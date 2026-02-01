English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • பட்ஜெட் 2026: விலை குறையும் ஸ்மார்ட்போன்கள்! எப்போது முதல் தெரியுமா?

பட்ஜெட் 2026: விலை குறையும் ஸ்மார்ட்போன்கள்! எப்போது முதல் தெரியுமா?

smartphone price : பட்ஜெட் 2026 தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில், புதிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்க உள்ளவர்களுக்கு முக்கிய தகவல்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 1, 2026, 03:03 PM IST
  • மத்திய பட்ஜெட் 2026 இன்று தாக்கல்
  • விலை குறையும் என எதிர்பார்ப்பு
  • உதிரி பாகங்கள் மீதான வரி குறைப்பு

பட்ஜெட் 2026: விலை குறையும் ஸ்மார்ட்போன்கள்! எப்போது முதல் தெரியுமா?

smartphone price : மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய பட்ஜெட் 2026 -ஐ தாக்கல் செய்திருக்கும் நிலையில், ஸ்மார்ட்போன் உள்ளிட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் துறைக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்துள்ளார். பேட்டரி தயாரிப்புக்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் மீதான வரி குறைப்பை அறிவித்துள்ளார். இது சந்தையில் எதிரொலிக்கும் என்பதால் புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள் விலை குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஸ்மாரட்போன்கள் விலை ஏன் குறையும்? 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்:

1. லித்தியம் அயன் பேட்டரி: பேட்டரி தயாரிப்பிற்குத் தேவையான உதிரிபாகங்கள் மீதான வரி குறைக்கப்படும் என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். போன் விலையில் 15 முதல் 20% வரை பேட்டரி இருப்பதால், இதன் உற்பத்தி மீதான செலவு குறையும்போது அது ஒட்டுமொத்த ஸ்மார்ட்போன் விலையில் கணிசமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.

2. டிஸ்ப்ளே மற்றும் சர்க்யூட் போர்டுகள் (PCBA) தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருட்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

3. மின்னணு உற்பத்தித் துறைக்காக (MSME) ரூ.40,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த காரணங்கள் ஸ்மாரட்போன் உற்பத்தியில் மிகப்பெரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதால், ஸ்மார்ட்போன்கள் விலை குறையும் என நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர். 

எப்போது முதல் விலை குறையும்?

பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இறக்குமதி வரி மாற்றங்கள் பொதுவாக 2026 ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும். இருப்பினும், பல நிறுவனங்கள் பட்ஜெட் அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து தங்களின் 'பழைய ஸ்டாக்' முடிந்தவுடன் அல்லது புதிய மாடல்கள் வெளியாகும் போது விலையைக் குறைக்கத் தொடங்கும். எனவே, பிப்ரவரி இறுதி அல்லது மார்ச் மாதத்திலிருந்தே விலையில் மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம்.

எந்தெந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை குறையும்?

எல்லா போன்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான விலை குறைப்பு இருக்காது. இந்தியாவிலேயே அசெம்பிள் செய்யப்படும் சாம்சங் (Samsung), விவோ (Vivo), ஷாவ்மி (Xiaomi) மற்றும் ஆப்பிள் ஐபோன்களின் (iPhone 16, 17 தொடர்கள்) விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. ஏனெனில், லித்தியம்-அயன் பேட்டரி தயாரிப்பிற்கான பாகங்கள் மீதான இறக்குமதி வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

பட்ஜெட் மற்றும் மிட் ரேஞ்ச் போன்கள் (ரூ.15,000 - ரூ.30,000): உற்பத்திச் செலவு குறைவதால், மக்கள் அதிகம் வாங்கும் பட்ஜெட் ரக 5G போன்களின் விலை 2% முதல் 5% வரை குறையக்கூடும். அதாவது ரூ.500 முதல் ரூ.1,500 வரை சேமிக்கலாம்.

ஐபோன் (iPhone) மற்றும் பிரீமியம் போன்கள்: வெளிநாட்டிலிருந்து போன்களை வாங்கி வருபவர்களுக்கான தனிநபர் லக்கேஜ் வரி 20%-லிருந்து 10%-ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் துபாய் அல்லது அமெரிக்காவிலிருந்து ஐபோன் வாங்கி வருபவர்களுக்குச் சுமார் ரூ.10,000 முதல் ரூ.15,000 வரை செலவு குறையும்.

2 காரணங்களால் ஸ்மார்ட்போன்கள் விலை குறையாது

அதேநேரத்தில் இன்னொரு கருத்தும் நிலவுகிறது. வரி குறைந்தாலும் சில காரணங்களால் விலை குறையாமல் போகவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. உலகளவில் மெமரி சிப்களின் விலை உயர்ந்து வருவதால், வரி சேமிப்பை அந்த விலை உயர்வு ஈடுகட்டிவிடக்கூடும். தற்போது வரும் புதிய போன்களில் அதிக AI வசதிகள் சேர்க்கப்படுவதால், அதன் ஹார்டுவேர் விலை அதிகமாகவே உள்ளது. இந்த இரு காரணங்களும் ஸ்மார்ட்போன்கள் விலை குறைவதை தடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.

நீங்கள் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதம் வரை காத்திருப்பது உங்களுக்கு நல்லது. ஒருவேளை புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள் விலை குறைந்தால், அது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருக்கும்.

