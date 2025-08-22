ChatGPT Plus vs Go vs Free: உங்களுக்கு ஏற்றது எது? எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது?

ChatGPT Latest News: இன்றைய உலகில் ChatGPT பற்றி தெரியாதவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். பள்ளிகளில் கிடைக்கும் பிராஜெக்டுகள் முதல் அலுவலக பிரசன்டேஷன் வரை, இந்த AI அசிஸ்டண்ட் அனைத்து இடங்களிலும் நமக்கு உதவுகிறது. ஆனால் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் அதிகமாக, முக்கியமான பணிகளுக்காகப் பயன்படுத்த நினைத்தால், உங்களுக்கு மூன்று வகைகள் கிடைக்கின்றன - Free, Go மற்றும் Plus.
இந்த மூன்று வகைகளில் யார் எதை பயன்படுத்துவது? Free வகை போதுமா? அல்லது பணத்தைச் செலவழிப்பது புத்திசாலித்தனமா? இந்தக் குழப்பத்திற்கான தீர்வை இந்த பதிவில் காணலாம்.
ChatGPT -இன் மூன்று வகைகளை காரின் 3 மாடல்கள் போல கருதி ஒப்பீடு செய்யலாம்.
ChatGPT Free: இது காரின் அடிப்படை மாடல், இது நகரத்தை சுற்றிச் செல்ல (தினசரி வேலைகளுக்கு) உங்களுக்கு போதுமானது.
ChatGPT Go: இது நடுத்தர வகை, இது சில நல்ல அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது (சன்ரூஃப் போன்றவை). மேலும் இது சற்று சிறந்த செயல்திறனை அளிக்கிறது.
ChatGPT Plus: இது மிகவும் சக்திவாய்ந்த இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து ஆடம்பர அம்சங்களையும் (மேம்பட்ட பாதுகாப்பு, சிறந்த இசை அமைப்பு போன்றவை) கொண்ட சிறந்த மாடலாக உள்ளது.
இப்போது எந்த மாடல் உங்களுக்கு 'சரியானது' என்பதைத் தெரிந்து கொள்வோம்.
ChatGPT Free: அனைவரின் நண்பன்
நாம் அனைவரும் முதலில் பயன்படுத்திய பதிப்பு இது. நீங்கள் ஒரு மாணவராக இருந்து, சில நேரங்களில் சில மின்னஞ்சல்களை அனுப்பவும், ஒரு தலைப்பில் புதிய கருத்துகளை பெறவும் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தினால், இந்த இலவச பதிப்பு உங்களுக்கு போதுமானது.
இது OpenAI இன் சமீபத்திய மாடல் GPT-4o இல் இயங்குகிறது. ஆனால் அதற்கு சில வரம்புகள் உள்ளன. அதிக பயனர்கள் இதை ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தும் போது (பீக் ஹவர்ஸ்), இதன் வேகம் சற்று மெதுவாகலாம். மேலும் இது அளிக்கக்கூடிய பதில்களுக்கு ஒரு வரம்பு இருக்கும்.
ChatGPT Go (தோராயமாக ₹590/மாதம்): ஸ்மார்ட் அப்கிரேட்
இலவச பதிப்பிலிருந்து ஒரு படி மேலே செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு, ஆனால் அதிக பணம் செலவிட விரும்பாதவர்களுக்கு இந்த வகை சிறந்தது. ChatGPT Go என்பது ஒரு வகையான 'லைட்' பிரீமியம் திட்டமாகும்.
நீங்கள் ஒரு பிளாகராகவோ, சமூக ஊடக மேலாளராகவோ அல்லது தினமும் அசைன்மெண்டுகளை செய்ய வேண்டிய மாணவராகவோ இருந்தால், இது உங்களுக்கானது. இதில், கேள்விகளுக்கான வரம்பு இலவச பதிப்பை விட அதிகமாக உள்ளது. மேலும் DALL-E (படங்களை உருவாக்கும் திறன்) போன்ற சில பிரீமியம் அம்சங்களையும் இதில் பெறலாம். இருப்பினும் அவற்றுக்கும் ஒரு வரம்பு உள்ளது.
ChatGPT Plus (தோராயமாக ₹1,950/மாதம்): நிபுணர்களின் முதல் தேர்வு
இது ChatGPT இன் 'பீஸ்ட் மோட்'. ChatGPT Plus டெவலப்பர்கள், கண்டென்ட் கிரியேட்டர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் வணிக உரிமையாளர்கள் போன்றவர்களுக்கானது. இதில், நீங்கள் GPT-4o இன் அதிகபட்ச சக்தியைப் பெறுவீர்கள். இதில் காத்திருப்பு நேரம் இல்லை, மேலும் பதில்கள் மிக வேகமாக கிடைக்கும். இதனுடன், இதில் சில பிரத்யேக டூல்சும் கிடைக்கும்.
DALL-E 3: இதன் மூலம், பேசியோ அல்லது எழுதியோ AI-யிடமிருந்து படங்களை உருவாக்கலாம்.
Advanced Data Analysis: ஃபைல்களை (எக்செல் தாள் போன்றவை) கொடுத்து, ஒரு பிரெசெண்டேஷனை பெறலாம், தரவை பகுப்பாய்வு செய்யலாம் அல்லது கோட் எழுதி வாங்கலாம்.
Browsing: இது இணையத்திலிருந்து நிகழ்நேர தகவல்களைப் பிரித்தெடுத்து உங்களுக்கு வழங்கும் அம்சம்.
