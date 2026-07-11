/BSNL Satellite Phone: கேமரா, AI கிடையாது, விலை ரூ.1.34 லட்சம்... ஆனாலும் ஒர்த்துதான், ஏன் தெரியுமா?

BSNL Satellite Phone: இன்றைய 5G யுகத்தில் ஸ்மார்ட்போன் வாங்க நினைப்பவர்கள் கேமரா, ஏஐ (AI) அம்சங்கள், பேட்டரி மற்றும் பிராசஸர் ஆகியவற்றைத் தான் முதலில் கவனிப்பார்கள். ஆனால், இவை எதிலும் கவனம் செலுத்தாத, வெறும் போன் கால்கள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் (SMS) மட்டுமே செய்யக்கூடிய ஒரு போனின் விலை ₹1.34 லட்சம் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?
ஆம்! இந்தியாவின் பொதுத்துறை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான பிஎஸ்என்எல் (BSNL), மொபைல் டவர்களே இல்லாத இடத்திலும் தடையின்றி பேசக்கூடிய ஒரு புதிய சாட்டிலைட் போனை (BSNL Satellite Phone) இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் பிரீமியம் மாடலான ஐபோன் 17 ப்ரோ (iPhone 17 Pro) விலைக்கு நிகராக உள்ள இந்த பிஎஸ்என்எல் சாட்டிலைட் போனின் சிறப்பம்சங்கள், விலை மற்றும் இதை யார் வாங்கலாம் என்பது குறித்த முழு விவரங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
பிஎஸ்என்எல் சாட்டிலைட் போன் என்றால் என்ன? இது எப்படி வேலை செய்கிறது?
|அம்சம்
|விவரம்
|நேரடி செயற்கைக்கோள் இணைப்பு
|மொபைல் சிக்னல் மற்றும் டவர்கள் இல்லாத இடங்களிலும் துல்லியமான வாய்ஸ் கால் (Voice Call) மற்றும் எஸ்எம்எஸ் வசதி.
|அதிநவீன எமர்ஜென்சி SOS பட்டன்
|அவசர காலங்களில் மீட்புக் குழுவினருக்கு உடனடியாகத் தகவல் தெரிவிக்க பிரத்யேக பிசிகல் எமர்ஜென்சி 'SOS' பட்டன் உள்ளது.
|கடினமான வடிவமைப்பு
|கரடுமுரடான சூழல்களைத் தாங்கும் வகையில் IP65 மற்றும் IK04 ரேட்டிங் பெற்றுள்ளது. இதனால் தண்ணீர், தூசி மற்றும் கீழே விழுந்தாலும் இந்த போன் பாதிக்கப்படாது.
|நீண்ட கால பேட்டரி பேக்கப்
|மின்சார வசதி இல்லாத தொலைதூரப் பகுதிகளில் பல நாட்களுக்குத் தாங்கக்கூடிய கழற்றக்கூடிய (Removable) சக்திவாய்ந்த பேட்டரி.
|பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்பு
|இந்த போன் மூலம் பேசப்படும் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் அனைத்தும் முழுமையாக என்க்ரிப்ட் (End-to-End Encrypted) செய்யப்பட்டிருக்கும்.
இந்த போன் தினசரி பயன்பாட்டிற்கான சாதாரண ஸ்மார்ட்போன் அல்ல. இது மிகவும் சவாலான மற்றும் ஆபத்தான சூழல்களில் பணிபுரிபவர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது:
ராணுவத்தினர் மற்றும் பாதுகாப்புப் படையினர் (Defence)
கடலோரக் காவல்படை மற்றும் மாலுமிகள் (Maritime)
பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் (Disaster Response)
சுரங்கத் தொழிலாளர்கள் (Mining)
மலை ஏறுபவர்கள் மற்றும் சாகசப் பயணிகள் (Adventure Travel)
குறிப்பு: மத்திய தொலைத்தொடர்பு அமைச்சகத்திடம் (DoT) உரிய அனுமதி பெற்ற பின்னரே இதை வாங்க முடியும்.
இந்த பிஎஸ்என்எல் சாட்டிலைட் போனின் விலை அனைத்து வரிகளுடன் சேர்த்து ₹1,34,166 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் அரசு மற்றும் வணிகப் பயன்பாட்டாளர்களுக்கு எனத் தனித்தனியாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
|பயனர் பிரிவு
|செல்லுபடியாகும் காலம் (Validity)
|திட்டத்தின் விலை (Plan Price)
|இலவச பயன்பாடு (Free Minutes)
|அரசு ஊழியர்கள்
|மாதந்திரம் (Monthly)
|₹3,500
|20 நிமிடங்கள் / எசஎம்எஸ்
|அரசு ஊழியர்கள்
|வருடாந்திரம் (Annual)
|₹38,500
|240 நிமிடங்கள் / எசஎம்எஸ்
|வணிகப் பயனர்கள்
|மாதந்திரம் (Monthly)
|₹5,835
|30 நிமிடங்கள் / எசஎம்எஸ்
|வணிகப் பயனர்கள்
|வருடாந்திரம் (Annual)
|₹64,185
|360 நிமிடங்கள் / எசஎம்எஸ்
குறிப்பு: மேற்கண்ட கட்டணங்களுடன் ஜிஎஸ்டி (GST) தனியாகச் சேர்க்கப்படும்.
ஆப்பிள் ஐபோன் விலையில் இருந்தாலும், கேமரா போன்ற ஆடம்பர அம்சங்களை விட "உயிரைக் காக்கும் தகவல்தொடர்பு" தான் முக்கியம் என்று நினைப்பவர்கள் இதை வாங்கலாம். நெட்வொர்க் டவர்களே இல்லாத எல்லைப் பகுதிகள் மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளுல் பணியாற்றுபவர்களுக்கும், அடிக்கடி சாகசப் பயணங்களுக்கு செல்வதில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கும் இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.
முக்கிய குறிப்பு:
இந்தியாவில் தேசிய பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக சாட்டிலைட் போன்களுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. சாதாரண போன்களைப் போல இதை ஆன்லைனில் வாங்கிவிட முடியாது. இதை வாங்க விரும்புவோர் மத்திய தொலைத்தொடர்பு அமைச்சகத்திடம் (DoT) உரிய அனுமதி பெற்று, வாடிக்கையாளர் சரிபார்ப்பு (Verification) நடைமுறைகளை முடித்த பிறகே பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம் மூலம் பெற முடியும்.