ஐபோன் வாங்க சரியான நேரம்! அமேசான் தீபாவளி விற்பனையில் அதிரடி தள்ளுபடி

Amazon Diwali 2025 :Diwali 2025 : தீபாவளி நெருங்கி வருகிறது. பெரும்பாலான இடங்களில் விற்பனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஷாப்பிங் இன்னும் சுவாரஸ்யமடையப் போகிறது. ஆஃப்லைனில் மட்டுமல்ல, ஆன்லைனிலும் விற்பனை அதிகமாக உள்ளது. அமேசானில் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவ் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை தொடங்கியுள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்பு, வலைத்தளம் சில அற்புதமான சலுகைகளை வழங்கும் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவ் விற்பனையை அறிமுகப்படுத்தியது. இப்போது, விற்பனையின் தீபாவளி சிறப்பு பதிப்பு தொடங்கிவிட்டது, புதிய சலுகைகளுடன் இன்னும் பெரிய சேமிப்பை வழங்குகிறது. வலைத்தளத்தின் படி, ரூ.65,000 வரை உடனடி தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. விற்பனையின் விவரங்களுக்கு கீழே படிக்கவும்.
அமேசானில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையை தொடங்குகிறது:
அமேசான் கிரேட் இந்தியன் பண்டிகை விற்பனையின் போது நீங்கள் ஷாப்பிங் செய்யத் தவறவிட்டால், தீபாவளிக்கு முன்பு அமேசான் உங்களுக்கு மற்றொரு சிறப்பு வாய்ப்பை வழங்குகிறது. விற்பனையின் தீபாவளி சிறப்பு சலுகைகளில் ₹65,000 வரை உடனடி தள்ளுபடிகள் அடங்கும்.
இந்த வங்கிகளின் அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால் ரூ.65,000 வரை தள்ளுபடி கிடைக்கும்:
தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையின் போது, வாடிக்கையாளர்கள் Axis, BOBCard, IDFC மற்றும் RBL கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால் 10 சதவீத உடனடி தள்ளுபடியைப் பெறலாம். இந்த 10 சதவீத தள்ளுபடி ₹65,000 வரை தள்ளுபடியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு சலுகைகள் உள்ளன: அடிப்படை சலுகை ₹15,000 மற்றும் போனஸ் தள்ளுபடி ₹50,000. அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் ₹65,000 வரை உடனடி தள்ளுபடியைப் பெறலாம். இருப்பினும், இந்த சலுகை கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் EMI களுடன் மட்டுமே வழங்கப்படும்.
50 ஆயிரத்துக்கும் குறைவான விலையில் ஐபோன் கிடைக்கிறது:
இந்த விற்பனையில் லேப்டாப்கள், பார்ட்டி ஸ்பீக்கர்கள், குளிர்சாதன பெட்டிகள், டிவிகள் மற்றும் வாஷிங் மெஷின்கள் உள்ளிட்ட பல பொருட்களுக்கு தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒன்பிளஸ் 13 ஸ்மார்ட்போன் ரூ.59,999க்கு கிடைக்கிறது. ஐபோன் 15 ரூ.47,999க்கு வாங்கலாம். கேலக்ஸி எஸ்24 அல்ட்ராவை ரூ.73,999க்கு வாங்கலாம். ஒப்போ, சாம்சங் மற்றும் ஐக்யூஓ போன்களும் ஈர்க்கக்கூடிய சலுகைகளுடன் கிடைக்கின்றன. மாதாந்திர தவணைகள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளில் பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
மேலும் படிக்க | Whatsapp -இல் கூட இல்லாத 7 அம்சங்கள் அரட்டை செயலியில்.... அரட்டை அடிக்கலாமா?
மேலும் படிக்க | பட்டையை கிளப்பும் அரட்டை App: புத்தம் புதிய அம்சம்.... இது WhatsApp -இல் கூட கிடையாது
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ