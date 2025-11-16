பிஎஸ்என்எல் ரூ.251 மாணவர் சிறப்பு ப்ரீபெய்ட் திட்டம் - முழு விவரம்

Bsnl Plan For Students: அரசுக்குச் சொந்தமான தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் (BSNL), 2025 குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு மாணவர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு "மாணவர் திட்டத்தை" அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வரையறுக்கப்பட்ட காலத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்தத் திட்டம், மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் டிஜிட்டல் தேவைகளை மலிவு விலையில் பூர்த்தி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ₹251 விலையில் வழங்கப்படும் இந்த புதிய ப்ரீபெய்ட் திட்டம், அதிவேக இணையம் மற்றும் வரம்பற்ற அழைப்பு உள்ளிட்ட பல நன்மைகளை வழங்குகிறது.
BSNL மாணவர் திட்டத்தில் என்ன சிறப்பு?
BSNL நிறுவனத்தின் இந்த ₹251 திட்டம் மாணவர்களுக்கு பல பயனுள்ள நன்மைகளை உள்ளடக்கியது. இந்த திட்டத்தின் வேலிடிட்டி காலம் 28 நாட்கள் ஆகும். மாணவர்கள் மொத்தம் 100GB அதிவேக 4G மொபைல் டேட்டாவைப் பெறுவார்கள். ஆன்லைன் வகுப்புகளில் கலந்துகொள்ளும் மற்றும் ஆராய்ச்சி நடத்தும் மாணவர்களுக்கு இந்த டேட்டா மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த திட்டம் அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் வரம்பற்ற குரல் அழைப்புகளையும் வழங்குகிறது. பயனர்கள் ஒரு நாளைக்கு 100 இலவச SMS வசதியைப் பெறுவார்கள்.
சலுகை காலக்கெடு
இந்த 'Student Plan' ஒரு குறிப்பிட்ட கால சலுகை. இது நவம்பர் 14 ஆம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 13, 2025 வரை நீடிக்கும். இந்த நேரத்தில் மாணவர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டும்.
மேக் இன் இந்தியா 4G
நாடு முழுவதும் தனது உள்நாட்டு 4G மொபைல் நெட்வொர்க்கை அறிமுகப்படுத்தி வரும் நேரத்தில், BSNL இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தியா தனது சொந்த 4G மொபைல் நெட்வொர்க் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கும் உலகின் ஐந்தாவது நாடு, மேலும் BSNL இந்த மேம்பாட்டில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.
VoWi-Fi சோதனை
இந்தத் திட்டத்துடன், மற்றொரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால், BSNL சமீபத்தில் VoWi-Fi அல்லது வாய்ஸ் ஓவர் வைஃபை சோதனை செய்யத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த VoWi-Fi அம்சம் BSNL வாடிக்கையாளர்களுக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும். நெட்வொர்க் பலவீனமாக இருந்தாலும் அல்லது இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர்கள் Wi-Fi வழியாக வசதியாகப் பேச முடியும். இது அழைப்புகளின் போது குரல் இழப்பு சிக்கலை நீக்கும். இருப்பினும், ஜியோ, ஏர்டெல் மற்றும் வோடபோன் ஐடியா ஏற்கனவே இந்த சேவையை வழங்கி வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
