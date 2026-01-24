English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Realme 16 Pro+: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ரூ.4,000 தள்ளுபடி, இன்னும் பல சலுகைகள் உள்ளன

Realme 16 Pro+: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ரூ.4,000 தள்ளுபடி, இன்னும் பல சலுகைகள் உள்ளன

Realme 16 Pro+: ஃபிளிப்கார்ட்டின் நேரலை விற்பனையில் Realme 16 Pro+ போனுக்கு ₹4,000 தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 24, 2026, 05:17 PM IST
  • ரியல்மி நிறுவனம் தனது ரியல்மி 16 ப்ரோ பிளஸ் 5G போனை இந்தியாவில் ஜனவரி 6, 2026 அன்று அறிமுகப்படுத்தியது.
  • இந்த போன் சக்திவாய்ந்த குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 4 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
  • ஃபிளிப்கார்ட்டின் விற்பனையில் இதற்கு ₹4,000 தள்ளுபடியைப் பெறலாம்.

Realme 16 Pro+: பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் ரூ.4,000 தள்ளுபடி, இன்னும் பல சலுகைகள் உள்ளன

Flipkart Sale: ரியல்மி நிறுவனம் தனது ரியல்மி 16 ப்ரோ பிளஸ் 5G போனை இந்தியாவில் ஜனவரி 6, 2026 அன்று அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த போன் சக்திவாய்ந்த குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 4 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. மேலும் இது 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.8-இன்ச் வளைந்த டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Realme 16 Pro+ 

இந்த போன் 200 MP முதன்மை சென்சார் கொண்ட டிரிபிள் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது 80 W சூப்பர்VООC ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய பெரிய 7,000 mAh டைட்டன் பேட்டரி பேக்கைக் கொண்டுள்ளது. இவை அனைத்தையும் தவிர, மிகச் சிறந்த விஷயம் என்னவென்றால், ஃபிளிப்கார்ட்டின் நேரலை விற்பனையில் இதற்கு ₹4,000 தள்ளுபடியைப் பெறலாம். மேலும் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கார்டுகளை நீங்கள் வைத்திருந்தால், மேலும் சேமிக்கலாம்.

Realme 16 Pro+: விலை மற்றும் தள்ளுபடி சலுகைகள்

ரியல்மி 16 ப்ரோ பிளஸ் 5G போன் இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக ₹45,999 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் தோராயமாக ₹4,000 மதிப்புள்ள 8% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு, இந்த போனை நீங்கள் ₹41,999 என்ற குறைந்த விலையில் பெறலாம். கூடுதலாக, உங்களிடம் ஆக்சிஸ் வங்கி ஃபிளிப்கார்ட் டெபிட் கார்டு அல்லது எஸ்பிஐ கிரெடிட் கார்டு இருந்தால், நீங்கள் மேலும் 5% சேமிக்கலாம்.

மேலும், உங்கள் பழைய போன்களில் ஏதேனும் ஒன்றை இந்த ரியல்மி 16 ப்ரோ பிளஸ் 5G போனுடன் மாற்ற விரும்பினால், நீங்கள் ₹3,860 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸைப் பெறலாம்.

Realme 16 Pro+: கேமரா அமைப்பு மற்றும் பேட்டரி பேக்

ரியல்மி 16 ப்ரோ பிளஸ் 5G போனின் பின்புறத்தில், டிரிபிள் கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இதில் OIS உடன் கூடிய 200 MP லூமா கலர் முதன்மை சென்சார், 3.5x ஆப்டிகல் ஜூம் மற்றும் 7x லாஸ்லெஸ் ஜூம் வழங்கும் 50 MP டெலிஃபோட்டோ போர்ட்ரெய்ட் லென்ஸ் மற்றும் 8 MP அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். முன்பக்கத்தில், 4K வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கும் 50 MP செல்ஃபி கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, நீங்கள் வ்லாக்கிங்கிற்காக ஒரு ஃபோனை வாங்க விரும்பினால், நிச்சயமாக இந்த ஃபோனைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இது 80 W சூப்பர்வூக் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய பெரிய 7,000 mAh டைட்டன் பேட்டரியையும் கொண்டுள்ளது. சாதாரண பயன்பாட்டில் பேட்டரி இரண்டு நாட்கள் வரை எளிதாக நீடிக்கும்.

Realme 16 Pro+: திரை மற்றும் வடிவமைப்பு

இந்த ஃபோன் 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.8-இன்ச் வளைந்த AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 1.5K ரெசல்யூஷன் மற்றும் 6,500 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது நேரடி சூரிய ஒளி படும் இடங்களில்கூட, எந்தவொரு வெளிப்புறச் சூழலிலும் இந்த ஃபோனைப் பயன்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த ஃபோன் IP66, IP68, மற்றும் IP69/IP69K நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்புத் தரங்களையும் கொண்டுள்ளது. இது அதன் நீடித்துழைப்பை மேம்படுத்துகிறது.

Realme 16 Pro+: செயல்திறன்

இது குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 4 மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம் மூலம் இயக்கப்படுவதால், இது உங்களுக்குச் சிறந்த செயல்திறனை வழங்குகிறது. மேலும் இது கேமிங் மற்றும் பல்பணிக்கு ஏற்றது. இந்த ஃபோன் ஆண்ட்ராய்டு 16 அடிப்படையிலான Realme UI 7.0-ல் இயங்குகிறது. மேலும் இந்த ஃபோன் 8 GB ரேம் + 128 GB சேமிப்பு, 8 GB ரேம் + 256 GB சேமிப்பு மற்றும் 12 GB ரேம் + 256 GB சேமிப்பு ஆகிய வகைகளில் கிடைக்கிறது. இது LPDDR5X ரேம் மற்றும் UFS 3.1 சேமிப்பகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது.

மேலும் படிக்க | Amazon விற்பனையில் வெறும் ரூ.6,999 -க்கு Redmi A5 வாங்கலாம்

மேலும் படிக்க | 2026-ல் கார், பைக் வாங்குறீங்களா? ஆன்லைனில் ஆர்சி மாற்றம் செய்வது எப்படி?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Realme 16 Pro+FlipkartFlipkart SaleTechnologySmartphones

