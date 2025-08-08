எலான் மஸ்கும் Microsoft CEO-க்கும் X தளத்தில் மோதல்! என்ன பிரச்சனை?

Elon Musk Vs Microsoft Ceo: அமெரிக்க தொழில்துறை மாபெரும் நிறுவனங்களான Tesla மற்றும் SpaceX நிறுவனங்களின் தலைவரான எலான் மஸ்க், ஆகஸ்ட் 7 அன்று, Microsoft CEO சத்யா நாதெல்லாவுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். OpenAI நிறுவனத்தின் புதிய GPT-5 AI மாடல் வெளியானதை தொடர்ந்து, “OpenAI, Microsoft-ஐ விழுங்கப்போகுது” என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Microsoft-இன் பெருமித அறிவிப்பு:
GPT-5 மாடல் தற்போது Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot, மற்றும் Azure AI Foundry போன்ற பல்வேறு சேவைகளில் இணைக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், Microsoft தலைவர் நாதெல்லா கூறுகையில்: “இதுதான் இதுவரை வந்த OpenAI-யின் மிகவும் திறமையான மாடல். இது மிகச் சிறந்த ‘ரீஸனிங்’, ‘கோடிங்’, ‘சாட்’ திறன்களுடன் வருகிறது.”
எலான் மஸ்க் Vs நடேல்லா: நேரடி மோதல்!
OpenAI-யின் புதிய மாடல் GPT-5, இதுவரை வந்த AI மாடல்களில் சிறந்ததென Microsoft CEO சத்யா நடேல்லா பெருமையாக அறிவித்துள்ளார். “Azure-ல் train செய்யப்பட்ட GPT-5, reasoning, coding மற்றும் conversation-ல் next-level திறமை காட்டும்,” என அவர் வலியுறுத்தினார். ஆனால் இதற்கு பதிலடியாக எலான் மஸ்க், தனது X பக்கத்தில், “OpenAI, Microsoft-ஐ விழுங்கப்போகுது!” என விவாதத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்தினார். இதற்கும் பதிலளித்த நடேல்லா, “அதைப் பார்ப்பதற்கே பல வருடங்களாக முயற்சிக்கிறார்கள். அதுவே தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் உண்மை சுவை!” என பதற்றமின்றி அசால்ட்டாக பதிலடி கொடுத்தார். மேலும், மஸ்க் தொடர்ந்து, “Grok 4 Heavy, இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பே GPT-5-ஐ விட மேம்பட்டது. இப்போது அது இன்னும் மேம்பட்டுள்ளது. இதை மனதில் கொள்ளுங்கள்,” என தெரிவித்துள்ளார். இவரது xAI நிறுவனம், இந்த ஆண்டிற்குள் “Grok 5” என்ற அடுத்த தலைமுறை AI மாடலை வெளியிட உள்ளதாகவும், அது “நொறுக்கும்விதமாக சக்திவாய்ந்ததாக இருக்கும்!” என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
OpenAI – GPT-5: என்ன சிறப்பு?
GPT-5 மாடல் தற்போது ChatGPT இலவச பயனாளர்களுக்கும் கிடைக்கிறது. இது OpenAI வெளியிட்ட மிகவும் திறமையான மற்றும் பாதுகாப்பான AI மாடல் என்று விளங்குகிறது. மேலும், GPT-4 மாடலிலும் முக்கியமான மேம்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன, குறிப்பாக ரீஸனிங் மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களில் சிறந்தது.
சுருக்கமாக:
- GPT-5 வெளியீடு: Microsoft பெருமிதத்துடன் OpenAI-யின் GPT-5 மாடலை அறிமுகம் செய்தது.
- நடேல்லாவின் பாராட்டு: “இதுதான் சிறந்த AI மாடல்,” என Microsoft தலைவர் கூறினார்.
- மஸ்க் எச்சரிக்கை: “OpenAI, Microsoft-ஐ விழுங்கப்போகுது!” என X-ல் எச்சரிக்கை.
- Grok 4 வலிமை: “GPT-5-ஐ விட இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பே மேம்பட்டது,” என மஸ்க் வலியுறுத்தல்.
- Grok 5 வெளியீடு: xAI நிறுவனம் உருவாக்கும் புதிய மாடல் விரைவில் வரவிருப்பதாக அறிவிப்பு.
- AI மோதலின் சூடான தருணம்: தொழில்நுட்ப உலகத்தில் மஸ்க் - நடேல்லா மோதல் பெரும் அதிர்வை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
- புதிய AI ஓட்டம்: GPT-5 Vs Grok 5 – 2025-ல் ஏஐ உலகின் முக்கிய போட்டி!
