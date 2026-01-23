English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Amazon விற்பனையில் வெறும் ரூ.6,999 -க்கு Redmi A5 வாங்கலாம்

Amazon விற்பனையில் வெறும் ரூ.6,999 -க்கு Redmi A5 வாங்கலாம்

Redmi A5 போனின் சலுகை விலை, அம்சங்கள் மற்றும் பிற விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். 4ஜிபி ரேம் மற்றும் 128ஜிபி சேமிப்பகத்துடன் கூடிய இந்த ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன், அமேசானில் ரூ. 7,999 என்ற விலையில் 20% தள்ளுபடியுடன் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 23, 2026, 06:04 PM IST
  • ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன், அமேசானில் 20% தள்ளுபடியுடன் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
  • இந்த குறைந்த விலை ரெட்மி ஸ்மார்ட்போனுக்கு போட்டியாக Poco C71, Samsung Galaxy A07 மற்றும் Infinix Smart 10 ஆகியவை உள்ளன.
  • இவை ஃபிளிப்கார்ட் அல்லது அமேசானில் எளிதாகக் கிடைக்கின்றன.

Amazon விற்பனையில் வெறும் ரூ.6,999 -க்கு Redmi A5 வாங்கலாம்

Amazon Sale: அமேசான் விற்பனை 2026 -இல் ரெட்மி A5 ஒரு சிறந்த விலையில் வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் சிறந்த அம்சங்களையும் 5200mAh பேட்டரியையும் கொண்டுள்ளது. இந்த போனின் சலுகை விலை, அம்சங்கள் மற்றும் பிற விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Redmi A5

8000 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் ஒரு புதிய போனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டுவரா நீங்கள்? எந்த போனை வாங்குவது என்று தெரியவில்லையா? கவலை வேண்டாம். அமேசான் விற்பனையில் உங்கள் விலை வரம்பிற்குள் வரும், பெரிய 5200mAh பேட்டரி கொண்ட ஒரு ஸ்மார்ட்போனை வாங்கலாம். அதுதான் ரெட்மி A5 போன். இந்த போனின் அம்சங்கள், கிடைக்கும் சலுகைகள் மற்றும் இந்த விற்பனையின் போது நீங்கள் அதை வாங்கக்கூடிய விலை பற்றி இனி காணலாம்.

Redmi A5: இந்தியாவில் ரெட்மி A5-இன் விலை

4ஜிபி ரேம் மற்றும் 128ஜிபி சேமிப்பகத்துடன் கூடிய இந்த ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன், அமேசானில் ரூ. 7,999 என்ற விலையில் 20% தள்ளுபடியுடன் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த போனில் கூடுதல் சேமிப்பைப் பெற விரும்பினால், அமேசான் பே ஐசிஐசிஐ கிரெடிட் கார்டு மூலம் செய்யப்படும் வாங்குதல்களுக்கு 5% கேஷ்பேக் (பிரைம் உறுப்பினர்களுக்கு) மற்றும் 3% கேஷ்பேக் (பிரைம் அல்லாத உறுப்பினர்களுக்கு) பெறலாம். உங்கள் பழைய போனைப் பரிமாற்றம் செய்வதன் மூலமும் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் தள்ளுபடியைப் பெறலாம்.

Redmi A5: ரெட்மி A5-க்கு போட்டியான போன்கள்

இந்த குறைந்த விலை ரெட்மி ஸ்மார்ட்போனுக்கு போட்டியாக Poco C71, Samsung Galaxy A07 மற்றும் Infinix Smart 10 ஆகியவை உள்ளன. ரூ. 7,000 முதல் ரூ. 9,000 வரையிலான விலையில் உள்ள இந்த போன்கள் அனைத்தும் ஃபிளிப்கார்ட் அல்லது அமேசானில் எளிதாகக் கிடைக்கின்றன.

ரெட்மி A5-இன் விவரங்கள்

திரை (Display): இந்த ரெட்மி ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள 6.88-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளே, 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 240 Hz டச் சாம்ப்ளிங் வீதத்தைக் கொண்டுள்ளது.

சிப்செட் (Chipset): இந்த போன் வேகம் மற்றும் பல்பணி செயல்பாடுகளுக்காக ஆக்டா-கோர் யூனிசாக் T7250 செயலியைக் கொண்டுள்ளது.

கேமரா (Camera): இந்த போனில் முன்பக்கத்தில் 8-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா சென்சாரும், பின்பக்கத்தில் 32-மெகாபிக்சல் இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பும் உள்ளது.

பேட்டரி (Battery): இந்த போன் 15W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் சக்திவாய்ந்த 5200 mAh பேட்டரியால் இயக்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் பிராண்டட் போன்கள், அமேசானின் அற்புத சலுகை

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: எது பெஸ்ட் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy A55 5G: அமேசான் குடியரசு தின விற்பனையில் அட்டகாசமான சலுகை

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Amazon saleAmazonTechnologySmartphones

