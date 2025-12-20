Flipkart End of Season Sale: Vivi T4 5G வாங்க நல்ல நேரம்... விலையில் கடும் வீழ்ச்சி

Flipkart End of Season Sale: புதிய 5G ஸ்மார்ட்போனை வாங்குவது பற்றி பரிசீலித்து வரும் நபரா நீங்கள்? பெரிய பேட்டரியுடன் கூடிய ஒரு போன் வேண்டுமா? அப்படியென்றால் Vivo T4 5G ஸ்மார்ட்போன் உங்களுக்கு சரியான தேர்வாக இருக்கலாம். இதில் மேலும் ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த போன் இப்போது பிளிப்கார்ட்டின், பிளிப்கார்ட் எண்ட் ஆஃப் சீசன் சேலில் கணிசமாகக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது.
Vivo T4 5G
நிறுவனம் தொலைபேசியில் ₹3,000 தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. மேலும், வங்கி சலுகைகளுடன் கூடுதலாக ₹2,000 தள்ளுபடியும் கிடைக்கிறது. மேலும், ஒரு சிறந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை இதில் கிடைக்கிறது. இது இந்த டீலை இன்னும் சிறப்பானதாக்குகிறது. பிளிப்கார்ட் எண்ட் ஆஃப் சீசன் சேலில் ஸ்மார்ட்போனுக்கு கிடைக்கும் சலுகைகளின் விவரங்களை இந்த பதிவில் முழுமையாக காணலாம்.
Vivo T4 5G இல் தள்ளுபடி சலுகை
- வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கக்கூடிய Vivo தொலைபேசியின் அசல் விலை ₹25,999 ஆகும்.
- ஆனால் தற்போது லைவ் ஆக இருக்கும் பிளிப்கார்ட் எண்ட் ஆஃப் சீசன் சேலில் வாடிக்கையாளர்கள் அதை ₹22,999க்கு வாங்கலாம்.
- அதாவது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ₹3,000 நிலையான தள்ளுபடி கிடைக்கிறது.
- மேலும், HDFC வங்கி கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளில் EMI அல்லாத விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தி தொலைபேசியில் கூடுதலாக ₹2,000 தள்ளுபடியைப் பெறலாம்.
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கிகளின் கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் கார்டுகளுக்கு மேலும் ₹2,000 தள்ளுபடியும் கிடைக்கிறது.
- வங்கிச் சலுகைக்குப் பிறகு, தொலைபேசியின் விலை வெறும் ₹20,999 ஆகக் குறைக்கப்படுகிறது.
- இது மிகவும் சிறந்த சலுகையாகக் கருதப்படுகின்றது.
Vivo T4 5G: எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை
கூடுதலாக, இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்க ஒரு சிறந்த பரிமாற்றச் சலுகையும் கிடைக்கும். அங்கு உங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனுக்கு ஈடாக ₹18,500 வரை பெற முடியும். இருப்பினும், உங்கள் பழைய தொலைபேசியின் மாடல் மற்றும் நிலையைப் பொறுத்து பரிமாற்ற மதிப்பு மாறுபடும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
Vivo T4 5G இன் சிறப்பு அம்சங்கள்
இந்த Vivo ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் சிறப்பு அம்சங்களில் ஒரு பெரிய 6.77-இன்ச் டிஸ்ப்ளே அடங்கும். இந்த சாதனம் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா மற்றும் 2-மெகாபிக்சல் இரண்டாம் நிலை கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. முன் கேமராவில் 32-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. இந்த தொலைபேசியை உண்மையிலேயே சிறப்புறச் செய்வது அதன் பெரிய 7300 mAh பேட்டரி. இது மெலிதான வடிவமைப்பில் வருகிறது.
கூடுதலாக, Vivo T4 5G ஸ்மார்ட்போன் சக்திவாய்ந்த ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜெனரல் 3 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த சாதனம் 5000 நிட்கள் வரை உச்ச பிரகாசத்தையும் மிலிட்டரி கிரேட் டியூரபிலிட்டியையும் வழங்குகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் பல AI அம்சங்களையும், புதிய அல்ட்ரா கேமிங் பயன்முறை, AI கேம் வாய்ஸ் சேஞ்சர் மற்றும் 4D கேம் வைப்ரேஷன் உள்ளிட்ட சிறந்த கேமிங் அனுபவத்தையும் வழங்குகிறது.
