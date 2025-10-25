BSNL பம்பர் சலுகை: ரூ.500க்கும் குறைவான விலையில் 72 நாட்களுக்கு தினமும் 2GB டேட்டா

BSNL Amazing Plan: BSNL பல்வேறு வகையான ப்ரீபெய்ட் திட்டங்களை வழங்குகி வருகிறது, மாறுபட்ட விலைகளில் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் உள்ளன. இது பயனர்கள் சரியான திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதை கடினமாக்குகிறது. எனவே, அரசுக்கு சொந்தமான தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான BSNL இன் ஒரு திட்டத்தைப் பற்றி தான் இப்போது காணப் போகிறோம், இது ஒரு நாளைக்கு 2GB டேட்டாவை ₹500க்கும் குறைவாக வழங்குகிறது, மேலும் 72 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்.
இந்த சேவை திட்டத்தில் கிடைக்கும்:
இந்த BSNL திட்டம் வரம்பற்ற அழைப்பை வழங்குகிறது, பயனர்கள் மற்ற நெட்வொர்க்குகளில் மணிக்கணக்கில் பேச அனுமதிக்கிறது. இது தினசரி 2GB இணைய டேட்டாவையும் 72 நாட்கள் செல்லுபடியையும் வழங்குகிறது. இருப்பினும், இந்த பேக் OTT அணுகல் போன்ற நன்மைகளை வழங்காது.
இந்த திட்டம் சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்டது
அரசுக்கு சொந்தமான தொலைத் தொடர்பு நிறுவனமான BSNL சமீபத்தில் சம்மன் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த திட்டம் மூத்த குடிமக்களுக்கானது. இந்த பேக் 365 நாட்கள் அல்லது ஒரு வருடம் செல்லுபடியாகும். இது ஒரு நாளைக்கு 2 ஜிபி டேட்டா மற்றும் 100 எஸ்எம்எஸ் வழங்குகிறது.
இந்த திட்டம் இலவச குரல் அழைப்பு மற்றும் ஆறு மாத இலவச BiTV சந்தாவை வழங்குகிறது. இந்த ஹானர் திட்டத்தின் விலை ₹1,812 ஆகும்.
இந்த திட்டம் பிஎஸ்என்எல் சம்மான் பிளான் (BSNL Samman Plan) ஆகும். இது 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் ஒரு சிறப்பு வருடாந்திர ப்ரீபெய்ட் திட்டமாகும்.
திட்டத்தின் விவரங்கள்:
பெயர்: பிஎஸ்என்எல் சம்மான் பிளான் (BSNL Samman Plan)
விலை: ரூ. 1812
வேலிடிட்டி: 365 நாட்கள் (ஒரு வருடம்)
சலுகைகள்:
அன்லிமிடெட் வாய்ஸ் கால்கள் (லோக்கல், எஸ்.டி.டி மற்றும் ரோமிங்).
நாளொன்றுக்கு 2 ஜிபி அதிவேக டேட்டா. (இந்த வரம்புக்குப் பிறகு, வேகம் 40 Kbps ஆக குறையும்)
நாளொன்றுக்கு 100 எஸ்எம்எஸ்கள்.
கூடுதல் நன்மை: 6 மாதங்களுக்கு பிஐடிவி பிரீமியம் (BiTV Premium) சந்தா (இதில் 25+ ஓடிடி ஆப்கள் மற்றும் 450+ லைவ் டிவி சேனல்கள் கிடைக்கும்).
யாருக்கானது: 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட புதிய பிஎஸ்என்எல் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மட்டுமே.
கடைசி தேதி: இந்த சிறப்பு சலுகையை நவம்பர் 18ஆம் தேதிக்குள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
குறிப்பு: ஏற்கெனவே பிஎஸ்என்எல் சிம் கார்டு வைத்திருக்கும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த சலுகை கிடைக்காது.
மற்ற திட்டத்துடன் ஒப்பீடு:
இதே போன்ற சலுகைகள் கொண்ட பிஎஸ்என்எல்-லின் வருடாந்திர திட்டம் ரூ. 2399 விலையில் கிடைக்கிறது. இதனுடன் ஒப்பிடும்போது, ரூ. 1812 சம்மான் பிளான் புதிய மூத்த குடிமக்களுக்கு மிகவும் மலிவான சலுகையாகும்.
