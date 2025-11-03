வெறும் 180 ரூபாய் இருந்தால் போதும்.. பல நன்மைகளை பெறலாம்

Jio Recharge Plan: ரிலையன்ஸ் ஜியோ நாட்டின் மிகப்பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். இந்த நிறுவனம் தனது கோடிக்கணக்கான பயனர்களுக்கு தொடர்ந்து ஈர்க்கக்கூடிய பல திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது, குறிப்பாக குறைந்த பட்ஜெட்டுக்குள் மிகப்பெரிய நன்மைகளை வழங்குகிறது. அத்தகைய சூழிநிலையில் ஜியோ நிறுவத்தின் மிகவும் மலிவு விலை திட்டங்களில் ஒன்றைப் பற்றி இந்த கட்டுரையில் காணலாம். இதன் விலை வெறும் ₹189, ஆனால் ஏராளமான நன்மைகளை பயனர்கள் பெறுவார்கள். ஜியோ இந்த ரீசார்ஜ் திட்டத்தை அதன் வலைத்தளத்தில் மலிவு விலையில் வழங்கப்படும் திட்டமாக அறிவித்துள்ளது.
ஜியோவின் ரூபாய் 189 திட்டம்
ஜியோவின் ரூபாய் 189 திட்டம், குறைந்த டேட்டா தேவைகள் உள்ள பயனர்களுக்கும், தொலைபேசி அழைப்பு மற்றும் சிம் செயல்பாட்டை மட்டுமே பராமரிக்க விரும்புவோருக்கும் சிறந்தது. இந்த ரீசார்ஜ் திட்டம் 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். ஒரு மாதத்திற்கு ரீசார்ஜ் செய்வது பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து நெட்வொர்க்கிலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வரம்பற்ற குரல் அழைப்பு வழங்கப்படுகிறது.
* 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும்
* வரம்பற்ற குரல் அழைப்பு
* 2 ஜிபி டேட்டா
* 300 எஸ்எம்எஸ்
* JioTV, JioCinema, JioCloud கிடைக்கும்
இந்த திட்டத்தில் மொத்தம் 2 ஜிபி டேட்டாவை பயனர்கள் பெறுவார்கள். அதுமட்டுமின்றி இது தினசரி டேட்டா வரம்பு அல்ல என்பது முக்கியமாகும். 2 ஜிபி டேட்டா வரம்பு தீர்ந்த பிறகு, இணைய வேகம் 64Kbps ஆகக் குறைக்கப்படும். மேலும் இந்த பேக் 28 நாட்களுக்கு மொத்தம் 300 எஸ்எம்எஸ் சேவையையும் வழங்குகிறது.
₹189 திட்டம் ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
இந்த ₹189 ரீசார்ஜ் திட்டம் ஜியோவின் மலிவான மற்றும் மிகவும் பயனுள்ள திட்டங்களில் ஒன்றாகும். தங்கள் சிம்மை செயலில் வைத்திருக்கும் திட்டத்தைத் தேடும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த ரீசார்ஜ் திட்டமாகும். குறைந்த விலை இருந்தபோதிலும், இந்தத் திட்டம் பல கூடுதல் நன்மைகளுடன் வருகிறது. குறிப்பாக இந்த ரீசார்ஜ் திட்டத்தில் பயனர்களுக்கு JioTV, JioCinema மற்றும் JioCloud போன்ற சேவைகளுக்கான இலவச அணுகல் வழங்கப்படுகிறது.
மறுபுறம் BSNL மற்றும் Vodafone Idea (Vi) போன்ற நிறுவனங்களும் மலிவான திட்டங்களை வழங்கினாலும், 28 நாள் செல்லுபடியாகும் தன்மை, வரம்பற்ற அழைப்பு மற்றும் Jio பயன்பாடுகளுக்கான அணுகல் இதை ஒரு நல்ல தேர்வாக ஆக்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
