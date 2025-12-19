English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • ஓடிடி நிறுவனங்களுக்கு குட் நியூஸ்! சென்சார் கிடையாது - மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

ஓடிடி நிறுவனங்களுக்கு குட் நியூஸ்! சென்சார் கிடையாது - மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Central Government: ஓடிடி தளங்களுக்கு சென்சார் போர்டு கிடையாது என மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளது. முழு விவரத்தையும் இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 19, 2025, 02:21 PM IST
  • மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • ஓடிடி நிறுவனங்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • ஓடிடி கன்டென்டுகளுக்கு சென்சார் கிடையாது

Trending Photos

உடலில் நடக்கும் மாயாஜாலம்: தினமும் இதை உட்கொண்டால் போதும்
camera icon8
lemon
உடலில் நடக்கும் மாயாஜாலம்: தினமும் இதை உட்கொண்டால் போதும்
2025ஆம் ஆண்டின் டாப் 10 சீரியல்கள்! நம்பர் 1 இடத்தில் இருக்கும் தொடர் எது?
camera icon10
Tamil Serials
2025ஆம் ஆண்டின் டாப் 10 சீரியல்கள்! நம்பர் 1 இடத்தில் இருக்கும் தொடர் எது?
ஐபிஎல் 2026: RCB அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11.. வெங்கடேஷ் ஐயர் இருக்காரா?
camera icon8
RCB
ஐபிஎல் 2026: RCB அணியின் பெஸ்ட் பிளேயிங் 11.. வெங்கடேஷ் ஐயர் இருக்காரா?
2026ல் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்கள்! ஜனநாயகன் to கருப்பு.. முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon7
2026 Movies
2026ல் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்கள்! ஜனநாயகன் to கருப்பு.. முழு லிஸ்ட் இதோ
ஓடிடி நிறுவனங்களுக்கு குட் நியூஸ்! சென்சார் கிடையாது - மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Central Government: இந்தியாவில் நெட்பிளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் போன்ற ஓடிடி (OTT) தளங்களின் வளர்ச்சி அசுர வேகத்தில் உள்ளது. அதே சமயம், இந்தத் தளங்களில் வெளியாகும் ஆபாசம் மற்றும் வன்முறை காட்சிகள் குறித்த புகார்களும் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளன. இந்நிலையில், ஓடிடி கன்டென்டுகளை மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியம் (CBFC) முறைப்படுத்துமா என்ற கேள்விக்கு மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெளிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

சென்சார் போர்டு வரம்பிற்குள் வராத ஓடிடி

மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு எழுத்துப்பூர்வமாகப் பதிலளித்த மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் எல். முருகன், ஓடிடி உள்ளடக்கங்கள் தொடர்ந்து மத்திய திரைப்பட தணிக்கை வாரியத்தின் (CBFC) அதிகார வரம்பிற்கு வெளியேதான் இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்தினார். சினிமா திரையரங்குகளில் வெளியாகும் படங்கள் மட்டுமே 1952-ஆம் ஆண்டு சினிமாடோகிராப் சட்டத்தின் கீழ் தணிக்கை செய்யப்பட வேண்டும். ஆனால், ஓடிடி தளங்கள் 2021-ஆம் ஆண்டு தகவல் தொழில்நுட்ப விதிகளின் மூன்றாம் பிரிவின் கீழ் முறைப்படுத்தப்படுகின்றன என்று அவர் விளக்கினார்.

மூன்று அடுக்கு பாதுகாப்பு முறை

ஓடிடி தளங்களில் வெளியாகும் உள்ளடக்கங்கள் தணிக்கை செய்யப்படாவிட்டாலும், அவை தன்னிச்சையாகச் செயல்பட முடியாது. இதற்காக மத்திய அரசு மூன்று அடுக்கு கண்காணிப்பு முறையை அமல்படுத்தியுள்ளது:

முதல் அடுக்கு: அந்தந்த ஓடிடி நிறுவனங்களே தங்களின் உள்ளடக்கங்களைச் சுய முறைப்படுத்தல் (Self-regulation) செய்துகொள்ள வேண்டும்.

இரண்டாம் அடுக்கு: வெளியீட்டாளர்களின் சுய-ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளால் கண்காணிக்கப்படும் சுய ஒழுங்குமுறை

மூன்றாம் அடுக்கு: மத்திய அரசின் மேற்பார்வை அமைப்பு

பொதுமக்களிடமிருந்து ஏதேனும் புகார்கள் வந்தால், அவை உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட ஓடிடி தளங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது.

வயது வாரியான வகைப்பாடு

திரையரங்கு படங்களைப் போல 'U' அல்லது 'A' சான்றிதழ் வழங்கப்படாவிட்டாலும், ஓடிடி தளங்கள் கட்டாயமாகத் தங்கள் உள்ளடக்கங்களை வயது வாரியாகப் பிரிக்க வேண்டும். குறிப்பாக 13+, 16+, மற்றும் 18+ என வகைப்படுத்தி, சிறார்களுக்குப் பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்க Parental Lock வசதிகளையும் வழங்க வேண்டும் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

43 தளங்களுக்குத் தடை

இந்திய இணையதளங்கள் பாதுகாப்பானதாகவும், ஆபாசமற்றதாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்வதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது. டாக்டர் எல். முருகன் வழங்கிய தகவலின்படி, ஆபாசமான மற்றும் சட்டவிரோதமான உள்ளடக்கங்களை ஒளிபரப்பியதற்காக இதுவரை இந்தியாவில் 43 ஓடிடி தளங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தடை செய்யப்பட்ட தளங்கள் பல 'ஹனி ட்ராப்' மற்றும் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற புகார்களிலும் சிக்கியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

படைப்பாளர்களுக்குக் கிடைத்துள்ள சுதந்திரம்

மத்திய அரசின் இந்த முடிவு ஓடிடி படைப்பாளர்களுக்குப் பெரிய நிம்மதியைத் தந்துள்ளது. சினிமா திரையரங்குகளில் உள்ள கடும் தணிக்கை விதிகள் ஓடிடிக்கு வராததால், சமூகத்தின் பல்வேறு யதார்த்தமான சிக்கல்கள், அரசியல் மற்றும் மாறுபட்ட கதைக்களங்களைச் சுதந்திரமாக உருவாக்க முடியும் எனப் படைப்பாளிகள் கருதுகின்றனர். இருப்பினும், "சுதந்திரம் என்பது பொறுப்பற்ற தன்மை அல்ல" என்பதை உணர்த்தும் வகையில், நாட்டின் இறையாண்மை, பொது ஒழுங்கு மற்றும் தார்மீக விழுமியங்களுக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் உள்ளடக்கங்கள் இருந்தால், ஐடி சட்டத்தின் கீழ் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் முருகன் எச்சரித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | ஆன்லைன் 18+ கன்டென்ட் - மத்திய அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy Z Fold 6: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் மாபெரும் தள்ளுபடி, டிசம்பர் 21 வரை மட்டுமே

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

central governmentOTT PlatformsCensor BoardOTT RulesIT rules

Trending News