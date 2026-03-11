English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
AC Buying Guide | ஏசி வாங்கப் போறீங்களா? இந்த 4 விஷயத்தை கண்டிப்பா செக் பண்ணுங்க! உங்கள் பணம் மிச்சமாகும்!

AC Buying Guide Tamil: புதிய ஏசி வாங்கத் திட்டமிடும் நுகர்வோருக்கான முழுமையான தகவல். அறையின் அளவிற்கு ஏற்ப சரியான டன்னேஜைத் தேர்ந்தெடுப்பது, 3-ஸ்டார் மற்றும் 5-ஸ்டார் ஏசிகளுக்கு இடையிலான மின்சாரக் கட்டண வித்தியாசம், மற்றும் மார்ச் மாதத்தில் ஏசி வாங்குவதால் கிடைக்கும் நிதி நன்மைகள் குறித்து முழு விவரம்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 11, 2026, 03:24 PM IST

சிறந்த ஏசி வாங்குவது எப்படி?: கோடை காலம் தொடங்கிவிட்டாலே நம் அனைவரது சிந்தனையும் ஏசி வாங்குவதை நோக்கியே இருக்கும். ஆனால், கடைகளுக்குச் சென்றால் ஒரு டன், ஒன்றரை டன், த்ரீ ஸ்டார், ஃபைவ் ஸ்டார் எனப் பல ரகங்கள் நம்மைத் திணறடிக்கும். உங்கள் வீட்டுக்கு எது சரியான ஏசி என்பதை எப்படித் தீர்மானிப்பது? இதோ உங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த சரியான ஏசியை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது? இதோ சில முக்கியத் தகவல்கள்.

உங்க ரூமுக்கு எத்தனை டன் ஏசி தேவை?

ஏசி வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் அறையின் சதுர அடி (Square Feet) அளவைத் தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

  • 90 sq.ft வரை: 0.75 டன் (முக்கால் டன்) போதும்.
  • 100 - 120 sq.ft: 1 டன் ஏசி கரெக்டா இருக்கும்.
  • 120 - 150 sq.ft: 1.5 டன் ஏசி பெஸ்ட்.
  • 180 - 240 sq.ft: 2 டன் ஏசி தேவைப்படும்.

நீங்க இப்ப சின்ன வாடகை வீட்ல இருந்துட்டு அடுத்து பெரிய வீட்டுக்கு மாறப்போறீங்கன்னா, 1.5 டன் கன்வர்டபிள் (Convertible) ஏசி வாங்குறது புத்திசாலித்தனம். ஏன்னா, சின்ன ரூமுக்கு ஏத்த மாதிரி அதை முக்கால் டன்னாவோ அல்லது ஒரு டன்னாவோ மாத்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.

3 ஸ்டார் vs 5 ஸ்டார்: எந்த ஏசி லாபகரமானது?

பலரும் 5 ஸ்டார் ஏசிதான் சிறந்தது என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அது உங்கள் பயன்பாட்டைப் பொறுத்தது. பிஇ (BEE - Bureau of Energy Efficiency) வழங்கும் இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் என்பது அந்த ஏசியின் மின்சார சேமிப்புத் திறனைக் குறிக்கிறது.

மின் கட்டண எப்படி கணக்கிடுவது?

ஏசியில் ஒட்டப்பட்டுள்ள ஸ்டிக்கரில் ISEER எண் மற்றும் Cooling Capacity கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.

Input Watts = Cooling Capacity / ISEER

உதாரணமாக, ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் மட்டும் ஏசி பயன்படுத்துபவர் என்றால், 3 ஸ்டார் மற்றும் 5 ஸ்டார் ஏசிகளுக்கு இடையே ஆண்டுக்குச் சுமார் 2,000 ரூபாய் முதல் 3,000 ரூபாய் வரை மட்டுமே மின் கட்டண வித்தியாசம் வரும். ஆனால், 5 ஸ்டார் ஏசியின் ஆரம்ப விலை மிக அதிகம். அந்த கூடுதல் விலையை மின் கட்டண சேமிப்பு மூலம் ஈடுகட்டவே 5 ஆண்டுகள் ஆகலாம். எனவே:

  • குறைந்த நேரப் பயன்பாடு (வீடு): 3 ஸ்டார் ஏசி போதுமானது.
  • அதிக நேரப் பயன்பாடு (அலுவலகம்/நாள் முழுதும்): 5 ஸ்டார் ஏசி சிறந்தது
  • 3 ஸ்டார்: ஏசி விலை கம்மி, ஆனா 5 ஸ்டாரை விட கரண்ட் கொஞ்சம் அதிகமா எடுக்கும்.
  • 5 ஸ்டார்: ஏசி விலை அதிகம், ஆனா கரண்ட் பில் கம்மியாகும்.

2026-ல் மாறும் ஏசி ஸ்டார் ரேட்டிங் விதிமுறைகள்

ஏசி ஸ்டார் ரேட்டிங் விதிகள் அவ்வப்போது மாற்றப்படும். 2026-ல் பிஇ (BEE) விதிமுறைப்படி, ISEER மதிப்பு 5.6-க்கு மேல் இருந்தால் மட்டுமே அது 5 ஸ்டார் ஏசியாகக் கருதப்படும். இதனால் பழைய 5 ஸ்டார் ஏசிகள் 4 ஸ்டாராக மாறக்கூடும். ஆனால், இதனால் ஏசியின் தரம் குறைந்துவிடாது; அதே குளிர்ச்சியையும் அதே மின் நுகர்வையுமே அது வழங்கும்.

இந்த ISEER நம்பர்னா என்ன?

ஏசியில் ஒட்டியிருக்கும் ஸ்டிக்கரில் ISEER (Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio) என்று ஒரு நம்பர் இருக்கும். இந்த நம்பர் எவ்வளவு அதிகமா இருக்கோ, அந்தளவுக்கு ஏசி மின்சாரத்தை சிக்கனமா பயன்படுத்தும்னு அர்த்தம்.

எந்த மாதத்தில் ஏசி வாங்குவது புத்திசாலித்தனமானது?

  1. ஏப்ரல், மே மாதங்களில் டிமாண்ட் அதிகமாக இருப்பதால், நல்ல பிராண்ட் மற்றும் காப்பர் காயில் ஏசிகள் ஸ்டாக் இருக்காது.
  2. மார்ச் மாதம் நிதி ஆண்டு (Financial Year End) முடிவடைவதால், நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ (No Cost EMI), ஜீரோ டவுன் பேமெண்ட் போன்ற சலுகைகள் தாராளமாகக் கிடைக்கும்.
  3. வெயில் உச்சமடைவதற்கு முன்பே ஏசியை இன்ஸ்டால் செய்து நிம்மதியாக இருக்கலாம்.

மேலும் படிக்க - AC Offer: அமேசானில் ரூ.22,000க்கு ஏசி... ரூ.843 மட்டுமே EMI... அற்புதமான கோடைக்கால சலுகை

மேலும் படிக்க - கம்மி விலையில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஏற்ற AC.. 2000 ரூபாய் செலுத்தினால் போதும்

மேலும் படிக்க - இனி 24மணி நேரம் ஏசி ஓடினாலும் கரண்ட் பில் எகிறாது.. இதை மட்டும் பண்ணுங்கள்

