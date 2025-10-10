English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPI பேமென்ட் பிரச்சனையா? பேக்கப் ஐடி மூலம் பணம் செலுத்துவது எப்படி?

UPI payment | UPI மூலம் பேமென்ட் செலுத்தும்போது அடிக்கடி பிரச்சனையை சந்திக்கிறீர்களா? உங்களுக்கான முக்கிய தகவல் இங்கே உள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 10, 2025, 11:50 AM IST
  • யுபிஐ ஆன்லைன் பேமெண்ட் டிப்ஸ்
  • பேக்கப் ஐடி என்றால் என்ன?
  • பேமெண்ட் தோல்வி பிரச்சனை தீர்க்க ஐடியா

UPI பேமென்ட் பிரச்சனையா? பேக்கப் ஐடி மூலம் பணம் செலுத்துவது எப்படி?

தற்போது டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளின் மிக முக்கிய அச்சாணியாக UPI விளங்குகிறது. பில் செலுத்துவது முதல், ஒரு நொடியில் பணம் அனுப்புவது வரை கோடிக்கணக்கான மக்கள் தினசரி UPI-ஐ நம்பியிருக்கிறார்கள். இருப்பினும், UPI-இன் வசதிகள் பல இருந்தாலும், தவறான விவரங்கள், தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் அல்லது நெட்வொர்க் சிக்கல்கள் காரணமாகப் பேமென்ட் தோல்விகள் ஏற்படுவதும் தொடர்கதையாகி வருகிறது. இந்தப் பிரச்சனைக்குத் தீர்வாகத்தான் பேக்கப் UPI ஐடி பயன்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

பேக்கப் UPI ஐடி என்றால் என்ன?

பேக்கப் UPI ஐடி என்பது, உங்களது வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு கூடுதல் UPI முகவரி ஆகும். இதை நீங்கள் பேமென்ட்களுக்கான ஒரு பாதுகாப்பு வலை (Safety Net) போலக் கருதலாம்.

நீங்கள் உங்களது முதன்மை UPI ஐடியைப் (Primary UPI ID) பயன்படுத்திப் பரிவர்த்தனை செய்யும்போது, ஏதேனும் காரணத்தால் அது தோல்வியடைந்தால், சிஸ்டம் தானாகவே இந்தப் பேக்கப் ஐடி வழியாகப் பணத்தைச் செலுத்த முயற்சிக்கும். இதனால் நீங்கள் மீண்டும் பணம் செலுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.

உதாரணமாக: உங்களது முதன்மை UPI ஐடி amit@upi ஆக இருந்து, அந்தப் பரிவர்த்தனை தோல்வியடைந்தால், சிஸ்டம் எந்தவொரு கூடுதல் முயற்சியுமின்றி, உங்களது பேக்கப் ஐடியான amit123@upi வழியாகப் பேமென்ட்டைச் செலுத்த முயற்சிக்கும். இது தாமதங்களையும், தோல்வியடையும் பரிவர்த்தனைகளையும் வெகுவாகக் குறைக்கிறது.

பேக்கப் UPI ஐடி ஏன் முக்கியம்?

பின்வரும் காரணங்களால் பேமென்ட் தோல்விகள் ஏற்படலாம்:

- UPI நெட்வொர்க்கில் ஏற்படும் தொழில்நுட்பப் பிழைகள்

- வங்கி சேவையகத்தில் ஏற்படும் தற்காலிக முடக்கம் (Temporary Downtime)

- இணைய இணைப்பில் உள்ள சிக்கல்கள் (Connectivity Issues)

இத்தகைய சமயங்களில், பேக்கப் ஐடி ஆனது உங்களது பரிவர்த்தனையை உறுதிப்படுத்தி, தடையில்லாமல் பணம் செலுத்த உதவுகிறது.

பேக்கப் UPI ஐடி உருவாக்குவது எப்படி?

பேக்கப் UPI ஐடியை உருவாக்கும் செயல்முறை மிகவும் எளிமையானது. பெரும்பாலான UPI வசதி கொண்ட பேங்கிங் அல்லது பேமென்ட் ஆப்ஸ்கள் (Google Pay, PhonePe, Paytm போன்றவை) மூலம் இதைச் செய்யலாம்:

- உங்களது UPI-ஐ இயக்கும் பேங்கிங் அல்லது பேமென்ட் அப்ளிகேஷனைத் (App) திறக்கவும்.

- செட்டிங்ஸ் (Settings) அல்லது UPI புரொஃபைல் (UPI Profile) பகுதிக்குச் செல்லவும்.

- அங்குள்ள "கூடுதல் UPI ஐடி சேர்" (Add Backup UPI ID) அல்லது அதுபோன்ற ஒரு விருப்பத்தைத் தேடவும்.

- நீங்கள் விரும்பும் மாற்று UPI ஐடியைத், உதாரணமாக, சில எண்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அல்லது வேறொரு பெயர் இணைப்புடன், தேர்வு செய்யவும்.

- அதை உங்களது வங்கிக் கணக்குடன் இணைத்து உறுதிப்படுத்தவும் (Confirm).

ஒருமுறை Backup UPI ID அமைத்தவுடன், உங்களது பேமென்ட் தோல்வியடையும் பட்சத்தில், இந்த பேக்கப் ஐடி தானாகவே பயன்படுத்தத் தயாராக இருக்கும். மேலும், தேவைப்பட்டால் பணம் செலுத்தும்போதும் இதை நீங்கள் Manually ஆகவும் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.

UPI PaymentOnline Payment IssueUPI Backup IDdigital payment tipsTechnology News Tamil

