டிஜிட்டல் மீடியா 2026: வருவாய் பகிர்வு முதல் ஏஐ வரை -அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பகிர்ந்த சுவாரஸ்ய தகவல்கள்

டிஎன்பிஏ மாநாடு 2026 செய்திகள்: 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டிஎன்பிஏ (DNPA) மாநாட்டில், டிஜிட்டல் ஊடகங்களின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் எதிர்காலம் குறித்த ஆழமான விவாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் செய்தி நிறுவனங்களுடன் வருவாயை நியாயமான முறையில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும், 'டீப் ஃபேக்' போன்ற அச்சுறுத்தல்களைக் கட்டுப்படுத்த கடுமையான கொள்கைகள் அவசியம் என்றும் வலியுறுத்தினார். ஏஐ யுகத்தில் இதழியலின் சவால்கள் என்ன?, செய்தி நிறுவனங்களுக்கு வருவாய் பகிர்வு ஏன் அவசியம்? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
டிஎன்பிஏ (DNPA) மாநாடு: மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உரையின் முக்கிய அம்சங்கள்
இந்த மாநாட்டில் சிறப்புரையாற்றிய மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், தற்போதைய காலகட்டம் உலகளாவிய ஊடகத் துறைக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு திருப்புமுனை என்று குறிப்பிட்டார். இது சரியான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய தருணம் என்று வலியுறுத்திய அவர், வருங்காலக் கொள்கைகளை வடிவமைக்க ஒருமித்த கருத்துக்களும் சிறந்த பரிந்துரைகளும் அவசியம் என்று கூறினார்.
- ஒட்டுமொத்த மனித சமூகமும் குடும்பம் தொடங்கி நீதித்துறை, சட்டமன்றம் மற்றும் ஊடகம் போன்ற பல்வேறு அமைப்புகளின் மீதான நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஊடக நிறுவனங்கள் எப்போதும் நடுநிலையாகவும் பொறுப்புணர்வுடனும் செயல்படுவதே அவற்றின் அடிப்படை அறம்.
- 'டீப் ஃபேக்' (Deepfake) மற்றும் தவறான தகவல்கள் பரவுவது போன்ற நவீன கால அச்சுறுத்தல்கள் சமூகத்திற்குப் பெரும் சவாலாக உள்ளன. நூற்றாண்டுகளாக நிலைத்து நிற்கும் நிறுவனங்கள் இந்த ஆபத்துகளிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்வது அவசியம்.
- செய்திகளின் நம்பகத்தன்மை, குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட 'சிந்தடிக்' உள்ளடக்கங்களிலிருந்து மக்களைப் பாதுகாப்பதற்கான தீர்க்கமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம்.
- ஒரு ஹோட்டலுக்கு வரும் வாடிக்கையாளரை அந்த நிர்வாகம் எப்படிச் சரிபார்க்கிறதோ, அதேபோல ஆன்லைன் தளங்களும் செய்திகளைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் தகவல்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும் என்று அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார். குறிப்பாக, உள்ளடக்கங்களை உருவாக்குபவர்களுக்கும் (Publishers), பாரம்பரிய ஊடகங்களுக்கும், மற்றும் ஆய்வாளர்களுக்கும் இடையே வருவாய் நியாயமான முறையில் பகிரப்பட வேண்டும் என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார்.
- தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் தாமாக முன்வந்து வருவாய் பகிர்வு கொள்கைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில், இதற்காகச் சட்டப்பூர்வமான பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்த பிற நாடுகளைப் போல நாமும் கொள்கைகளை வகுக்க நேரிடும்" என்று அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார். அறிவுசார் சொத்துரிமை (Intellectual Property) மதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே சமூக வளர்ச்சி சாத்தியம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
டிஎன்பிஏ (DNPA) மாநாட்டில் பிரசூன் ஜோஷி என்ன கூறினார்?
மாநாட்டின் ஒரு சுவாரஸ்யமான பகுதியாக, பிரபல எழுத்தாளரும் சிபிஎஃப்சி (CBFC) தலைவருமான பிரசூன் ஜோஷி கலந்து கொண்டார். அவர் பேசுகையில், "எந்தவொரு படைப்பும் ஆழமான உணர்வுகளிலிருந்து பிறக்க வேண்டும். துக்கமாக இருந்தாலும் சரி, காதலாக இருந்தாலும் சரி, அதில் ஒரு ஆழம் இருக்க வேண்டும்" என்று கவித்துவமாகத் தெரிவித்தார்.
மேலும் ஏஐ (AI) குறித்த அச்சம் பற்றிப் பேசுகையில், "ஒரு படைப்பாளியின் வெளிப்பாடு மனித மனதின் ஆழத்திலிருந்து வரும் வரை, செயற்கை நுண்ணறிவால் மனிதர்களை விஞ்ச முடியாது. எனது படைப்புகள் அங்கிருந்துதான் பிறக்கின்றன, எனவே எனக்கு ஏஐ குறித்துப் பயமில்லை" என்று தன்னம்பிக்கையுடன் கூறினார். மேலும், தணிக்கை வாரியத் தலைவராகத் தான் எப்போதும் சர்ச்சைகளைத் தவிர்த்து, ஆரோக்கியமான உரையாடல்களுக்கே முக்கியத்துவம் அளிப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.
தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை குறித்துப் தன்மய் மகேஸ்வரி என்ன கூறினார்?
தற்போதைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் குறித்துப் பேசிய தன்மய் மகேஸ்வரி, அச்சு இயந்திரங்கள் அரசர்களை அதிரவைத்த காலத்திலிருந்தே இதழியல் பல்வேறு சவால்களைக் கடந்து வந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். தொலைக்காட்சி அரசியலை மாற்றியது போலவும், டிஜிட்டல் தளம் விளம்பரத் துறையைப் புரட்டிப் போட்டது போலவும், இன்று செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இருப்பினும், இத்தனை மாற்றங்களுக்கு இடையிலும் உண்மையான மற்றும் சரிபார்க்கப்பட்ட செய்திகளை மக்களுக்குக் கொண்டு சேர்ப்பதே தங்களின் முதன்மைப் பணி என்று அவர் கூறினார்.
