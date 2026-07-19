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பேஸ்புக் மொத்தமாக முடங்கியது... உலகமெங்கும் பாதிப்பு - காரணம் என்ன?

Facebook Down Worldwide: மெட்டா நிறுவனத்தின் பேஸ்புக் தளம் தற்போது உலகமெங்கும் முடங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் கிடைக்கின்றன.

Written BySudharsan G
Published: Jul 19, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:08 PM IST
பேஸ்புக் மொத்தமாக முடங்கியது... உலகமெங்கும் பாதிப்பு - காரணம் என்ன?
Image Credit: Facebook Down | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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