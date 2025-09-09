English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வருமானவரி தாக்கல் செய்வது ஈஸி! உங்களுக்கு உதவும் 2 செயலிகள்- முழு விவரம்

Income tax : வருமான வரி தாக்கல் எளிதாக செய்வதற்கு உதவும் இரண்டு செயலிகள் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 9, 2025, 01:51 PM IST
  • வருமான வரித் தாக்கல் ஈஸி
  • இந்த 2 செயலிகள் உங்களுக்கு உதவும்
  • எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Income tax : ITR ஃபைல் செய்வது பலருக்கு ஒரு சிக்கலான வேலையாகத் தோன்றலாம். ஆனால், சில ஆன்லைன் ஆப்ஸ் மூலம் அதை எளிதாகச் செய்ய முடியும். இங்கே, அவ்வாறு உதவும் இரண்டு முக்கிய ஆப்ஸ்கள் பற்றிப் பார்ப்போம். மத்திய அரசு வருமான வரித் தாக்கல் செய்வதற்கான கடைசி தேதியை (deadline) செப்டம்பர் 15 வரை நீட்டித்துள்ளது. இன்னும் சில நாட்களே இருப்பதால், வரித் துறையானது மக்களுக்கு உதவ இரண்டு மொபைல் ஆப்ஸ்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஆப்ஸ்கள் மூலம் ITR ஃபைல் செய்வது எளிதாகிறது. குறிப்பாக, தாங்களாகவே ரிட்டர்ன் ஃபைல் செய்ய விரும்புபவர்களுக்கும், விரைவாக செயல்முறையைப் புரிந்துகொள்ள விரும்புபவர்களுக்கும் இவை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ITR ஃபைல் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு ஆப்ஸ்கள்

2024-25 நிதியாண்டுக்கான உங்கள் வருமான வரி அறிக்கையை இப்போது உங்கள் மொபைல் மூலமாகவே ஃபைல் செய்யலாம். இதற்காக வரித் துறை இரண்டு ஆப்ஸ்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது: 'AIS ஆப்' மற்றும் 'Income Tax Department App'. இந்த ஆப்ஸ்கள், வரி செலுத்துவதை எளிதாகவும் விரைவாகவும் மாற்றும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. சம்பளம் பெறுபவர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்டவர்களுக்கு இவை பெரிதும் உதவும். இதன் மூலம், எந்தச் சிக்கலும் இன்றி மொபைலிலேயே டாக்ஸ் ஃபைல் செய்வது இப்போது சாத்தியமாகியுள்ளது. இந்த ஆப்ஸ்கள் மூலம் டாக்ஸ் ஃபைல் செய்வதற்கான வழிமுறைகளைப் பார்க்கலாம்.

டாக்ஸ் ஃபைல் செய்யும் வழிமுறைகள்

1. லாக்இன் அவசியம்

முதலில், மொபைல் ஆப்ஸில் ITR ஃபைல் செய்ய, நீங்கள் லாக்இன் செய்ய வேண்டும். இதற்கு உங்கள் ஆதார் நம்பர், பான் கார்டு விவரங்கள் மற்றும் பாஸ்வேர்டு ஆகியவற்றை உள்ளிட வேண்டும். இந்த விவரங்களை உள்ளிட்ட பிறகு, நீங்கள் எளிதாக ஆப்ஸுக்குள் நுழைந்து டாக்ஸ் ஃபைல் செய்யும் செயல்முறையைத் தொடங்கலாம்.

2. டேட்டா முன்கூட்டியே நிரப்பப்பட்டிருக்கும்

நீங்கள் ஆப்ஸில் லாக்இன் செய்ததும், உங்கள் ஓராண்டு வருமானம் மற்றும் டாக்ஸ் தொடர்பான தகவல்கள் ஏற்கெனவே நிரப்பப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். உங்கள் கம்பெனி, பேங்க் அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போன்ற இடங்களில் இருந்து வரித் துறைக்குக் கிடைத்த தகவல்கள் அனைத்தும் இதில் முன்கூட்டியே இருக்கும். இதனால், நீங்கள் அனைத்து டீடெயில்ஸையும் மீண்டும் உள்ளிட வேண்டியதில்லை, இது ITR ஃபைல் செய்வதை மிகவும் எளிதாக்குகிறது.

3. சரியான ITR ஃபார்ம்

நீங்கள் ஆப்ஸைப் பயன்படுத்தும்போது, உங்கள் வருமானத்தின் ஆதாரங்களான சேலரி, பென்ஷன், ஷேர்ஸ் மூலம் கிடைத்த லாபம் அல்லது பிற இன்கம்-களைப் பொறுத்து, உங்களுக்கான சரியான ITR ஃபார்மை அது தானாகவே தேர்ந்தெடுக்கும். இதனால், நீங்கள் எந்த ஃபார்மைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற டென்ஷன் இல்லாமல், எளிதாக ரிட்டர்ன் ஃபைல் செய்யலாம்.

4. டீடெயில்ஸை திருத்துதல்

ஆப்ஸில் உள்ள உங்கள் தகவல்களில் ஏதேனும் தவறு இருந்தால் அல்லது விடுபட்டிருந்தால், நீங்கள் அதை நீங்களே சரிசெய்யலாம் அல்லது புதிய டேட்டாவைச் சேர்க்கலாம். உதாரணமாக, நீங்கள் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் மூலம் வட்டி ஈட்டியிருந்தால் அல்லது வாடகை இன்கம் பெற்றிருந்தால், அந்தத் தகவல்களை நீங்கள் ஆப்ஸுக்குள் நீங்களே உள்ளிட வேண்டும். இது உங்கள் டாக்ஸ் ரிட்டர்னைச் சரியாகப் பூர்த்தி செய்ய உதவும்.

5. ஈ-வெரிஃபிகேஷன்

உங்கள் டாக்ஸ் ரிட்டர்னை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்த பிறகு, கடைசிப் படியாக அதை ஈ-வெரிஃபை செய்ய வேண்டும். இதற்கு, ஆதார் OTP, நெட் பேங்கிங் அல்லது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். வெரிஃபிகேஷன் முடிந்தவுடன், உங்கள் ரிட்டர்ன் உடனடியாக சப்மிட் செய்யப்பட்டு, செயல்முறை முழுமையடையும்.

கூடுதல் தகவல்கள்

டாக்ஸ் ஃபைல் செய்யாதவர்களுக்குப் ஃபைன்: செப்டம்பர் 15-க்குள் ITR ஃபைல் செய்யாவிட்டால், லேட் ஃபீஸ் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். 5 லட்சம் ரூபாய் வரை வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு  1,000 ரூபாய் அபராதமும், அதற்கு மேல் வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு 5,000 ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்படலாம்.

வருமான வரியைச் சேமிக்க: டாக்ஸ் விதிப்புக்கு உட்பட்ட வருமானத்தைக் குறைக்க, செக்‌ஷன் 80C, 80D போன்ற பிரிவுகளின் கீழ் உள்ள இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் மற்றும் செலவினங்களைச் சரியாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும். இவையும் ஆப்ஸில் உள்ளிடப்படலாம்.

தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்: வருமான வரித் துறை ஆப்ஸ்கள், டாக்ஸ் ஃபைல் செய்ய உதவும் வீடியோக்கள், வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs) போன்ற செல்ஃப் ஹெல்ப் அம்சங்களையும் கொண்டுள்ளன. இவை பயனர்களுக்குச் செயல்முறையை மேலும் எளிதாக்குகின்றன.

மேலும் படிக்க | EPS Pension கணக்கீடு: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | வருகிறது EPFO 3.0: 8 கோடி PF உறுப்பினர்களுக்கு அதிகரிக்கும் வசதிகள், அதிரடி மாற்றங்கள்

About the Author
Income TaxITR FilingIncome tax appsIncome Tax Department appPersonal Finance

