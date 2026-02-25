இந்த முறை துரைமுருகனுக்கு சீட் கிடைக்குமா? காட்பாடி தொகுதி யாருக்கு?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், திமுக தங்களது ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. பெண்களுக்கான நலத்திட்டங்கள், இளைஞர்களுக்கு இலவச லேப்டாப், ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ளவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு, மகளிர் உரிமைத் தொகையில் கூடுதல் பணம் என பல்வேறு சலுகைகளையும் அறிவித்து வருகிறது. இவை அனைத்தும் தேர்தலில் மக்களின் வாக்குகளை கவரும் என்றும் திமுக தலைமை நம்புகிறது. அதே சமயம் இந்த முறை திமுகவில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு அதிகம் சீட்டு கொடுக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது. சீனியர்கள் ஓரம் கட்டப்பட்டு இளைஞர் அணியில் உள்ள நிர்வாகிகளுக்கு சீட் வழங்கலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிலவி வருகிறது.
காட்பாடி தொகுதி
வேலூரில் உள்ள காட்பாடி தொகுதி திமுகவின் கோட்டையாக இருந்து வருகிறது. சொல்லப்போனால் அது துரைமுருகனின் கோட்டை என்றே சொல்லலாம். நீண்ட ஆண்டுகளாக அந்த தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக இருந்து வருகிறார் துரைமுருகன். தற்போது வயது மூப்பு காரணமாக ஓய்வில் இருக்கும் துரைமுருகன் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டார் என்ற தகவல்களும் வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில் அந்த தொகுதியில் திமுக யாரை நிறுத்தும் என்ற எதிர்பார்ப்போம் நிலவி வருகிறது. துரைமுருகனின் மகன் கதிர் ஆனந்த் எம்பியாக உள்ளதால் அவரும் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் காட்பாடி தொகுதியை திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் குறி வைத்து வருகின்றனர்.
காட்பாடி யாருக்கு கிடைக்கும்?
2021 ஆம் ஆண்டு வெற்றி பெற்று அமைச்சராக பொறுப்பேற்றதிலிருந்து துரைமுருகனுக்கு பலமுறை உடல்நிலை குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக அந்த தொகுதியில் ஒரு இளைஞரை நிறுத்த திமுக தலைமை முடிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்படி துரைமுருகன் நிற்கவில்லை என்றால் யாருக்கு அந்த சீட் கிடைக்கும் என்று சிலரின் பெயர்களும் அடிபடுகிறது.
அதில் கோ.முரளிபாஸ்கர் வேலூர் வடக்கு மாவட்ட இளைஞர் அணி துணை அமைப்பாளர் காட்பாடி பெயர் உள்ளது. இவருக்கு 40 வயது ஆவதால் இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்க முடிவெடுத்தால் இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதே போல வன்னியராஜா காட்பாடி பகுதி செயலாளர், இவருக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால் துரைமுருகன் எடுக்கும் முடிவை வைத்தே மற்றது தீர்மானிக்கப்படும் என்று அந்த பகுதி திமுக உடன்பிறப்புக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
