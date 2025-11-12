English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வெறும் ₹7 தினசரி செலவில் BSNL-லில் 50 நாட்கள் வேலிடிட்டி, 2GB டேட்டா, இலவச கால்கள்

வெறும் ₹7 தினசரி செலவில் BSNL-லில் 50 நாட்கள் வேலிடிட்டி, 2GB டேட்டா, இலவச கால்கள்

பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் தனது பயனர்களுக்காக 50 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் ஒரு புதிய மலிவு விலை திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இத்திட்டம் வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் டேட்டா போன்ற பலன்களை வழங்குகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 12, 2025, 08:01 PM IST
  • அழைப்பு சலுகை: வரம்பற்ற அழைப்பு (Unlimited Calling).
  • டேட்டா சலுகை: தினசரி 2GB டேட்டா (Daily 2GB Data).
  • SMS சலுகை: தினசரி 100 SMS (Daily 100 SMS).

வெறும் ₹7 தினசரி செலவில் BSNL-லில் 50 நாட்கள் வேலிடிட்டி, 2GB டேட்டா, இலவச கால்கள்

தொலைத்தொடர்புத் துறையில் BSNL மீண்டும் ஒரு சலசலப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது, இது தனியார் நிறுவனங்களுக்கு சவால் விடுகிறது. இந்த புதிய BSNL ப்ரீபெய்ட் திட்டம் பயனர்களுக்கு வரம்பற்ற அழைப்பு மற்றும் தினசரி 2GB டேட்டா உள்ளிட்ட ஏராளமான சலுகைகளை வழங்குகிறது. இவை அனைத்தும் ஒரு தனித்துவமான 50 நாள் செல்லுபடியுடன் கிடைக்கின்றன. தற்போது, எந்த ஒரு பெரிய தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமும் 50 நாள் செல்லுபடியாகும் திட்டத்தை வழங்குவதில்லை. அவற்றின் பொதுவான 56 நாள் ப்ரீபெய்ட் திட்டங்கள் பெரும்பாலும் இந்த BSNL சலுகையை விட அதிக விலையில் உள்ளன.

BSNL 50 நாள் திட்டத்தின் முக்கிய நன்மைகள்

இந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டம் குறித்த விவரங்களை BSNL அதன் அதிகாரப்பூர்வ X தளத்தில் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது.

தொலைத்தொடர்புத் துறையில் பாரத் சஞ்சார் நிகம் லிமிடெட் (BSNL) மீண்டும் ஒரு சலசலப்பை ஏற்படுத்தி, தனியார் நிறுவனங்களுக்கு சவால் விடுகிறது.

BSNL-லின் ₹347 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் பயனர்களுக்கு 50 நாட்கள் தனித்துவமான செல்லுபடியுடன் ஏராளமான சலுகைகளை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:

அழைப்பு சலுகை: வரம்பற்ற அழைப்பு (Unlimited Calling).

டேட்டா சலுகை: தினசரி 2GB டேட்டா (Daily 2GB Data).

டேட்டா குறைப்பு: தினசரி வரம்புக்குப் பிறகு, இணைய வேகம் 40 Kbps (அல்லது சில இடங்களில் 80 Kbps) ஆகக் குறையும்.

SMS சலுகை: தினசரி 100 SMS (Daily 100 SMS).

கூடுதல் நன்மைகள் : Challenges Arena Mobile Gaming Service-க்கு இலவச அணுகல். சில வட்டாரங்களில் BiTV/BiTV Live TV Channels இலவச சந்தா. இலவச தேசிய ரோமிங் (Free National Roaming).

விரைவான 4G விரிவாக்கம் மற்றும் 5G தயார்நிலை

அரசுக்குச் சொந்தமான தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான பிஎஸ்என்எல் (BSNL), இந்தியா முழுவதும் தனது 4ஜி நெட்வொர்க் விரிவாக்கத்தை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. நிறுவனத்தின் 4ஜி உள்கட்டமைப்பு முற்றிலும் உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தில் (Indigenous Technology) கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இது 5ஜி-க்குத் தயாரான (5G-ready) அமைப்பாகும். இதன் விளைவாக, பிஎஸ்என்எல் பயனர்கள் விரைவில் 5ஜி இணைப்பைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அறிக்கைகளின்படி, பிஎஸ்என்எல்-லின் 5ஜி சேவை இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் (டிசம்பர் 2025) அல்லது அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் பயனர்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும்.

நாடு முழுவதும் உள்ள பிற நகரங்கள் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு வட்டங்களுக்கு விரிவுபடுத்துவதற்கு முன்பு, டெல்லி மற்றும் மும்பையில் அதன் "இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது" (Made in India) 5ஜி சேவையை ஒரு பைலட் திட்டமாக (Pilot Project) தொடங்க நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

