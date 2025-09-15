English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வாட்ஸ்அப் வழியாக எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

WhatsApp LPG cylinder booking : வாட்ஸ்அப் வழியாக எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் யூஸ் செய்வது எப்படி என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 15, 2025, 03:46 PM IST
  • கேஸ் சிலிண்டர் புக்கிங் டிப்ஸ்
  • வாட்ஸ் ஆப் மூலம் புக் செய்வது எப்படி?
  • இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

வாட்ஸ்அப் வழியாக எல்பிஜி சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

WhatsApp LPG cylinder booking : வாட்ஸ்அப் மூலம் எல்பிஜி சிலிண்டர் (LPG cylinder) முன்பதிவு செய்வது மிகவும் எளிதான மற்றும் விரைவான வழியாகும். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதுடன், நேரடியாக தொலைபேசியில் பேசி முன்பதிவு செய்வதற்கான தேவையையும் குறைக்கிறது. இந்தியாவின் பெரும்பாலான எரிவாயு நிறுவனங்கள், அதாவது இண்டேன் (Indane), பாரத் கேஸ் (Bharat Gas), மற்றும் ஹெச்பி கேஸ் (HP Gas), தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த வசதியை வழங்குகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

முக்கியமான டிப்ஸ்: வாட்ஸ்அப் வழியாக சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய, உங்கள் மொபைல் எண் உங்கள் எல்பிஜி கணக்குடன் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

சிலிண்டர் புக் செய்வதற்கான வழிமுறைகள்:

வாட்ஸ்அப் எண்ணைக் கண்டறியவும்:

முதலில், உங்கள் எரிவாயு நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வாட்ஸ்அப் எண்ணைக் கண்டறிய வேண்டும்.

இண்டேன் (Indane): 7588888824
பாரத் கேஸ் (Bharat Gas): 1800224344
ஹெச்பி கேஸ் (HP Gas): 9222201122

எண்ணைச் சேமிக்கவும்:

இந்த எண்ணை உங்கள் மொபைல் போனில், உங்கள் எரிவாயு வழங்குநரின் பெயருடன் (உதாரணமாக, "Indane Gas Booking") கான்டாக்ட்ஸ் (contacts) பட்டியலில் சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.

வாட்ஸ்அப்பில் சாட் தொடங்கவும்: வாட்ஸ்அப் செயலியைத் திறந்து, நீங்கள் சேமித்த எண்ணைத் தேடி, சாட் (chat) திரையைத் திறக்கவும்.

முன்பதிவு மெசேஜை அனுப்பவும்: சிலிண்டர் முன்பதிவு செய்ய, நீங்கள் "BOOK" அல்லது "REFILL" என்ற வார்த்தையை டைப் செய்து அனுப்ப வேண்டும். சில நேரங்களில், "Hi" என்று அனுப்பினாலே, தானியங்கி பதில் மூலம் அடுத்தகட்ட வழிமுறைகள் கிடைக்கும்.

உறுதிப்படுத்தல் மெசேஜை சரிபார்க்கவும்:உங்கள் மெசேஜை அனுப்பியதும், சில நொடிகளில் உங்கள் முன்பதிவு வெற்றிகரமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டது என்று ஒரு ஆட்டோமேட்டட் மெசேஜ் (automated message) வரும். இந்த மெசேஜில் உங்கள் முன்பதிவு எண் (booking number), விநியோக விவரங்கள் (delivery details) மற்றும் பணம் செலுத்துவதற்கான இணைப்பு (payment link) ஆகியவை இருக்கும். இந்த மெசேஜ் உங்கள் முன்பதிவு உறுதியானதற்கான ஆதாரம்.

பணம் செலுத்தும் முறை:

பணம் செலுத்துதல் (Payment): பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவே பணம் செலுத்தும் வசதியை வழங்குகின்றன. மெசேஜில் வரும் இணைப்பைப் பயன்படுத்தி எளிதாகப் பணத்தைச் செலுத்தலாம்.

நிலை அறிதல் (Status Check): சில நிறுவனங்கள் முன்பதிவின் நிலையை அறியும் வசதியையும் வழங்குகின்றன. உங்கள் முன்பதிவின் நிலையைத் தெரிந்துகொள்ள, "STATUS" அல்லது "LAST BOOKING" என்று டைப் செய்து அனுப்பலாம்.

பல்வேறு வசதிகள்: சில நிறுவனங்கள் புதிய சிலிண்டருக்கான கோரிக்கை, மெக்கானிக் உதவி, அல்லது புகார்களைப் பதிவு செய்வதற்கான வசதிகளையும் வாட்ஸ்அப் மூலம் வழங்குகின்றன.

இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் எங்கிருந்தும் உங்கள் எல்பிஜி சிலிண்டரை எளிதாக முன்பதிவு செய்யலாம்.

About the Author
WhatsappLPG BookingBharat Gascylinder online bookingTechnology News Tamil

