தரமான டிசைன்.. மிரட்டலான கேமரா! Samsung Galaxy A56 5G போனில் ₹4,000 Discount

Samsung Galaxy A56 5G : நீங்கள் ஒரு நடுத்தர விலை வரம்பில் Samsung ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிட்டிக் கொண்டிருந்தால், Samsung Galaxy A56 5G ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாக அமையக்கூடும். உண்மையில், Vijay Salesல் இந்த Samsung ஸ்மார்ட்போன் மீது தற்போது மிகப்பெரிய தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டுள்ளது; இதில் விலை குறைப்புகள் முதல் அற்புதமான வங்கிச் சலுகைகள் வரை அனைத்தும் அடங்கும். இந்தத் தொலைபேசியானது Exynos 1580 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் இது 5,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் (battery) கொண்டுள்ளது. Samsung Galaxy A56 5G தொடர்பான சலுகைகள், தள்ளுபடிகள், விலை விவரங்கள் மற்றும் பிற தகவல்களின் விரிவான தொகுப்பை இங்கே காணலாம்.
Samsung Galaxy A56 5G விலை மற்றும் சலுகைகள்
Samsung Galaxy A56 5G போனின் 8GB+128GB சேமிப்பக வகையானது, Amazon தளத்தில் ₹39,999-க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. மார்ச் 2026ல் ₹41,999 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்த இந்த போனின் விலை தற்போது மிகப்பெரிய அளவில் குறைந்துள்ளது. வங்கிக் சலுகைகளைப் பொறுத்தவரை, ICICI வங்கியின் கிரெடிட் கார்டு மூலம் பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளும் வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.2,000 நேரடித் தள்ளுபடியைப் பெறலாம்; இதன் மூலம் போனின் பயனுறு விலை ₹37,999-ஆகக் குறைகிறது. இதன் மூலம், அறிமுக விலையை விட சுமார் ₹4,000 குறைந்த விலையில் இந்த போன் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Samsung Galaxy A56 5G விவரக்குறிப்புகள்
Samsung Galaxy A56 5G ஆனது, 1080 x 2340 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் மற்றும் 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட 6.7-அங்குல Full HD+ Super AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியானது ஆக்டா-கோர் Exynos 1580 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது Android 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட One UI 7 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இந்த போனானது 45W சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் 5,000mAh பேட்டரியுடன் (battery) வருகிறது. மேலும், தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து பாதுகாப்பளிப்பதற்கான IP67 தரச்சான்றையும் இத்தொலைபேசி பெற்றுள்ளது.
கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, Galaxy A56 5G போனின் பின்பக்கத்தில் f/1.8 aperture கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா, f/2.2 துளைமுகம் கொண்ட 12-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் f/2.4 துளைமுகம் கொண்ட 5-மெகாபிக்சல் மேக்ரோ கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. அதேவேளையில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, f/2.2 துளைமுகம் கொண்ட 12-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. இணைப்பு வசதிகளாக 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC மற்றும் USB Type-C போர்ட் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
Samsung Galaxy A56 5Gன் தற்போதைய விலை என்ன?
இந்த போனுக்கு ஏதேனும் வங்கிச் சலுகைகள் உள்ளனவா?
இதன் திரை (Display) தரம் எப்படி இருக்கும்?
கேமரா அம்சங்கள் என்னென்ன?
பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங் வேகம் எவ்வளவு?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ