சென்னை : போக்குவரத்து நெரிசலைத் தீர்க்க AI அடிப்படையிலான சிக்னல்கள்!

Chennai : சென்னையில் அதிகரித்து வரும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்க, அதிநவீன தொழில்நுட்பமான செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. நகரத்தின் 165 முக்கிய சாலை சந்திப்புகளில், வாகனங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப சிக்னல் நேரத்தை தானாகவே மாற்றியமைக்கும் ஸ்மார்ட் ட்ராஃபிக் சிக்னல்கள் பொருத்தப்படவுள்ளன. இது பயண நேரத்தைக் குறைத்து, போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எப்படி இயங்கும் இந்த புதிய அமைப்பு?
தற்போது, சென்னையின் சிக்னல்கள் 60-90 வினாடிகளுக்கு ஒருமுறை மாறுகின்றன. ஆனால், இந்த புதிய AI அமைப்பு, வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை நிகழ்நேரத்தில் கணக்கிட்டு, பச்சை விளக்கு நேரத்தை தானாகவே சரிசெய்யும். போக்குவரத்து மிகுந்த சாலைகளில், பச்சை விளக்கு 120 வினாடிகள் வரை நீட்டிக்கப்படும். அதே சமயம், நெரிசல் குறைவாக உள்ள சாலைகளில், பச்சை விளக்கு நேரம் 30 வினாடிகளாகக் குறைக்கப்படும். இதனால், தேவையற்ற நிறுத்தங்கள் தவிர்க்கப்பட்டு, வாகனங்கள் சீராகச் செல்லும்.
இந்த அமைப்பில் மூன்று முக்கிய கருவிகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும்:
சென்சார்கள்: சாலைகளில் பொருத்தப்படும் சென்சார்கள், வாகனங்களின் வேகம் மற்றும் சிக்னலை கடக்கும் நேரத்தைக் கண்காணித்து, நிகழ்நேர நெரிசலை மதிப்பிடும்.
AI கேமராக்கள்: செயற்கை நுண்ணறிவுடன் கூடிய கேமராக்கள், வாகனங்களை எண்ணுவதுடன், அவற்றின் திசை, வகை (கார், பஸ், இருசக்கர வாகனம்) மற்றும் பாதசாரிகளை வேறுபடுத்தி அறியும்.
கட்டுப்பாடு: சென்சார்கள் மற்றும் கேமராக்களில் இருந்து பெறப்படும் தகவல்களைப் பகுப்பாய்வு செய்து, சிக்னல் நேரத்தை உடனடியாக மாற்றி அமைக்கும்.
முதல் கட்டப் பணிகள் மற்றும் சோதனை ஓட்டம்
இந்தத் திட்டத்தின் முதல் கட்டமாக, நகரின் முக்கிய வழித்தடங்களான அண்ணா சாலை, ஜவஹர்லால் நேரு சாலை, சர்தார் படேல் சாலை, காமராஜர் சாலை, ராஜாஜி சாலை, மற்றும் டெய்லர்ஸ் சாலை ஆகியவற்றில் இந்த அமைப்பு நிறுவப்பட உள்ளது.
ஏற்கனவே, ஈ.வி.ஆர். சாலையில் உள்ள வேப்பேரி மற்றும் ஈகா தியேட்டர் உள்ளிட்ட ஆறு சந்திப்புகளில் இந்த அமைப்பு சோதனை முறையில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. போக்குவரத்து துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளபடி, இந்த சோதனை ஓட்டத்தில் நல்ல முடிவுகள் கிடைத்துள்ளன. உச்ச நேரங்களில் வாகனங்கள் காத்திருக்கும் நேரம் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளதுடன், போக்குவரத்து நகர்வும் சீராக மேம்பட்டுள்ளது.
இந்த அமைப்புகள் மூலம் 'பசுமை வழித்தடங்கள்' (Green Corridors) உருவாக்கப்படும். இதனால், தொடர்ச்சியாகப் பயணிக்கும் வாகனங்களுக்கு தேவையற்ற நிறுத்தங்கள் ஏற்படாது. மேலும், வரலாற்றுத் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, எதிர்கால நெரிசல்களை முன்கூட்டியே கணித்து, அதற்கு ஏற்ப சிக்னல் நேரங்களை சரிசெய்யவும் இந்த அமைப்பு உதவும்.
சவால்களும், மக்களின் எதிர்பார்ப்பும்
இந்தத் திட்டம் தானியங்கி முறையில் இயங்கினாலும், அவசர காலங்களில் (ஆம்புலன்ஸ், விஐபி வாகனங்கள்) போக்குவரத்து காவலர்கள் சிக்னல் நேரத்தை மாற்றியமைக்க முடியும். இருப்பினும், இந்த அமைப்பில் ஏற்படும் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் குறித்து சில நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். உதாரணமாக, சென்சார்கள் அல்லது கேமராக்களில் ஏற்படும் சிறிய தவறுகள்கூட, போக்குவரத்து நெரிசலை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும். எனவே, இந்தத் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதில் அதிக கவனம் தேவை என்று மக்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். சென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு ஒரு தீர்வாக இந்த AI தொழில்நுட்பம் அமையுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | Amazon Freedom Sale: 1.5 டன் ஸ்பிளிட் ஏசியில் தள்ளுபடி, கம்மி விலையில் வாங்கலாம்
மேலும் படிக்க | AI-யால் Middle Class அழியக்கூடும் – கூகுள் முன்னாள் அதிகாரியின் எச்சரிக்கை!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ