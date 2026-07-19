/பேஸ்புக் மொத்தமாக முடங்கியது... உலகமெங்கும் பாதிப்பு - காரணம் என்ன?

Facebook Down Worldwide: மெட்டா நிறுவனத்தின் பேஸ்புக் தளம் தற்போது உலகமெங்கும் முடங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் கிடைக்கின்றன. மொபைலில் பேஸ்புக் செயலியில் எவ்வித பிரச்னையும் இல்லை.
ஆனால் பேஸ்புக்கின் டெஸ்க்டாப் வெர்ஷனில்தான் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. டெஸ்க்டாப் வெர்ஷனில் பேஸ்புக் தளத்திற்கு சென்றால் "Account Temporarily Unavailbale. Your account is currently unavailable due to site issue. we expect this to be resolved shortly. Please Try again in a few minutes" என திரையில் காட்டுகிறது.
அதாவது, "உங்களின் கணக்கு தற்காலிகமாக செயல்படவில்லை. இணையதளச் சிக்கல் காரணமாகவே தற்போது செயல்படவில்லை. இது கூடிய விரைவில் சீர்செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தயவுசெய்து சில நிமிடங்களுக்கு பின்னர் மீண்டும் முயற்சிக்கவும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், டெஸ்க்டாப் வெர்ஷன் மூலம் புகைப்படம், வீடியோக்களை பதிவிடுவோர் இதில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பேஸ்புக்கை வணிக நோக்கில் பயன்படுத்துவோருக்கு இது பெரும் சிரமத்தை அளித்துள்ளது. இந்த பிரச்னை எப்போது சீராகும் என்றும் உறுதியாக தெரியவில்லை.
பேஸ்புக் மட்டுமின்றி மெட்டாவின் மற்றொரு தளமான இன்ஸ்டாகிராமின் டெஸ்க்டாப் வெர்ஷனும் சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது. இன்ஸ்டாகிராமில் Feed லோட் ஆகவில்லை மற்றும் நேரடியாக மெசேஜ் அனுப்ப முடியவில்லை என புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இணையதளங்கள் முடங்கியிருக்கிறதா என்பதை கண்டறிய பயன்படும் DownDetector தளத்தில், பேஸ்புக் தளம் முடங்கிய புகார்கள் இன்று காலை உச்சத்தை தொட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்தியா, அமெரிக்கா நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் பேஸ்புக் முடங்கியிருப்பதாக புகார் எழுப்பி வருகின்றனர். இன்று மதியம் 2.20 மணிவரை இன்ஸ்டாகிராமில் பிரச்னை இருப்பதாக 1,900 பேர் புகார் எழுப்பி உள்ளனர். அதேநேரத்தில் பேஸ்புக் பிரச்னை என 600 புகார் எழுந்துள்ளன, இவை Downdetector தகவலின் அடிப்படையிலானது.
அமெரிக்காவில் அந்நாட்டு நேரப்படி (GMT) காலை 7.46 மணிக்கு பேஸ்புக் சார்ந்து 4,808 புகார்கள் எழுந்துள்ளனர். 63% பயனர்கள் பேஸ்புக் தளத்திற்குள் போகவே முடியவில்லை என தெரிவித்துள்ளனர். அதேபோல், இன்ஸ்டாகிராம் குறித்து 2829 புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இன்ஸ்டாகிராம் செயலிக்குள் செல்ல முடியவில்லை என பெரும்பாலானோர் தெரிவித்துள்ளனர்.