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BSNL Satellite Phone: கேமரா, AI கிடையாது, விலை ரூ.1.34 லட்சம்... ஆனாலும் ஒர்த்துதான், ஏன் தெரியுமா?

BSNL Satellite Phone: இந்தியாவின் பொதுத்துறை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான பிஎஸ்என்எல் (BSNL), மொபைல் டவர்களே இல்லாத இடத்திலும் தடையின்றி பேசக்கூடிய ஒரு புதிய சாட்டிலைட் போனை (BSNL Satellite Phone) இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 11, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:00 PM IST
BSNL Satellite Phone: கேமரா, AI கிடையாது, விலை ரூ.1.34 லட்சம்... ஆனாலும் ஒர்த்துதான், ஏன் தெரியுமா?
Image Credit: BSNL Satellite Phone Features (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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