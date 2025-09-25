Flipkart சேலில் ரூ.8,000 -க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் அட்டகாசமான Samsung போன்

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: அமேசான் மற்றும் பிளிப்கார்ட்டின் விற்பனைகள் நடந்துவருகின்றன. இவற்றில் ஸ்மார்ட்போன்களில் அதிக தள்ளுபடிகள் கிடைக்கிறன. சாம்சங்கின் ஆரம்ப நிலை 5G ஸ்மார்ட்போன்களான கேலக்ஸி F06 5G மற்றும் கேலக்ஸி M06 5G ஆகியவை ₹8,000 க்கும் குறைவான விலையில் தொடங்குகின்றன. இந்த போன்களில் 50MP கேமரா மற்றும் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 6300 செயலி உள்ளிட்ட பல சிறப்பு அம்சங்கள் உள்ளன. கேலக்ஸி S24 அல்ட்ரா போன்ற பல சாம்சங் போன்களுக்கான சலுகைகளும் இந்த விற்பனையில் கிடைக்கின்றன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் 2025
அமேசான் மற்றும் பிளிப்கார்ட்டில் மிகப்பெரிய சேல்கள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த விற்பனையில், அனைத்து வகை ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் பொருட்களிலும் பல வித தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன. சாம்சங் போன்களிலும் குறிப்பிடத்தக்க சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. பண்டிகை கால விற்பனை சலுகைகளுடன், நீங்கள் ஒரு என்ட்ரி-லெவல் ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பினால், ₹8,000 க்கும் குறைவான விலையில் சாம்சங் 5G ஸ்மார்ட்போனை இந்த சேலில் வாங்கலாம்.
8,000 ரூபாய்க்கு கீழ் 5G ஸ்மார்ட்போன் வாங்கலாம்
சாம்சங் உயர்நிலை மற்றும் குறைந்த விலை என இரு வரம்புகளிலும் ஸ்மார்ட்போன்களை வழங்குகிறது. சாம்சங் தொடர்ந்து புதிய அம்சங்களுடன் அனைத்து விலை வரம்புகளிலும் ஸ்மார்ட்போன்களை வெளியிடுகிறது. நிறுவனம் சமீபத்தில் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற வரம்பில் Galaxy M06 5G மற்றும் Galaxy F06 5G ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் ஆரம்ப விலை ₹7,499 ஆகும். இதை பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் வாங்கலாம். இரண்டு போன்களுக்கும் 30% வரை தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும்.
Galaxy F06 5G vs Galaxy M06 5G
Galaxy F06 5G மற்றும் Galaxy M06 5G இன் விவரக்குறிப்புகள் ஒப்பிடத்தக்கவை. இரண்டு போன்களுக்கும் சக்தி அளிக்கும் MediaTek Dimensity 6300 செயலி, பல்பணி மற்றும் தினசரி பயன்பாட்டிற்கு தடையற்ற செயல்திறனை வழங்குகிறது. இணைப்பு அல்லது இணைய பதிவேற்றம் மற்றும் பதிவிறக்க வேகத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு Samsung போன்களும் பயனர்களை ஏமாற்றாது. ஏனெனில் அவை 12-band 5G ஐக் கொண்டுள்ளன.
50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா என்பது சாம்சங்கின் குறைந்த விலை போன்களின் முக்கிய அம்சமாகும். பின்புறத்தில் உள்ள முதன்மை கேமராவுடன் கூடுதலாக, 2-மெகாபிக்சல் இரண்டாம் நிலை கேமரா சென்சார் உள்ளது. இரண்டு போன்களிலும் செல்ஃபி எடுக்க 8-மெகாபிக்சல் முன் கேமரா உள்ளது. அவை 25W வேகமான சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கின்றன மற்றும் 5000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளன.
