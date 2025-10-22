English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • ChatGPT Atlas vs Google Chrome: OpenAI வெளியிட்ட ஒரே அறிவிப்பு, கோடிகளை இழந்த Google

ChatGPT Atlas vs Google Chrome: ChatGPT அட்லஸ் அறிவிப்புக்குப் பிறகு கூகிளின் தாய் நிறுவனத்தின் மதிப்பு சரிந்தது. செவ்வாய்க்கிழமை உள்ளூர் நேரப்படி காலை 11 மணியளவில், அது $252.68 ஆக இருந்தது, ஆனால் 15 நிமிடங்களுக்குள் $246.15 ஆகக் குறைந்தது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 22, 2025, 03:01 PM IST
  • ChatGPT Atlas-ஐ வெளியிட்டது OpenAI.
  • இதைத் தொடர்ந்து கூகிளின் பங்கு கிட்டத்தட்ட 5 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.
  • ChatGPT அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து கூகிள் மாறிவரும் தேடல் பழக்கங்களுக்கு ஏற்ப மாற முயற்சித்து வருகிறது.

ChatGPT Atlas vs Google Chrome: செவ்வாயன்று OpenAI தனது முதல் செயற்கை நுண்ணறிவால் இயங்கும் வலை உலாவியான ChatGPT Atlas-ஐ வெளியிட்டது. இதைத் தொடர்ந்து கூகிளின் பங்கு கிட்டத்தட்ட 5 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. இது ChatGPT தயாரிப்பாளரை Google உடன் நேரடிப் போட்டியில் வைக்கிறது. இது உலகளவில் சுமார் 3 பில்லியன் க்ரோம் வெப் ப்ரவுசர் பயனர்களைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் Google இன் ஜெமினி தொழில்நுட்பத்திலிருந்து சில AI அம்சங்களையும் சேர்த்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

OpenAI இன் பிரபல சாட்பாட்

OpenAI இன் பிரபலமான சாட்பாட் இப்போது ஆன்லைன் தேடல்களுக்கான நுழைவாயிலாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இது அதிக இணைய போக்குவரத்தை கொண்டு வரக்கூடும், அதன் டிஜிட்டல் விளம்பர வருவாயை அதிகரிக்க உதவும். ChatGPT ஏற்கனவே 800 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பயனர்களைக் கொண்டுள்ளது என்று OpenAI கூறியுள்ளது, இருப்பினும், அவர்களில் பலர் இலவச பயனர்கள். சான் பிரான்சிஸ்கோவை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனம் கட்டணத் திட்டங்களையும் வழங்குகிறது. மேலும் லாபம் ஈட்டுவதற்கான கூடுதல் வழிகளையும் நிறுவனம் பரிசீலித்து வருகிறது.

ChatGPT Atlas

AI ஆல் இயங்கும் உலாவி தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வலை அனுபவத்தை வழங்கவும் பயனருக்கு விமானங்களை முன்பதிவு செய்தல் மற்றும் ஆவணங்களைத் திருத்துதல் போன்ற பணிகளைக் கையாளவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு முறையும் யாராவது உலாவியில் ஒரு வலைத்தளத்தைத் திறக்கும்போது, ​​"Ask ChatGPT" விருப்பம் தோன்றும், இது உள்ளடக்கத்துடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய பக்கப்பட்டியைக் (sidebar) கொண்டுவருகிறது.

OpenAI தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சாம் ஆல்ட்மேன் இதை "ஒரு உலாவி எதைப் பற்றியது, அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை மறுபரிசீலனை செய்ய ஒரு அரிய, தசாப்தத்திற்கு ஒரு முறை கிடைக்கும் வாய்ப்பு" என்று அழைத்தார். இந்த உலாவி முதலில் உலகளவில் macOS இல் கிடைக்கும், விரைவில் Windows, iOS மற்றும் Android க்கு நீட்டிக்கப்படும்.

அட்லஸ் பயனர்கள் எந்த சாளரத்திலும் ChatGPT பக்கப்பட்டியைத் திறந்து உள்ளடக்கத்தைச் சுருக்கவும், பிராடெக்டுகளை ஒப்பிடவும் அல்லது எந்த வலைத்தளத்திலிருந்தும் தரவை பகுப்பாய்வு செய்யவும் அனுமதிக்கிறது. தற்போது பணம் செலுத்திய பயனர்களுக்குக் கிடைக்கும் "முகவர் பயன்முறையில்", ChatGPT பயனர்களின் சார்பாக பணிகளைச் செய்ய முடியும், தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரை செயல்களை முடிக்க முடியும்.

Google Chrome vs ChatGPT Atlas

AI ஆல் இயங்கும் வலை உலாவியின் வெளியீடு, செப்டம்பரில் உலகளாவிய bsharowser சந்தையில் 71.9 சதவீத சந்தைப் பங்கைக் கொண்டிருந்த Google Chrome உடன் நேரடிப் போட்டியை ஏற்படுத்தும் என்று StatCounter தெரிவித்துள்ளது.

ChatGPT அட்லஸ் அறிவிப்புக்குப் பிறகு கூகிளின் தாய் நிறுவனத்தின் மதிப்பு சரிந்தது. செவ்வாய்க்கிழமை உள்ளூர் நேரப்படி காலை 11 மணியளவில், அது $252.68 ஆக இருந்தது, ஆனால் 15 நிமிடங்களுக்குள் $246.15 ஆகக் குறைந்தது. இது நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனத்தில் சுமார் $100 பில்லியனை நீக்கிவிட்டது என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதற்கிடையில், ChatGPT அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து கூகிள் மாறிவரும் தேடல் பழக்கங்களுக்கு ஏற்ப மாற முயற்சித்து வருகிறது. பயனர்களின் தேடலைப் பொறுத்து, கூகிள் சர்ச் இப்போது வழக்கமான இணைப்புகளுடன் AI Mode எனப்படும் AI சுருக்கத்தைக் காட்டுகிறது. இது ஒரு chatbot போன்ற அனுபவத்தை வழங்குகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

