  • Tamil News
  • Technology
  • EPFO : பிஎப் கணக்கில் வங்கி கணக்கை மாற்றுவது எப்படி?

EPFO : பிஎப் கணக்கில் வங்கி கணக்கை மாற்றுவது எப்படி?

EPFO Update: உங்களின் பிஎப் கணக்கில் வங்கிக் கணக்கை மாற்றுவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 24, 2025, 02:35 PM IST
  • பிஎப் கணக்கில் வங்கி கணக்கு எண்ணை மாற்றவும்
  • புதிதாக வேலைக்கு மாறியவர்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம்
  • இல்லையென்றால் சிக்கலை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது

EPFO : பிஎப் கணக்கில் வங்கி கணக்கை மாற்றுவது எப்படி?

EPFO Update: நீங்கள் வேலை மாறும்போது புதிய சம்பள வங்கிக் கணக்கு ஓபன் செய்கிறீர்கள் என்றால், உங்கள் பிஎப் அக்கவுண்டிலும் அந்த வங்கி கணக்கு எண்ணை சேர்க்க வேண்டும். ஏனென்றால், பிஎப் கணக்கு பொறுத்தவரை புதிய கம்பெனியில் நீங்கள் சேர்ந்தவுடன் ஏற்கனவே இருக்கும் யுஏஎன்-ஐ கொடுக்க அறிவுறுத்தப்படுவீர்கள். ஆனால், உங்களின் பிஎப் கணக்கில் அப்போது பழைய சம்பள வங்கிக் கணக்கு எண்ணே இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அதனை மாற்றுமாறு யாரும் அறிவுறுத்தமாட்டார்கள். நீங்கள் விழிப்புடன் பிஎப் அக்கவுண்டில் வங்கி கணக்கு எண்ணை மாற்ற வேண்டும். ஏனென்றால், பி.எஃப் பணம் எடுப்பது, அட்வான்ஸ் பெறுவது, இறுதித் தீர்வு (Final Settlement) மற்றும் இ.பி.எஸ் ஓய்வூதியத் தொகை ஆகியவை அனைத்தும் இந்த வங்கிக் கணக்கிற்குதான் வரும்.

EPFO உறுப்பினர் போர்ட்டலில் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை மாற்றுவது எப்படி?

1. EPFO வெப்சைட்டில் லாகின் செய்யவும்.

2. உங்கள் புரொபைல் பக்கத்தில் மேல் இருக்கும் "Manage" மெனுவுக்குச் சென்று "KYC" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

3. KYC பக்கத்தில் வங்கி, ஆதார் மற்றும் பான் போன்ற பல ஆப்ஷன்கள் தோன்றும்.

4. "Bank" என்பதன் கீழ், உங்கள் புதிய வங்கிக் கணக்கு எண், வங்கியில் உள்ளபடி உங்கள் பெயர் மற்றும் சரியான IFSC குறியீட்டைச் சேர்த்து, சேமிக்கவும் (Save).

5. புதிய வங்கி விவரம் முதலில் "Pending" என்ற நிலையில் தோன்றும். பொதுவாக, இதற்கு உங்கள் நிறுவனத்தின் டிஜிட்டல் ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்க வேண்டும். ஒப்புதல் கிடைத்ததும், EPFO அந்த விவரங்களை வங்கியுடன் சரிபார்த்து "Approved" என்று குறிக்கும். இன்றும் பல நிறுவனங்களில் இதே நடைமுறைதான் பின்பற்றப்படுகிறது.

ஆதார் அடிப்படையிலான இணைப்பு முறையால் என்ன மாற்றம்?

1. கடந்த சில ஆண்டுகளாக, EPFO ஆதார் அடிப்படையிலான KYC செயல்முறையை எளிதாக்கி வருகிறது. முதலாளி ஒத்துழைக்காத அல்லது நிறுவனம் மூடப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் சுயவிவரங்களைக் கையாள்வதற்கு அதிக அதிகாரத்தை EPFO வழங்கியுள்ளது.

2. இந்த மாற்றங்களில் சில, ஆதார் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை OTP சரிபார்ப்பைப் பயன்படுத்தி, உறுப்பினர் நேரடியாகப் புதுப்பிக்க அனுமதிக்கின்றன. இதை உறுப்பினர் போர்ட்டல் அல்லது UMANG செயலி மூலம் செய்யலாம். இதனால், முந்தைய நடைமுறையை விட, முதலாளியின் ஒப்புதலுக்கான அடுக்குகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. அதாவது, உங்கள் UAN ஆனது ஏற்கனவே ஆதார் மற்றும் மொபைல் எண்ணுடன் சரியாக இணைக்கப்பட்டிருந்தால், வங்கியின் அப்டேட்கள் குறைவான HR தலையீட்டுடன் விரைவாக முடிவடையும்.

UMANG செயலியைப் பயன்படுத்தி EPFO-வில் மாற்றம் செய்வது எப்படி?

நீங்கள் மொபைலில் பயன்படுத்துவதில் அதிக ஆர்வம் உள்ளவராக இருந்தால், UMANG செயலியைப் பயன்படுத்தலாம். உங்கள் UAN மற்றும் OTP மூலம் உள்நுழைந்த பிறகு, நீங்கள் KYC விவரங்களான ஆதார் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைப் பார்க்கவும், சில சமயங்களில் புதுப்பிக்கவும் முடியும். நீங்கள் அளித்த ஒப்புதல்களின் நிலையை இந்தக் UMANG செயலியிலேயே கண்காணிக்கலாம்.

முதலாளி நிறுவனத்தை மூடிவிட்டாலோ அல்லது ஒத்துழைக்க மறுத்தாலோ என்ன செய்வது?

பல சம்பளம் பெறுபவர்கள் ஒரு வேலையை விட்டு வெளியேறும்போதுதான் வங்கிக் கணக்குத் தவறாக இருப்பதை அறிவார்கள். அப்போது முதலாளியைத் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போகலாம். அத்தகைய சூழ்நிலைகளிலும் உங்களுக்குச் சில வழிகள் உள்ளன. நிறுவனம் மூடப்பட்டாலோ அல்லது முதலாளியின் டிஜிட்டல் கையொப்பம் செயலில் இல்லாமலோ இருக்கும் ஊழியர்களுக்காக, EPFO ஒரு ஆதார் அடிப்படையிலான கலப்பு க்ளைம் படிவத்தை (Aadhaar-based composite claim forms) பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது.

நீங்கள் உங்கள் பிராந்திய EPFO அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்ல வேண்டியிருக்கும். அங்கு உங்கள் அடையாளச் சான்று, புதிய வங்கி கணக்கின் கேன்சல் செய்யப்பட்ட காசோலை (Cancelled Cheque) மற்றும் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அலுவலக ஊழியர்கள் அதைச் சரிபார்த்து, தங்கள் முனையில் இருந்து மாற்றத்தை உறுதி செய்வார்கள். ஆன்லைனில் புதுப்பிப்பதை விட இது சற்றுக் கூடுதல் நேரமெடுக்கும், ஆனால் உங்கள் பணம் தவறான அல்லது மூடப்பட்ட கணக்கிற்குச் சென்று திரும்ப வருவதைத் தவிர்க்க இதுவே சிறந்த வழி.

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

EPFOPF AccountPF Withdrawalbank accountTech tips Tamil

