபாய்) வேலிடிட்டி (நாட்கள்) தினசரி டேட்டா மொத்த டேட்டா அழைப்பு நன்மை எஸ்எம்எஸ் சிறப்பம்சங்கள்

ரூ. 2399

 365

2 ஜிபி

730 ஜிபி

வரம்பற்ற லோக்கல்/எஸ்டிடி/ரோமிங்

தினமும் 100

ஒரு வருட வேலிடிட்டி மற்றும் அதிக டேட்டா விரும்புவோருக்குச் சிறந்தது.

ரூ. 1999

330

1.5 ஜிபி

495 ஜிபி

வரம்பற்ற லோக்கல்/எஸ்டிடி/ரோமிங்

தினமும் 100

கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட வேலிடிட்டி மற்றும் தினசரி டேட்டா சலுகை.

ரூ. 1499

300

  

32 ஜிபி (மொத்தம்)

வரம்பற்ற லோக்கல்/எஸ்டிடி/ரோமிங்

தினமும் 100

குறைந்த டேட்டா மற்றும் நீண்ட கால அழைப்பு/எஸ்எம்எஸ் நன்மை மட்டும் தேவைப்படுவோருக்கு ஏற்றது.

பிஎஸ்என்எல் ரூ. 2399 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்

வேலிடிட்டி: 365 நாட்கள் (ஒரு வருடம்)

டேட்டா நன்மை: தினமும் 2 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் மொத்தமாக 730 ஜிபி டேட்டா கிடைக்கும்.

டேட்டா வேகம்: தினசரி டேட்டா முடிந்த பிறகு இணைய வேகம் 40 Kbps ஆகக் குறையும்.

அழைப்பு நன்மை: வரம்பற்ற லோக்கல், எஸ்டிடி, மற்றும் ரோமிங் வாய்ஸ் கால்ஸ்.

எஸ்எம்எஸ்: தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ் சலுகை.

இந்தத் திட்டத்தில் ஓடிடி (OTT) நன்மைகள் எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லை. அதிக டேட்டா மற்றும் முழு ஒரு வருட வேலிடிட்டியை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

பிஎஸ்என்எல் ரூ. 1999 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்

வேலிடிட்டி: 330 நாட்கள்

டேட்டா நன்மை: தினமும் 1.5 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தில் மொத்தமாக 495 ஜிபி டேட்டா கிடைக்கும்.

டேட்டா வேகம்: தினசரி டேட்டா முடிந்த பிறகு இணைய வேகம் 40 Kbps ஆகக் குறையும்.

அழைப்பு நன்மை: வரம்பற்ற லோக்கல், எஸ்டிடி, மற்றும் ரோமிங் வாய்ஸ் கால்ஸ்.

எஸ்எம்எஸ்: தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ் சலுகை.

நீண்ட கால வேலிடிட்டியுடன் தினசரி டேட்டாவைப் பயன்படுத்த விரும்பும் பயனர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

பிஎஸ்என்எல் ரூ. 1499 ப்ரீபெய்ட் திட்டம்

வேலிடிட்டி: 300 நாட்கள்

டேட்டா நன்மை: மொத்தம் 32 ஜிபி டேட்டா மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.

டேட்டா வேகம்: 32 ஜிபி டேட்டா முடிந்த பிறகு இணைய வேகம் 40 Kbps ஆகக் குறையும்.

அழைப்பு நன்மை: வரம்பற்ற லோக்கல், எஸ்டிடி, மற்றும் ரோமிங் வாய்ஸ் கால்ஸ்.

எஸ்எம்எஸ்: தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ் சலுகை.

டேட்டா தேவையில்லாமல், நீண்ட காலத்திற்கு அழைப்பு மற்றும் எஸ்எம்எஸ் நன்மைகளை மட்டுமே அதிகம் பயன்படுத்த விரும்பும் பயனர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் மிகவும் பொருத்தமானதாகும்.

