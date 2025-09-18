BSNL-ன் 61 ரூபாய் ஆஃபர்: Netflix, Hotstar உட்பட 1000+ சேனல்கள்- DTH நிறுவனங்களுக்கு அதிர்ச்சி!

BSNLs Rs. 61 Offer: டிவி மற்றும் OTT சந்தா கட்டணங்கள் அதிகமாக உள்ளதால், மாதாமாதம் நூற்றுக்கணக்கான ரூபாய்களை செலவழிக்கும் மக்களுக்கு இது ஒரு பெரிய நல்ல செய்தி. இனி அவ்வளவு செலவழிக்கத் தேவையில்லை, ஏனெனில், பொதுத்துறை தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான BSNL வெறும் 61 ரூபாய்க்கு ஒரு புதிய ஆஃபரை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது DTH மற்றும் தனியார் OTT நிறுவனங்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், வாடிக்கையாளர்கள் 1000-க்கும் மேற்பட்ட சேனல்களைப் பெற முடியும்.
BSNL-ன் ரூ. 61 திட்டம்: இவ்வளவு நன்மைகளா?
நீங்கள் டிவி சேனல்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளின் ரசிகர் என்றால், மாதம்தோறும் ஒரு நல்ல தொகையை செலவழித்துக்கொண்டிருப்பீர்கள். பெரும்பாலான டிவி ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் 200 ரூபாய் முதல் 400 ரூபாய் வரை இருக்கும். அத்துடன், HD சேனல்கள் அல்லது OTT தளங்களையும் சேர்த்தால், இந்தச் செலவு எளிதாக ரூ.700 முதல் ரூ. 1000 வரை உயர்ந்துவிடும். ஆனால், இவை அனைத்தும் உங்களுக்கு வெறும் 61 ரூபாய்க்கு கிடைத்தால் எப்படி இருக்கும்? இது நம்ப முடியாததாகத் தோன்றினாலும், முற்றிலும் உண்மை. அரசு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான BSNL, வெறும் ரூ. 61 செலுத்தி 1000-க்கும் மேற்பட்ட சேனல்களை ரசிக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
BSNL தனது புதிய டிஜிட்டல் டிவி மற்றும் OTT சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது iFTV அல்லது BiTV (Bharat Internet TV) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்தச் சேவை மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் 500-க்கும் மேற்பட்ட நேரடி சேனல்களையும் (SD மற்றும் HD ஆகிய இரு வகைகளும் இதில் அடங்கும்), 1000+ OTT சேனல்களையும் பெறலாம். இந்தத் திட்டத்தில் இந்தி, ஆங்கிலம் மற்றும் பிற பிராந்திய மொழிகளின் சேனல்களும் அடங்கும். இது மட்டுமல்லாமல், Netflix, Amazon Prime, மற்றும் Disney+ Hotstar போன்ற பிரபலமான OTT தளங்களின் உள்ளடக்கத்தையும் நீங்கள் ரசிக்கலாம். இதன் ஆரம்ப விலை வெறும் ரூ. 61 என்பதுதான் இதன் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம்.
சேவையைத் தொடங்குவது எப்படி?
இந்தத் திட்டத்தைப் பற்றி BSNL தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது. அந்தப் பதிவில் இந்தச் சேவையைத் தொடங்கும் வழிமுறைகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்காக, நீங்கள் 18004444 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணைத் தொடர்புகொள்ள வேண்டும். அந்த எண்ணுக்கு ஒரு Hi என்று மெசேஜ் அனுப்பிய பிறகு, வரும் மெனுவில் இருந்து "Activate IFTV" என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து இந்தச் சேவையைத் தொடங்கலாம்.
இந்த ஆஃபர் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
BSNL-ன் IFTV சேவையைப் பயன்படுத்த, உங்களிடம் Bharat Fiber (FTTH) இணைப்பு இருக்க வேண்டும். ஏனெனில், இந்தச் சேவை அந்த இணைப்பில் மட்டுமே கிடைக்கும். மேலும், உங்கள் பிராட்பேண்ட் திட்டம் செயலில் இருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் இணைய வேகம் தடையின்றி இருக்கும். இந்தச் சேவைக்குத் தனியாக எந்த செட்-டாப் பாக்ஸும் வழங்கப்படாது. எனவே, இதைப் பயன்படுத்த, உங்களிடம் ஸ்மார்ட் டிவி, ஆண்ட்ராய்டு டிவி அல்லது ஃபயர் ஸ்டிக் போன்ற சாதனங்கள் இருக்க வேண்டும். IFTV-ஐ தொடங்க, வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் டிவியில் Skypro அல்லது PlayboxTV செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து, அதில் தங்கள் FTTH எண்ணைப் பயன்படுத்தி லாகின் செய்ய வேண்டும். BSNL நெட்வொர்க்குடன் இணைந்திருந்தால் மட்டுமே இந்தச் சேவை செயல்படும்.
