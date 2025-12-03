English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  50 நாட்கள் மாஸ் ரீசார்ஜ்! ₹350-க்குள் 100GB + அன்லிமிடெட் கால்ஸ்

50 நாட்கள் மாஸ் ரீசார்ஜ்! ₹350-க்குள் 100GB + அன்லிமிடெட் கால்ஸ்

BSNL நிறுவனம் அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகக் குறைந்த விலையில் நீண்ட கால வேலிடிட்டியை வழங்கும் ஒரு திட்டத்தை வைத்துள்ளது. 50 நாட்களுக்கு அருகில், ₹350-க்கும் குறைவாக, மற்ற நிறுவனங்களை விட அதிக வேலிடிட்டியை இந்த BSNL திட்டம் தருகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:36 PM IST
  • BSNL-ன் 347 திட்டம்: 50 நாட்கள் வேலிடிட்டி
  • மற்ற நிறுவனங்களின் 349 திட்டங்கள்
  • டேட்டா- தினமும் 2GB (மொத்தம் 100GB)

50 நாட்கள் மாஸ் ரீசார்ஜ்! ₹350-க்குள் 100GB + அன்லிமிடெட் கால்ஸ்

பாரத் சஞ்சார் நிகம் லிமிடெட் (BSNL) தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகக் குறைந்த விலையில் தரமான திட்டங்களைத் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது. அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்யும் தொந்தரவு வேண்டாம் என்று நினைப்பவர்களுக்காக, 350க்கும் குறைவான விலையில் ஒரு சிறந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை BSNL அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இது 50 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் நாட்டின் மிகவும் மலிவான திட்டமாகும். இந்தத் திட்டம் பற்றிய விவரங்களையும், இதே விலையில் மற்ற நிறுவனங்கள் வழங்கும் திட்டங்களையும் இப்போது பார்க்கலாம்.

BSNL-ன் 347 திட்டம்: 50 நாட்கள் வேலிடிட்டி

BSNL-ன் 347 ப்ரீபெய்ட் திட்டம் முழு 50 நாட்கள் செல்லுபடியாகும். நீண்ட வேலிடிட்டி மற்றும் அதிக டேட்டாவை குறைந்த விலையில் விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

வேலிடிட்டி- 50 நாட்கள்

டேட்டா- தினமும் 2GB (மொத்தம் 100GB)

அழைப்புகள்- அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் வரம்பற்ற அழைப்புகள்

எஸ்எம்எஸ்- தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்

குறிப்பு- தினசரி டேட்டா வரம்பு முடிந்த பிறகு, இணைய வேகம் 40Kbps ஆகக் குறைக்கப்படும். இந்தத் திட்டத்தில் வேறு கூடுதல் நன்மைகள் எதுவும் இல்லை.

மற்ற நிறுவனங்களின் 349 திட்டங்கள்

ஏர்டெல், ஜியோ மற்றும் விஐ (Vi) ஆகிய நிறுவனங்களிடம் 347க்கு திட்டங்கள் இல்லை என்றாலும், அவை 349 விலையில் திட்டங்களை வழங்குகின்றன. 2 அதிகமாக இருந்தாலும், இந்தத் திட்டங்களில் கிடைக்கும் நன்மைகளைப் பற்றிப் பார்ப்போம்:

ஏர்டெல்லின் 349 திட்டம்

வேலிடிட்டி- 28 நாட்கள்

டேட்டா- தினமும் 1.5GB டேட்டா

அழைப்புகள்- வரம்பற்ற அழைப்புகள்

எஸ்எம்எஸ்- தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்

கூடுதல் நன்மைகள்- வரம்பற்ற 5G டேட்டா, ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ளே சந்தா (SonyLIV உட்பட 20 OTTகள்), ஸ்பேம் அழைப்பு எச்சரிக்கைகள், இலவச ஹலோடியூன்ஸ், Perplexity Pro AI மற்றும் ஆப்பிள் மியூசிக் சந்தா.

ஜியோவின் 349 திட்டம்

வேலிடிட்ட- 28 நாட்கள்

டேட்டா- தினமும் 2GB டேட்டா

அழைப்புகள்- வரம்பற்ற அழைப்புகள்

எஸ்எம்எஸ்- தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்

கூடுதல் நன்மைகள்- வரம்பற்ற 5G டேட்டா, 18 மாதங்களுக்கு கூகிள் ஜெமினி ப்ரோ திட்டத்தை அணுகும் வசதி, ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் சந்தா உட்பட பல கூடுதல் நன்மைகள்.

விஐ (Vi)-ன் 349 திட்டம்

வேலிடிட்டி- 28 நாட்கள்

டேட்டா- தினமும் 1.5GB டேட்டா

அழைப்புகள்- வரம்பற்ற அழைப்புகள்

எஸ்எம்எஸ்- தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ்

கூடுதல் சலுகைகள்- வரம்பற்ற 5G டேட்டா, Binge All Night, வார இறுதி டேட்டா ரோல்ஓவர் (Weekend Data Rollover) மற்றும் டேட்டா டிலைட்ஸ் (Data Delights).

BSNL-ன் திட்டம் மிக நீண்ட வேலிடிட்டியை (50 நாட்கள்) வழங்குகிறது. அதேசமயம், மற்ற நிறுவனங்களின் திட்டங்கள் 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன், வரம்பற்ற 5G மற்றும் கூடுதல் OTT/AI சலுகைகளை வழங்குகின்றன.

