ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் பிராண்டட் போன்கள், அமேசானின் அற்புத சலுகை

Amazon Offers on Smartphones: சிறந்த அம்சங்களைக் கொண்ட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற ஸ்மார்ட்போன்களை ரூ. 20,000-க்கும் குறைவான விலையில் வாங்க ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அமேசானில் குறைந்த விலையில் பல சிறந்த தேர்வுகள் கிடைக்கிறன. இந்த ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு 15% வரை தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இன்றைய காலகட்டத்தில் நமது அன்றாட வாழ்க்கை ஸ்மார்ட்போன்களைச் சுற்றியே இயங்குகிறது. கால்கள், மெசேஜ்கள் மட்டுமின்றி, சமூக ஊடகங்கள், டிஜிட்டல் பணம் செலுத்துதல், ஆன்லைன் ஷாப்பிங், புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் பொழுதுபோக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு செயல்பாடுகளை ஸ்மார்ட்போன்கள் எளிதாக்குகின்றன. புதிய மாடல்கள் தொடர்ந்து வெளியிடப்படுவதால், மக்கள் தங்கள் தேவைகள் மற்றும் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ப சிறந்த ஸ்மார்ட்போனைத் தேர்ந்தெடுக்க முடிகிறது.
ரூ. 20,000-க்கும் குறைவான விலையில் உள்ள சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. அமேசான் கிரேட் ரிபப்ளிக் டே சேல் 2026 விற்பனையின் போது, இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் தள்ளுபடி விலையில் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் கணிசமான பணத்தைச் சேமிக்கலாம்.
Samsung Galaxy A17
இந்த சாம்சங் 5G ஸ்மார்ட்போனில் 128GB சேமிப்பகமும் 6GB ரேமும் உள்ளது. இதில் நோ-ஷே 50 MP கேமரா உள்ளது. இந்த சாம்சங் ஸ்மார்ட்போனின் 7.5 மிமீ வடிவமைப்பு ஸ்டைலாக உள்ளது. இதன் சூப்பர் AMOLED டிஸ்ப்ளே 6.7 அங்குல அளவு கொண்டது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் 5000 mAh பேட்டரி ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் IP54 மதிப்பீடு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
Vivo Y31 Pro 5G
இந்த விவோ ஸ்மார்ட்போனுடன் கூடுதல் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த 5G ஸ்மார்ட்போனின் டிஸ்ப்ளே 6.72 அங்குல அளவு கொண்டது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் 6500 mAh பேட்டரி 44W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் திறன் கொண்டது. இதில் 50 MP + 2 MP பின்புற கேமரா உள்ளது. மேலும், இந்த விவோ ஸ்மார்ட்போனில் 8 MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இதில் 8GB ரேம் மற்றும் 128GB சேமிப்பகம் உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் பழுப்பு மற்றும் வெள்ளை ஆகிய இரண்டு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
Redmi 15 5G
இந்த 5G ஸ்மார்ட்போனில் ஒரு பெரிய 7000mAh பேட்டரி உள்ளது. இந்த பேட்டரி 33W மற்றும் 18W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் ஆகிய இரண்டையும் ஆதரிக்கிறது. இந்த ரெட்மி ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள 6.9-இன்ச் FHD+ (1080×2400) டிஸ்ப்ளே 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை வழங்குகிறது. விண்வெளித் தர உலோக கேமரா வடிவமைப்புடன் கூடிய 50MP AI இரட்டை கேமரா இந்த ஸ்மார்ட்போனில் உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 உடன் சியோமியின் ஹைப்பர்ஓஎஸ் இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இதில் 256GB வரை சேமிப்பகமும் 8GB ரேமும் உள்ளது. இந்த போன் ஊதா, வெள்ளை மற்றும் கருப்பு என மூன்று வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
Realme NARZO 90 5G
இந்த ரியல்மி ஸ்மார்ட்போன் நீர் மற்றும் தூசி புகாத தன்மை கொண்டது (IP69). இதில் ஒரு பெரிய 7000mAh பேட்டரி உள்ளது, அதை 60W வேகத்தில் சார்ஜ் செய்யலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போனில் இரண்டு 50MP கேமராக்கள் உள்ளன. இந்த 5G ஸ்மார்ட்போனில் 4000 நிட்ஸ் கொண்ட AMOLED சூரிய ஒளித் திரை உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 இயங்குதளத்தில் இயங்கும். இதில் 128GB வரை சேமிப்பகம் உள்ளது. ஸ்மார்ட்போனில் 8GB வரை ரேம் உள்ளது. தங்கம் மற்றும் கார்பன் பிளாக் ஆகியவை இந்த ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் வண்ணங்கள்.
iQOO Z10x 5G
இந்த 5G ஸ்மார்ட்போனில் 256GB சேமிப்பகம் மற்றும் 8GB ரேம் உள்ளது. இந்த 5G ஸ்மார்ட்போனில் ஒரு பெரிய 6500 mAh பேட்டரி உள்ளது. இது 44W ஃபிளாஷ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.72-அங்குல டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 50MP அல்ட்ரா HD கேமராவும் அடங்கும். இந்த போன் மிலிட்டரி கிரேட் நீடித்துழைக்கும் தன்மையுடன் வருகிறது.
