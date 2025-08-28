உடனடியாக வாக்காளர் அட்டை வேண்டுமா? ஒரே கிளிக்கில் இப்படிப் பதிவிறக்குங்கள்!

e-Voter ID Card : பெரும்பாலும் மக்கள் தங்கள் அசல் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை வீட்டில் வைத்துவிட்டு, அவசரத் தேவைக்கு வெளியில் செல்லும்போது பதற்றம் அடைவார்கள். ஆனால் இனி கவலைப்பட வேண்டாம், இப்போது சில நிமிடங்களில் உங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டையின் மின்னணு நகலை (e-copy) எளிதாகப் பதிவிறக்கலாம்.
மின்னணு வாக்காளர் அடையாள அட்டை
வாக்காளர் அடையாள அட்டையின் மின்னணு நகல் எல்லா இடங்களிலும் செல்லுபடியாகும். அது வங்கி சரிபார்ப்பாக இருந்தாலும், அரசு வேலைகளாக இருந்தாலும் அல்லது வாக்களிப்பதாக இருந்தாலும், இந்த மின்னணு நகல் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். உங்களுக்கு அடையாள அட்டை தேவைப்படும்போது இதன் அச்சுப் பிரதியை எடுத்துச் சமர்ப்பிக்கலாம். மேலும், இந்த நகலைப் பதிவிறக்கம் செய்ய எந்தக் கட்டணமும் செலுத்தத் தேவையில்லை.
இணையதளம் மூலம் வாக்காளர் அட்டையை பதிவிறக்குவது எப்படி?
லேப்டாப் அல்லது கம்ப்யூட்டர் பயன்படுத்திப் பதிவிறக்க இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
1. https://www.nvsp.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.
2. அங்குள்ள 'e-EPIC Download' என்ற விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும்.
3. இப்போது, உங்கள் பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும்.
4. நீங்கள் புதிய பயனராக இருந்தால், கீழே உள்ள 'Register' விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு புதிய கணக்கை உருவாக்கவும்.
5. போர்ட்டலில் உள்நுழைந்த பிறகு, வாக்காளர் அட்டையைப் பதிவிறக்க 'EPIC Number' அல்லது 'Form Reference Number' இரண்டில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 'EPIC Number' என்பதைத் தேர்ந்தெடுப்பது எளிது.
6. உங்கள் EPIC எண்ணை உள்ளிட்டு, உங்கள் மாநிலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, 'Search' என்பதை கிளிக் செய்யவும்.
7. தேடல் முடிவில் உங்கள் விவரங்கள் அட்டவணை வடிவத்தில் காண்பிக்கப்படும். அதில் உங்கள் பெயர், உறவினர் பெயர், மாநிலம் மற்றும் மொபைல் எண் ஆகியவை இருக்கும்.
8. உங்கள் விவரங்கள் சரியாக இருந்தால், 'Send OTP' என்பதை கிளிக் செய்து சரிபார்க்கவும்.
9. அதன் பிறகு, திரையில் தோன்றும் CAPTCHA குறியீட்டை உள்ளிடவும். இப்போது உங்கள் 'e-Voter ID Card' பதிவிறக்கம் செய்யப்படும்.
மொபைல் போனில் வாக்காளர் அட்டையை பதிவிறக்குவது எப்படி?
வாக்காளர் அடையாள அட்டையை உங்கள் மொபைல் போனில் பதிவிறக்க இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
* முதலில், உங்கள் போனில் 'Voter Helpline' செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
* உங்கள் மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி செயலியில் கணக்கை பதிவு செய்து, பெறப்பட்ட OTP மூலம் எண்ணை சரிபார்க்கவும்.
* இப்போது, 'EPIC Download' விருப்பத்திற்குச் செல்லவும்.
* இணையதளத்தில் இல்லாத ஒரு சிறப்பு அம்சம் இங்கே உள்ளது. உங்களிடம் EPIC எண் இல்லையென்றாலும், பிற விவரங்களைப் பயன்படுத்தி பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
* உங்களிடம் EPIC எண் இல்லையென்றால் அல்லது உங்கள் அட்டை தொலைந்துவிட்டால், பெயர், பிறந்த தேதி அல்லது முகவரி போன்ற பிற விவரங்களை உள்ளிட்டுப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
* உங்களிடம் EPIC எண் இருந்தால், அதை உள்ளிட்டு 'Send OTP' கோரிக்கையை அனுப்பலாம்.
* OTP-யை உள்ளிட்ட பிறகு, உங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டையின் மின்னணு நகல் பதிவிறக்கம் செய்யப்படும்.
பொதுமக்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது ;
உங்களிடம் EPIC எண் இல்லையென்றால் கவலைப்பட வேண்டாம். 'Voter Helpline' செயலி மூலம் உங்கள் அடையாள அட்டையைப் பதிவிறக்கலாம். அதற்கு உங்கள் மொபைல் எண் வாக்காளர் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இல்லையெனில், OTP சரிபார்ப்பு முழுமையடையாது, மேலும் நீங்கள் அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்ய முடியாது.
