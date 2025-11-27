English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Croma Black Friday Sale: கிட்டத்தட்ட பாதியாகக் குறைந்த Macbook Air M4 விலை, விவரம் இதோ

Croma Black Friday Sale: கிட்டத்தட்ட பாதியாகக் குறைந்த Macbook Air M4 விலை, விவரம் இதோ

Croma Black Friday Sale: க்ரோமா பிளாக் ஃப்ரைடே சேலில் MacBook Air M4 இன் விலை கிட்டத்தட்ட பாதியாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. விலை மற்றும் பிற விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 27, 2025, 02:19 PM IST
  • க்ரோமா பிளாக் ஃப்ரைடே சேல்.
  • புதிய கேஜெட்களை வாங்குவதற்கு சிறந்த நேரம்.
  • MacBook Air M4 இன் அசல் விலை ₹55,911 ஆகக் குறைந்தது எப்படி?

Trending Photos

IND vs SA: இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி எப்போது தெரியுமா?
camera icon6
Team India
IND vs SA: இந்திய அணியின் அடுத்த டெஸ்ட் போட்டி எப்போது தெரியுமா?
புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்
camera icon8
Venus Mercury Transit
புதன் சுக்கிரம் சேர்க்கை பெயர்ச்சி: திடீர் கோடீஸ்வர யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிச்சயம்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
புதன் வக்ர நிவர்த்தி: நவம்பர் 29 முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்... மேஷம் - மீனம் முழு ராசிபலன்
camera icon13
Mercury transit
புதன் வக்ர நிவர்த்தி: நவம்பர் 29 முதல் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்... மேஷம் - மீனம் முழு ராசிபலன்
Croma Black Friday Sale: கிட்டத்தட்ட பாதியாகக் குறைந்த Macbook Air M4 விலை, விவரம் இதோ

Macbook Air M4 Croma Black Friday Sale: புதிய கேஜெட்களை வாங்குவதற்கு க்ரோமா பிளாக் ஃப்ரைடே சேல் எப்போதுமே ஒரு சிறந்த நேரமாக கருதப்படுகின்றது. iPhone 17 மற்றும் iPhone 16 இல் சிறந்த சலுகைகளுக்குப் பிறகு, இப்போது MacBook இன் முறை வந்துள்ளது. க்ரோமா பிளாக் ஃப்ரைடே சேலில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு காத்திருக்கும் சர்ப்ரைஸ் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்லலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Macbook Air M4 Price

க்ரோமா பிளாக் ஃப்ரைடே சேலில் MacBook Air M4 இன் விலை கிட்டத்தட்ட பாதியாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சலுகை மாணவர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். ஏனெனில் இது பல தள்ளுபடிகளை இணைத்து விலையை கணிசமாகக் குறைக்கிறது.

MacBook Air M4 இன் அசல் விலை ₹55,911 ஆகக் குறைந்தது எப்படி?

இந்தியாவில் MacBook Air M4 இன் ஆரம்ப விலை ₹99,900. இருப்பினும், மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான சலுகை அதை ₹88,911 ஆகக் குறைக்கிறது. வங்கிச் சலுகை மூலம் Croma கூடுதலாக ₹10,000 தள்ளுபடியையும் வழங்குகிறது. கூடுதலாக, பரிமாற்றத்தில் ₹10,000 போனஸும் கிடைக்கிறது. இது தவிர வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் பழைய PC அல்லது Mac ஐக் கொடுத்தால், பரிமாற்ற மதிப்பில் ₹13,000 வரை பயனடையலாம் என்று Croma கூறுகிறது. 

இந்த சலுகைகள் அனைத்தையும் இணைத்து, MacBook Air M4 இன் இறுதி விலை வெறும் ₹55,911 ஆக குறையும். இந்த சலுகை நவம்பர் 30 வரை செல்லுபடியாகும். இந்த டீல் வாடிக்கையாளர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. MacBook Air M4 -இன் அம்சங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

MacBook Air M4: வடிவமைப்பு - இலகுரக, பிரீமியம் மற்றும் கிளாசிக் மேக் தோற்றம்

MacBook Air M4 பிரீமியம், மெலிதான, முழு அலுமினிய வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வடிவமைப்புக்காக MacBooks உலகளவில் புகழ்பெற்றவை. இது அன்றாட பயன்பாட்டிற்கான அத்தியாவசிய போர்ட்களையும் கொண்டுள்ளது. இடது பக்கத்தில் இரண்டு Thunderbolt 4 போர்ட்கள் மற்றும் ஒரு MagSafe சார்ஜிங் போர்ட், 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் ஆகியவை உள்ளன. MagSafe போர்ட்டின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், சார்ஜ் செய்யும் போது கேபிள் இழுக்கப்பட்டால், அது உடனடியாக தன்னைத்தானே பிரித்துக் கொள்கிறது. இது லேப்டாப் தரையில் விழுவதைத் தடுக்கிறது.

MacBook Air M4: செயல்திறன் - M4 சிப்செட் அதை ஒரு பவர்ஹவுஸாக மாற்றுகிறது

ஆப்பிளின் சிலிக்கான் சிப்செட்கள் MacBooks இன் செயல்திறனை புதிய நிலைகளுக்கு கொண்டு சென்றுள்ளன. மேலும் M4 சிப் அந்த பாரம்பரியத்தைத் தொடர்கிறது. இது வேகமானது, மென்மையானது, பல்பணிக்கு ஏற்றது. தினசரி வேலையாக இருந்தாலும் சரி, படைப்புப் பணிகளாக இருந்தாலும் சரி, புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடிட்டிங் ஆக இருந்தாலும் சரி - MacBook Air M4 அனைத்து பணிகளையும் எளிதாகக் கையாளுகிறது. இருப்பினும், MacBook போல் இதுவும் கேமிங்கிற்காக வடிவமைக்கப்படவில்லை. மேலும், இதில் ஃபேன் இல்லை, ஆகையால், இதில் எப்போது ஃபேன் சத்தம் கேட்கும் தொல்லை இருக்காது.

MacBook Air M4: டிஸ்ப்ளே - 13.6-இன்ச் லிக்விட் ரெடினா சிறந்த காட்சிகளை வழங்குகிறது

MacBook Air M4 13.6-இன்ச் லிக்விட் ரெடினா டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு LCD பேனலாக இருந்தாலும், அதன் தரம் இந்த விலை வரம்பில் சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. P3 பரந்த வண்ண வரம்பிற்கான புகைப்பட எடிட்டிங், கிராஃபிக் வடிவமைப்பு மற்றும் வீடியோ உள்ளடக்கத்திற்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.

MacBook Air M4: பேட்டரி ஆயுள் - 10+ மணிநேர சக்திவாய்ந்த செயல்திறன்

ஆப்பிள் சிலிக்கானின் மிகப்பெரிய பலம் அதன் பேட்டரி செயல்திறன் ஆகும். MacBook Air M4 ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அதை பயன்படுத்தலாம். விண்டோஸ் மடிக்கணினிகள் பல ஆண்டுகளாக பேட்டரி ஆயுளை மேம்படுத்தியிருந்தாலும், ஆப்பிள் இன்னும் முன்னணியில் உள்ளது.

மேலும் படிக்க | ரீசார்ஜ் விலை உயர்வு: டிசம்பர் 2 முதல் Vi எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை, 84 நாட்கள் பிளானின் புதிய விலை

மேலும் படிக்க | போன் பேட்டரி வேகமா காலியாகுதா? அதிக நேரம் நீடிக்க டிப்ஸ் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Croma Black Friday SaleBlack Friday SaleMacbookMacbook Air M4TECH

Trending News