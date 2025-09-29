English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

e-Aadhaar App: இ-ஆதார் செயலி வந்தாச்சு! இனி எல்லாமே ஈஸி

e-Aadhaar App: மத்திய அரசு விரைவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ள இ-ஆதார் செயலி மூலம் முகவரி, தொலைபேசி எண், பிறந்த தேதி போன்ற விவரங்களை எளிதாக அப்டேட் செய்யலாம். எப்படி என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 29, 2025, 09:52 PM IST
  • ஆதார் செயலி முக்கிய அப்டேட்
  • இ-ஆதார் விரைவில் வரப்போகிறது
  • எல்லா அப்டேட்டுகளையும் வீட்டில் இருந்தே செய்யலாம்

Trending Photos

நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon5
Powercut
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
புரட்டாசி 13 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 13 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
camera icon10
Mathi Angadi Application
பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
e-Aadhaar App: இ-ஆதார் செயலி வந்தாச்சு! இனி எல்லாமே ஈஸி

e-Aadhaar App: மத்திய அரசு ஆதார் விவரங்களைத் திருத்துவதை எளிதாக்கும் வகையில், ஒரு பிரத்யேக மொபைல் செயலியை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இந்தச் செயலியானது, ஆதார் சேவை மையங்களில் (Aadhaar Seva Kendras) நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்காமல், உங்கள் பெயர், முகவரி போன்ற தனிப்பட்ட விவரங்களை உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் மூலமாகவே நேரடியாக மாற்றியமைக்க உதவும்.

Add Zee News as a Preferred Source

இ-ஆதார் செயலி என்றால் என்ன?

விரைவில் வரவிருக்கும் இ-ஆதார் செயலி (e-Aadhaar App), ஆதார் விவரங்களை ஆன்லைனில் அப்டேட் செய்ய ஏதுவான ஒரு எளிய, பாதுகாப்பான மற்றும் பயன்படுத்த எளிதான தளத்தை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் செயலி அறிமுகமானவுடன், ஆதார் அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் பெயர், முகவரி மற்றும் பிறந்த தேதி போன்ற முக்கியமான தகவல்களை, நேரடி பதிவு மையங்களுக்குச் செல்லாமல் திருத்த முடியும். இதன் மூலம் பேப்பர் வொர்க்கும் இருக்காது, கால தாமதமும் இருக்காது.

பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய, இந்தச் செயலியில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் முக அடையாள சரிபார்ப்பு (Face ID verification) போன்ற அம்சங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட உள்ளன. இது டிஜிட்டல் செயல்முறையைப் பாதுகாப்பானதாகவும் நம்பகமானதாகவும் மாற்றும். இந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் முதல், கைரேகை மற்றும் கருவிழி ஸ்கேன் போன்ற பயோமெட்ரிக் புதுப்பிப்புகளுக்கு மட்டுமே நேரில் செல்ல வேண்டியிருக்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆதார் அப்டேட் 

ஆதார் அப்டேட் செயல்முறையை மேலும் சீராக்க, மற்ற அரசுத் தரவுத்தளங்களில் (Government Databases) இருந்து சரிபார்க்கப்பட்ட தகவல்களைச் செயலி தானாகவே பெற்றுக்கொள்ள Unique Identification Authority of India (UIDAI) திட்டமிட்டுள்ளது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், பிறப்புச் சான்றிதழ்கள், பான் கார்டுகள், பாஸ்போர்ட்டுகள், ஓட்டுநர் உரிமம், ரேஷன் கார்டுகள் (PDS வழியாக) மற்றும் MNREGA பதிவுகள் போன்ற ஆவணங்கள் ஆதார் புதுப்பிப்பு அமைப்புடன் நேரடியாக இணைக்கப்படும். மின்சாரக் கட்டணம் (Electricity bills) போன்ற பயன்பாட்டு (Utility) விவரங்களையும் விரைவான முகவரிச் சரிபார்ப்புக்காக செயலி பெற்றுக்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது.

ஆதார் சரிபார்ப்பு

இதற்கிடையில், மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தால் (MeitY) ஆதார் நல்லாட்சிக்கான இணையதளம் என்ற ஒரு தளமும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தளமானது, ஆதார் அங்கீகாரக் கோரிக்கைகளுக்கான (Aadhaar authentication requests) ஒப்புதல் செயல்முறையை எளிதாக்குவதையும், சேவைகளை மேலும் திறமையாகவும் பயனர் நட்புடன் கூடியதாகவும் மாற்றுவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

காகிதங்களில் எழுதி கோரிக்கை வைப்பதும், பதிவு மையங்களைச் சார்ந்திருப்பதையும் குறைப்பதன் மூலம், UIDAI ஆனது மக்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதுடன், ஆள்மாறாட்ட மோசடிகள் (identity fraud) ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளையும் குறைக்க விரும்புகிறது. விரைவில், ஆதார் வைத்திருக்கும் மில்லியன் கணக்கானவர்களுக்கு, தங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் புதுப்பிப்பது என்பது விரல் நுனியில் கிடைக்கும் ஆச்சரியமான அரசின் சேவையாக மாறப்போகிறது.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale 2025: பெஸ்ட் கேமரா கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்களை ரூ.20,000-க்குள் வாங்கலாம்

மேலும் படிக்க - ஆதார் அட்டை: 5 அதிரடி மாற்றங்கள் - தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
e-Aadhaar appAadhaar update appUpdate Aadhaar OnlineAadhaar mobile applicationUIDAI app for Aadhaar

Trending News