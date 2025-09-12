Flipkart Big Billion Days sale: கம்மி விலையில் ஐபோன் 14, ஐபோன் 16ஐ வாங்கலாம்

Flipkart Big Billion Days sale 2025 : பிளிப்கார்ட் தனது வருடாந்திர பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையை செப்டம்பர் 23 முதல் தொடங்க உள்ளது. இந்த விற்பனையின் போது, ஈ-காமர்ஸ் நிறுவனமான கூகிள் பிக்சல் 9, ஐபோன் 14, ஐபோன் 15, ஐபோன் 16 மற்றும் ஐபோன் 16 ப்ரோ (Google Pixel 9, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, and iPhone 16 Pro) உள்ளிட்ட பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்களில் பெரும் தள்ளுபடியை வழங்கும். இந்த தளம் அதன் பிளாக் மற்றும் பிளஸ் உறுப்பினர்களுக்கு 24 மணி நேர முன்கூட்டியே அணுகலை வழங்கும். பிளிப்கார்ட் ஏற்கனவே கூகிள் பிக்சல் 9 ஐ ரூ.34,999க்கு வங்கி சலுகைகள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளுடன் கிடைக்கும் என்று அறிவித்துள்ளது. இப்போது நிறுவனம் ஐபோன்களிலும் சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.
பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையில் ஐபோன்களுக்கான சலுகைகள்: இந்த விற்பனையின் போது, ஐபோன் 14 ரூ.41,999 தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கும். இது தவிர, வாங்குபவர்களுக்கு ரூ.2,000 கிரெடிட் கார்டு சலுகை கிடைக்கும், இதன் மூலம் நடைமுறை விலை ரூ.39,999 ஆக உயரும்.
ஐபோன் 17 தொடர் அறிமுகத்திற்குப் பிறகு ஆப்பிள் அதிகாரப்பூர்வ தளத்தில் ரூ.69,900க்கு கிடைக்கும் ஐபோன் 16-ன் விலையையும் பிளிப்கார்ட் கணிசமாகக் குறைத்துள்ளது. இந்த விற்பனையின் போது, ஈ-காமர்ஸ் நிறுவனமான ஐபோன் 16-ஐ ரூ.51,999க்கு வழங்கும்.
ஐபோன் 16 ப்ரோ மாடல்களும் மலிவு விலையில் கிடைக்கும். ஐபோன் 16 ப்ரோ ரூ.69,999க்கு கிடைக்கும். இந்த விலையில் ரூ.5,000 கிரெடிட் கார்டு சலுகையும் அடங்கும்.
பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையின் போது ஐபோன் 16 ப்ரோ மேக்ஸ் பெரிய விலைக் குறைப்பையும் பெறும். இது ரூ.89,999க்கு கிடைக்கும், இதில் ரூ.5,000 கிரெடிட் கார்டு தள்ளுபடியும் அடங்கும்.
அதே நேரத்தில், விற்பனையின் போது, பிக்சல் 9-ன் 12ஜிபி ரேம் மற்றும் 256ஜிபி சேமிப்பு வகை ரூ.37,999 தொடக்க விலையில் பட்டியலிடப்படும். ஆர்வமுள்ள வாங்குபவர்களுக்கு ICICI மற்றும் Axis வங்கி அட்டைகளுடன் ரூ.2,000 உடனடி தள்ளுபடி கிடைக்கும். இது தவிர, நிறுவனம் கூடுதலாக ரூ.1,000 எக்ஸ்சேஞ்ச் தள்ளுபடியையும் வழங்குகிறது, இதன் மூலம் ஸ்மார்ட்போனின் பயனுள்ள விலை ரூ.34,999 ஆக உள்ளது.
