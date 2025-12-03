50 நாட்கள் மாஸ் ரீசார்ஜ்! ₹350-க்குள் 100GB + அன்லிமிடெட் கால்ஸ்

பாரத் சஞ்சார் நிகம் லிமிடெட் (BSNL) தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகக் குறைந்த விலையில் தரமான திட்டங்களைத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது. அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்யும் தொந்தரவு வேண்டாம் என்று நினைப்பவர்களுக்காக, ₹350க்கும் குறைவான விலையில் ஒரு சிறந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை BSNL அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இது 50 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் நாட்டின் மிகவும் மலிவான திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் பற்றிய விவரங்களையும், இதே விலையில் மற்ற நிறுவனங்கள் வழங்கும் திட்டங்களையும் இப்போது பார்க்கலாம்.
BSNL-ன் ₹347 திட்டம்: 50 நாட்கள் வேலிடிட்டி
BSNL-ன் ₹347 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் முழு 50 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். நீண்ட வேலிடிட்டி மற்றும் அதிக டேட்டாவை குறைந்த விலையில் விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
வேலிடிட்டி- 50 நாட்கள்
டேட்டா- தினமும் 2GB (மொத்தம் 100GB)
அழைப்புகள்- அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் வரம்பற்ற அழைப்புகள்
எஸ்எம்எஸ்- தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்
குறிப்பு- தினசரி டேட்டா வரம்பு முடிந்த பிறகு, இணைய வேகம் 40Kbps ஆகக் குறைக்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தில் வேறு கூடுதல் நன்மைகள் எதுவும் இல்லை.
மற்ற நிறுவனங்களின் ₹349 திட்டங்கள்
ஏர்டெல், ஜியோ மற்றும் விஐ (Vi) ஆகிய நிறுவனங்களிடம் ₹347க்கு திட்டங்கள் இல்லை என்றாலும், அவை ₹349 விலையில் திட்டங்களை வழங்குகின்றன. ₹2 அதிகமாக இருந்தாலும், இந்தத் திட்டங்களில் கிடைக்கும் நன்மைகளைப் பற்றிப் பார்ப்போம்:
ஏர்டெல்லின் ₹349 திட்டம்
வேலிடிட்டி- 28 நாட்கள்
டேட்டா- தினமும் 1.5GB டேட்டா
அழைப்புகள்- வரம்பற்ற அழைப்புகள்
எஸ்எம்எஸ்- தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்
கூடுதல் நன்மைகள்- வரம்பற்ற 5G டேட்டா, ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ளே சந்தா (SonyLIV உட்பட 20 OTTகள்), ஸ்பேம் அழைப்பு எச்சரிக்கைகள், இலவச ஹலோடியூன்ஸ், Perplexity Pro AI மற்றும் ஆப்பிள் மியூசிக் சந்தா.
ஜியோவின் ₹349 திட்டம்
வேலிடிட்ட- 28 நாட்கள்
டேட்டா- தினமும் 2GB டேட்டா
அழைப்புகள்- வரம்பற்ற அழைப்புகள்
எஸ்எம்எஸ்- தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்
கூடுதல் நன்மைகள்- வரம்பற்ற 5G டேட்டா, 18 மாதங்களுக்கு கூகிள் ஜெமினி ப்ரோ திட்டத்தை அணுகும் வசதி, ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் சந்தா உட்பட பல கூடுதல் நன்மைகள்.
விஐ (Vi)-ன் ₹349 திட்டம்
வேலிடிட்டி- 28 நாட்கள்
டேட்டா- தினமும் 1.5GB டேட்டா
அழைப்புகள்- வரம்பற்ற அழைப்புகள்
எஸ்எம்எஸ்- தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்
கூடுதல் சலுகைகள்- வரம்பற்ற 5G டேட்டா, Binge All Night, வார இறுதி டேட்டா ரோல்ஓவர் (Weekend Data Rollover) மற்றும் டேட்டா டிலைட்ஸ் (Data Delights).
BSNL-ன் திட்டம் மிக நீண்ட வேலிடிட்டியை (50 நாட்கள்) வழங்குகிறது. அதேசமயம், மற்ற நிறுவனங்களின் திட்டங்கள் 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன், வரம்பற்ற 5G மற்றும் கூடுதல் OTT/AI சலுகைகளை வழங்குகின்றன.
