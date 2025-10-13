தீபாவளி ஆன்லைன் விற்பனை மோசடி! மக்களே நீங்கள் ஏமாற்றப்படுவது இப்படி தான்

Diwali online scams : தீபாவளி நெருங்கி வருவதால், போலி இணையதளங்கள் மற்றும் சலுகைகள் மூலம் மோசடி செய்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. நம்பகமான தளங்களில் மட்டுமே ஷாப்பிங் செய்யுங்கள், இணைப்புகளைச் சரிபார்க்கவும் மற்றும் ஒருபோதும் உங்கள் தனிப்பட்ட அல்லது வங்கி விவரங்களை யாருடனும் பகிர வேண்டாம். தீபாவளி வர இன்னும் சில நாட்களே நிலையில் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வலைத்தளங்கள் கவர்ச்சிகரமான சலுகைகள் மற்றும் பெரும் தள்ளுபடிகளால் நிரம்பி வழிகின்றன. இந்த நேரத்தில், தீபாவளி விற்பனையில் புதிய ஆடைகள், கேஜெட்டுகள் மற்றும் வீட்டுப் பொருட்களை வாங்குவதற்கு மக்கள் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
இருப்பினும், உண்மையான சலுகைகளுடன் சேர்ந்து, ஆன்லைன் மோசடிகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. பல மோசடி பேர்வழிகள் போலி இணையதளங்கள், இணைப்புகள் மற்றும் செயலிகளைப் பயன்படுத்தி வாங்குபவர்களிடமிருந்து பணத்தையும் தனிப்பட்ட விவரங்களையும் திருட முயற்சிக்கின்றனர். குறிப்பாகப் பண்டிகைக் காலத்தில், கவனத்துடன் ஷாப்பிங் செய்வதும் விழிப்புடன் இருப்பதும் மிகவும் அவசியம்.
ஆன்லைன் மோசடிகளில் இருந்து உங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ள நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கியமான வழிகளைப் பார்ப்போம்:
1. நம்ப முடியாத விலைகள் குறித்து எச்சரிக்கை
ரூ. 40,000 மதிப்புள்ள ஸ்மார்ட்போன் ரூ. 5,000-க்கு விற்கப்படுவதாக நீங்கள் பார்த்தால், அது பெரும்பாலும் ஒரு மோசடியாக இருக்கவே வாய்ப்புள்ளது. இணையக் குற்றவாளிகள் இத்தகைய போலிச் சலுகைகளைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கிறார்கள். Amazon, Flipkart அல்லது Croma போன்ற நம்பகமான வலைத்தளங்களில் அதே தயாரிப்பை எப்போதும் சரிபார்க்கவும். அந்தச் சலுகை அங்குக் பட்டியலிடப்படவில்லை என்றால், அது போலியாக இருக்கலாம்.
2. இணையதளத்தின் நம்பகத்தன்மையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் தனிப்பட்ட அல்லது வங்கி விவரங்களை உள்ளிடுவதற்கு முன், வலைத்தள இணைப்பை (URL) கவனமாகச் சரிபார்க்கவும். உண்மையான வலைத்தளங்கள் "https://" உடன் தொடங்கும், மேலும் URL-க்கு அருகில் ஒரு சிறிய பூட்டு ஐகான் (lock icon) இருக்கும். போலி வலைத்தளங்கள் உண்மையானவற்றை ஒத்திருந்தாலும், சிறிய எழுத்துப் பிழைகள் அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான இணைப்புகளைக் கொண்டிருக்கும். WhatsApp, மின்னஞ்சல்கள் அல்லது சமூக ஊடகங்களில் இருந்து வரும் இணைப்புகளைக் கிளிக் செய்வதற்குப் பதிலாக, அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தின் பெயரை உங்கள் Browser-ல் நேரடியாகத் டைப் செய்து தேடவும்
3. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவலைப் பாதுகாக்கவும்
உங்கள் OTP, CVV, அல்லது UPI PIN போன்ற முக்கியமான விவரங்களை ஒருபோதும் யாருடனும் பகிர வேண்டாம். உண்மையான நிறுவனங்களோ அல்லது வாடிக்கையாளர் சேவைப் பிரதிநிதிகளோ ஒருபோதும் இத்தகைய விவரங்களைக் கேட்க மாட்டார்கள். எப்போதும் நம்பகமான கட்டணச் செயலிகள் (Payment Gateways) மூலம் பணம் செலுத்தவும். தெரியாதவர்களுடன் உங்கள் பரிவர்த்தனையின் ஸ்கிரீன்ஷாட்களைப் பகிர வேண்டாம்.
4. போலிச் செயலிகளைப் பதிவிறக்குவதைத் தவிர்க்கவும்
தீபாவளியின் போது, மோசடி செய்பவர்கள் உண்மையான ஷாப்பிங் செயலிகள் போலவே தோற்றமளிக்கும் போலிச் செயலிகளை வெளியிடுகிறார்கள். பதிவிறக்குவதற்கு முன், அந்தச் செயலியின் மதிப்பீடுகள் (Ratings), விமர்சனங்கள் (Reviews) மற்றும் உருவாக்குநரின் பெயரையும் சரிபார்க்கவும். Google Play Store அல்லது Apple App Store-ல் இருந்து மட்டுமே செயலிகளை நிறுவவும். போலிச் செயலிகள் உங்கள் தனிப்பட்ட தரவைத் திருடலாம் அல்லது உங்கள் வங்கி விவரங்களை அணுகலாம்.
5. சமூக ஊடகங்களில் விழிப்புடன் இருங்கள்
பல மோசடி செய்பவர்கள் Instagram, Facebook அல்லது Telegram போன்ற தளங்களில் போலிப் பரிசளிப்புப் போட்டிகள் (Giveaway Contests) அல்லது அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் (Lucky Draws) போன்றவற்றை வெளியிடுகிறார்கள். "பரிசைப் பெற" உங்கள் வங்கி விவரங்களைப் பகிருமாறு அல்லது ஒரு இணைப்பைக் கிளிக் செய்யுமாறு அவர்கள் கேட்கலாம். அத்தகைய பக்கங்களில் ஒருபோதும் தனிப்பட்ட அல்லது நிதித் தகவலைப் பகிர வேண்டாம். சந்தேகத்திற்கிடமான கணக்குகளை உடனடியாகப் புகாரளித்துத் தடுக்கவும்.
6. உங்கள் வங்கிக் கணக்கு அறிக்கைகளைத் தவறாமல் சரிபார்க்கவும்
வாங்குபவர்கள் தங்கள் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் வங்கிக் கணக்கைக் கண்காணிக்க வேண்டும். ஏதேனும் அறியாத தொகை எடுக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டால், உடனடியாக உங்கள் வங்கியைத் தொடர்புகொண்டு உங்கள் கார்டை முடக்கவும்.
கவனத்துடன் இருங்கள்
தீபாவளி உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவர வேண்டுமே தவிர, வருத்தத்தை அல்ல. ஆன்லைன் கட்டணம் செலுத்துவதற்கு முன் எப்போதும் இருமுறை சரிபார்க்கவும். விழிப்புடன் இருப்பது, நீங்கள் மோசடிகளில் இருந்து விலகி இருக்கவும், உங்கள் தீபாவளியை பாதுகாப்பாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் கொண்டாடவும் உதவும்
