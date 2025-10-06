English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஐபோன் வாங்க சரியான நேரம்! அமேசான் தீபாவளி விற்பனையில் அதிரடி தள்ளுபடி

அமேசானில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை தொடங்கியுள்ளது. இந்த விற்பனையின் போது வாடிக்கையாளர்கள் ₹65,000 வரை தள்ளுபடி பெறுகிறார்கள். ஐபோன்களுடன், பல தயாரிப்புகளும் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 6, 2025, 10:54 PM IST
  • அமேசானில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையை தொடங்குகிறது
  • பணம் செலுத்தினால் ரூ.65,000 வரை தள்ளுபடி கிடைக்கும்
  • 50 ஆயிரத்துக்கும் குறைவான விலையில் ஐபோன் கிடைக்கிறது

ஐபோன் வாங்க சரியான நேரம்! அமேசான் தீபாவளி விற்பனையில் அதிரடி தள்ளுபடி

Amazon Diwali 2025 :Diwali 2025 : தீபாவளி நெருங்கி வருகிறது. பெரும்பாலான இடங்களில் விற்பனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஷாப்பிங் இன்னும் சுவாரஸ்யமடையப் போகிறது. ஆஃப்லைனில் மட்டுமல்ல, ஆன்லைனிலும் விற்பனை அதிகமாக உள்ளது. அமேசானில் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவ் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை தொடங்கியுள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்பு, வலைத்தளம் சில அற்புதமான சலுகைகளை வழங்கும் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவ் விற்பனையை அறிமுகப்படுத்தியது. இப்போது, ​​விற்பனையின் தீபாவளி சிறப்பு பதிப்பு தொடங்கிவிட்டது, புதிய சலுகைகளுடன் இன்னும் பெரிய சேமிப்பை வழங்குகிறது. வலைத்தளத்தின் படி, ரூ.65,000 வரை உடனடி தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. விற்பனையின் விவரங்களுக்கு கீழே படிக்கவும்.

அமேசானில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையை தொடங்குகிறது:

அமேசான் கிரேட் இந்தியன் பண்டிகை விற்பனையின் போது நீங்கள் ஷாப்பிங் செய்யத் தவறவிட்டால், தீபாவளிக்கு முன்பு அமேசான் உங்களுக்கு மற்றொரு சிறப்பு வாய்ப்பை வழங்குகிறது. விற்பனையின் தீபாவளி சிறப்பு சலுகைகளில் ₹65,000 வரை உடனடி தள்ளுபடிகள் அடங்கும்.

இந்த வங்கிகளின் அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால் ரூ.65,000 வரை தள்ளுபடி கிடைக்கும்:

தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையின் போது, ​​வாடிக்கையாளர்கள் Axis, BOBCard, IDFC மற்றும் RBL கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால் 10 சதவீத உடனடி தள்ளுபடியைப் பெறலாம். இந்த 10 சதவீத தள்ளுபடி ₹65,000 வரை தள்ளுபடியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு சலுகைகள் உள்ளன: அடிப்படை சலுகை ₹15,000 மற்றும் போனஸ் தள்ளுபடி ₹50,000. அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் ₹65,000 வரை உடனடி தள்ளுபடியைப் பெறலாம். இருப்பினும், இந்த சலுகை கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் EMI களுடன் மட்டுமே வழங்கப்படும்.

50 ஆயிரத்துக்கும் குறைவான விலையில் ஐபோன் கிடைக்கிறது:

இந்த விற்பனையில் லேப்டாப்கள், பார்ட்டி ஸ்பீக்கர்கள், குளிர்சாதன பெட்டிகள், டிவிகள் மற்றும் வாஷிங் மெஷின்கள் உள்ளிட்ட பல பொருட்களுக்கு தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒன்பிளஸ் 13 ஸ்மார்ட்போன் ரூ.59,999க்கு கிடைக்கிறது. ஐபோன் 15 ரூ.47,999க்கு வாங்கலாம். கேலக்ஸி எஸ்24 அல்ட்ராவை ரூ.73,999க்கு வாங்கலாம். ஒப்போ, சாம்சங் மற்றும் ஐக்யூஓ போன்களும் ஈர்க்கக்கூடிய சலுகைகளுடன் கிடைக்கின்றன. மாதாந்திர தவணைகள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளில் பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

