கார் வாங்கும் போது நீங்க செய்யுற இந்த தப்பு உங்க பாக்கெட்ட காலி பண்ணிடும்! இதோ 9 எளிய வழிகள்!

சொந்தமாக ஒரு கார் வாங்க வேண்டும் என்பது பலரது கனவு. கையில் கொஞ்சம் பணம் சேரத் தொடங்கியதும், சமூக அந்தஸ்துக்காகவோ அல்லது தேவையை முன்னிட்டோ நாம் எடுக்கும் முதல் முடிவு கார் வாங்குவதாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் சரியான நிதித் திட்டமிடல் இல்லாமல் கார் வாங்கினால், அது உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சிக்கு பதில் பேரழிவை கொண்டு வந்துவிடும்.
வெறும் 3 அல்லது 6 மாதங்களில் செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்டில் விற்கப்படும் கார்களின் எண்ணிக்கை இன்று அதிகரித்து வருகிறது. இதற்குக் காரணம் வாங்கும் போது காட்டப்படும் ஆர்வம். அதன் பின் வரும் நிதிச் சுமைகளை (Liability) கணிக்கத் தவறுவதுதான். நீங்கள் வாங்கும் கார் உங்களுக்கு நிம்மதியைத் தர வேண்டுமானால், இந்த 9 நிதி சோதனைகளை (Financial Checks) கட்டாயம் பின்பற்றுங்கள்.
1. கார் வாங்குவதன் நோக்கம் என்ன? (Purpose Check)
கார் உங்களின் தேவையா (Need) அல்லது வெறும் ஆசையா? என்பதை முதலில் உங்களிடம் நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வாங்கிவிட்டார் என்றோ, அலுவலக சக ஊழியரின் காரைப் பார்த்து பொறாமைப்பட்டோ கார் வாங்காதீர்கள். உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை, பயண தூரம் மற்றும் அது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துமா என்பதை வைத்து முடிவெடுங்கள். அந்தஸ்துக்காக கார் வாங்குகிறீர்கள் என்றால், கையில் மொத்தப் பணம் (Cash) இருக்கும்போது வாங்குவதே புத்திசாலித்தனம்.
2. 20% முன்பணம் (20% Down Payment Rule)
கார் ஷோரூம்களில் 100% லோன் தருவதாக ஆசை காட்டுவார்கள். இது ஒரு பெரிய வலை. 8 லட்ச ரூபாய் காரை 100% கடனில் வாங்கினால், 5 ஆண்டு முடிவில் வட்டியுடன் சேர்த்து அது 12-13 லட்சமாக மாறியிருக்கும். எனவே காரின் விலையில் குறைந்தது 20 சதவீதத்தை முன்பணமாகச் செலுத்தும் வசதி உங்களிடம் இருக்க வேண்டும். இதற்காக யாரிடமும் கடன் வாங்கக்கூடாது.
3. அவசர கால நிதியைத் தொடாதீர்கள் (Don't Touch Emergency Fund)
20% முன்பணம் செலுத்துவதற்காக உங்களின் அவசர கால சேமிப்பையோ அல்லது முதலீடுகளையோ (SIP, FD) உடைக்காதீர்கள். கார் வாங்கிய பிறகு வேலை இழப்பு போன்ற சூழல் ஏற்பட்டால், இந்த சேமிப்புதான் உங்களைக் காக்கும். குறைந்தது 6 மாத கால குடும்பச் செலவுக்கான பணம் வங்கியில் இருந்த பின்னரே கார் கனவைத் தொடங்குங்கள்.
4. EMI வரம்பு (The 15% - 35% Rule)
உங்களின் மொத்த மாதச் சம்பளத்தில் 15% மேல் காரின் EMI இருக்கக்கூடாது. உதாரணமாக உங்கள் சம்பளம் ₹1,00,000 என்றால், கார் தவணை ₹15,000-க்குள் இருக்க வேண்டும். அதேபோல் உங்கள் வீட்டு வாடகை, தனிநபர் கடன் போன்ற இதர கடன்களையும் சேர்த்து மொத்த EMI சுமை சம்பளத்தில் 35% தாண்டக்கூடாது.
5. ஆயுள் மற்றும் மருத்துவக் காப்பீடு (Health & Term Insurance)
கார் வாங்குவதற்கு முன்பே உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் முறையான காப்பீடு இருக்க வேண்டும். விபத்தோ அல்லது உடல்நலக் குறைவோ ஏற்பட்டால், மருத்துவமனை பில் கட்ட உங்கள் காரை விற்க வேண்டிய சூழல் வரக்கூடாது. அதேபோல் குடும்பத் தலைவருக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் கார் கடன் சுமை குடும்பத்தை அழுத்திவிடாமல் இருக்க 'டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்' (Term Insurance) அவசியம்.
6. காரின் பராமரிப்புச் செலவுகள் (Total Cost of Ownership)
காரின் விலை என்பது வெறும் ஷோரூம் விலை மட்டுமல்ல. ஆண்டுதோறும் கட்ட வேண்டிய இன்சூரன்ஸ், பெட்ரோல்/டீசல் செலவு, சர்வீஸ் கட்டணம், பார்க்கிங் மற்றும் டோல் கட்டணங்கள் என அனைத்தையும் கணக்கிடுங்கள். ₹12 லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள இரு காரை நீங்கள் வாங்கும் போது, மறைமுகச் செலவுகளையும் சேர்த்தால் உங்களுக்கு ₹14-15 லட்சமாகத்தான் வந்து நிற்கும்.
7. கடன் காலம் (Loan Tenure)
வங்கிகள் 7 ஆண்டுகள் வரை கடன் தரும். ஆனால் கடனை நீண்ட காலம் இழுப்பது உங்கள் பாக்கெட்டைக் காலி செய்யும். எப்போதும் 3 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்குள் கடனை முடிக்கும்படி திட்டமிடுங்கள். கடன் காலம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, நீங்கள் காருக்குக் கொடுக்கும் வட்டியும் பல மடங்காகும்.
8. முறையான கார் இன்சூரன்ஸ் (Comprehensive Insurance)
செலவைக் குறைக்க பலர் 'தேர்ட் பார்ட்டி' (Third Party) இன்சூரன்ஸ் மட்டும் எடுக்கிறார்கள். இது தவறு. கார் திருடப்பட்டாலோ அல்லது பலத்த சேதமடைந்தாலோ முழுப் பலன் கிடைக்க 'Comprehensive Insurance' மற்றும் 'Zero Depreciation' கவரைத் தேர்ந்தெடுங்கள். இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் சற்று கூடுதலாக இருந்தாலும், அது உங்களுக்குப் பாதுகாப்பு தரும்.
9. குடும்பத்துடன் கலந்து ஆலோசியுங்கள் (Consult Your Family)
கார் வாங்குவது ஒரு தனிநபரின் முடிவாக இருக்கக்கூடாது. உங்கள் மனைவியிடமும் பிள்ளைகளிடமும் பேசுங்கள். கார் வாங்குவதால் அவர்களின் அடுத்த வருடச் சுற்றுலா அல்லது இதர முக்கியத் தேவைகள் பாதிக்கப்படுமா என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். குடும்பத்தினர் வேண்டாம் என்று சொன்னால், சில காலம் தள்ளிப்போடுவதில் தப்பில்லை.
கார் கடன் டிப்ஸ்
இந்த 9 நிதி சோதனைகளை சரியாக பின்பற்றினால், தாராளமாக கார் வாங்கலாம். அப்போதுதான் ஏசி காற்றைப் போலவே உங்கள் மனமும் நிம்மதியாகவும் குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும். உங்கள் நண்பர்களோ அல்லது உறவினர்களோ கார் வாங்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், அவர்களுக்கும் இந்தத் தகவலைப் பகிருங்கள்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ