Flipkart Buy Buy 2025 Sale: ரூ.15,000 -க்கும் குறைவான விலையில் பிராண்டட் ஸ்மார்ட் டிவி

Smart TV Offers: புதிய ஸ்மார்ட் டிவி வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த நேரம் உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். மலிவு விலையில் சிறந்த அம்சங்களை கொண்ட ஸ்மார்ட் டிவி -களை வாங்க நல்ல வாய்ப்பு வந்துள்ளது. ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டின் பை பை 2025 விற்பனை (Flipkart Buy Buy 2025 Sale) தொடங்கிவிட்டது.
Flipkart Buy Buy 2025 Sale
இந்த விற்பனையில் ஸ்மார்ட் டிவிகள் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன. உங்கள் வீட்டிற்கு ஸ்மார்ட் டிவி வாங்க இந்த தள்ளுபடி சலுகையைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இந்த விற்பனையின் போது பல பிராண்டுகளின் ஸ்மார்ட் டிவிகள் மிகக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கும். குறிப்பிடத்தக்க வகையில், இந்த பட்டியலில் ரியல்மி மற்றும் சாம்சங் ஆகியவையும் அடங்கும். இவற்றை வங்கி சலுகைகளுக்குப் பிறகு ₹15,000 க்கும் குறைவான விலையில் வாங்க முடியும். இந்த பட்டியலில் பல விருப்பங்களும் உள்ளன. இவற்றை பார்த்து உங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்மார்ட் டிவி -ஐ நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளலாம்.
Realme TechLife 80 cm (32 inch) QLED HD Ready Smart Google TV 2025
இந்த பிளிப்கார்ட் விற்பனை ரியல்மி ஸ்மார்ட் டிவிகளில் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. பிளிப்கார்ட்டின் பை பை 2025 விற்பனையின் போது, வாடிக்கையாளர்கள் ரியல்மி டெக் லைஃப் 80 cm (32 inch) ஸ்மார்ட் கூகிள் டிவியை குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியில் வாங்கலாம். பொதுவாக, இதன் விலை ₹23,999, ஆனால் சிறப்புச் சலுகையின் கீழ், இதை ₹9,499க்கு வாங்கலாம். இந்த டிவி கூகிள் டிவி இயக்க முறைமையில் இயங்குகிறது. மேலும் இது HD ரெடி ரெசல்யூஷனுடன் வருகிறது. 60 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 26W ஒலி வெளியீட்டுடன், இது டிவி பார்க்கும் அனுபவத்தை தியேட்டர் அனுபவம் போல் மேம்படுத்துகின்றது.
Samsung 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Tizen TV 2025
இந்த பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட வரிசையில் சாம்சங்கின் ஸ்மார்ட் டிவியும் கிடைக்கிறது. சாம்சங்கின் 80 செ.மீ (32 அங்குலம்) HD ரெடி LED ஸ்மார்ட் டைசன் டிவி 2025 மிகப்பெரிய தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது. வழக்கமாக ₹17,900 விலையில் இருக்கும் இந்த டிவி, இப்போது ஒரு சிறப்புச் சலுகையின் கீழ் ₹12,990க்கு கிடைக்கிறது. இந்த டிவி டைசன் ஓஎஸ்ஸில் இயங்குகிறது மற்றும் HD ரெடி ரெசல்யூஷனுடன் வருகிறது. 20W ஒலி வெளியீடு, OTS லைட் மற்றும் அடாப்டிவ் சவுண்ட் ஆகியவற்றுடன், இந்த டிவி ஒவ்வொரு காட்சியிலும் ஒரு அதிவேக ஆடியோ அனுபவத்தை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் 50 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதம் மென்மையான காட்சிகளை வழங்குகிறது.
TCL V5C 80 cm (32 inch) QLED Full HD Smart Google TV 2025
TCL இன் ஸ்மார்ட் டிவிகளும் விற்பனைக்குக் கிடைக்கின்றன. இந்த Flipkart விற்பனையின் போது TCL V5C 80 cm (32-inch) QLED முழு HD ஸ்மார்ட் கூகிள் டிவி 2025 ஐயும் தள்ளுபடியில் வாங்கலாம். பொதுவாக, இந்த ஸ்மார்ட் டிவியின் விலை ₹22,990 ஆகும். ஆனால் இப்போது, சிறப்பு சலுகையின் கீழ், இதை வெறும் ₹12,990 -க்கு வாங்கலாம். இந்த டிவி கூகிள் டிவி இயக்க முறைமையில் இயங்குகிறது மற்றும் முழு HD தெளிவுத்திறனைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒவ்வொரு காட்சியையும் தெளிவுபடுத்துகிறது.
60 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 24W ஒலி வெளியீட்டுடன், இந்த டிவி ஒரு அதிவேக ஆடியோ-விஷுவல் அனுபவத்தை வழங்குகிறது. 24W டால்பி ஆடியோ, ஒருங்கிணைந்த ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம் மற்றும் நுண்ணறிவு ஒலி முறை ஆகியவை ஒரு சிறந்த ஒலி அனுபவத்தை உறுதி செய்கின்றன. டிவியில் கலர் வால்யூம் பிளஸ், முன்பே நிறுவப்பட்ட Chromecast, குழந்தைகளுக்கான கூகிள், தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு பட்டியல் மற்றும் குவாட்-கோர் செயலி போன்ற அம்சங்களும் அடங்கும்.
