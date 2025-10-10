Flipkart Big Bang Diwali Sale: பிராண்டட் ஸ்மார்ட்போங்களுக்கு அட்டகாசமான தள்ளுபடி

Flipkart Big Bang Diwali Sale: இ-காமர்ஸ் ஷாப்பிங் தளமான பிளிப்கார்ட்டில் நாளை, அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை தொடங்க உள்ளது. மீண்டும் ஒருமுறை, பிளிப்கார்ட்டின் இந்த தள்ளுபடியில் வாடிக்கையாளர்கள் குறிப்பிடத்தக்க சலுகைகளுடன் ஸ்மார்ட்போன்களை வாங்க முடியும். இந்த விற்பனையில் சாம்சங், ரியல்மி மற்றும் நத்திங் போன்ற பிராண்டுகளின் சமீபத்திய போன்களும் அடங்கும்.
பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை
பிளிப்கார்ட் பிளாக் மற்றும் பிளஸ் உறுப்பினர்களுக்கு நள்ளிரவு 12:00 மணிக்கு விற்பனை சலுகைகள் நேரலையில் தொடங்கும். பொது பயனர்களுக்கு, அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி நள்ளிரவு 12:00 மணிக்கு விற்பனை தொடங்கும். இந்த விற்பனையில் கிடைக்கும் சில சிறந்த சலுகைகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Flipkart Big Bang Diwali Sale: Realme 15 Pro
ரியல்மி 15 ப்ரோ: இந்த ரியல்மி ஸ்மார்ட்போன் வெறும் ₹26,999 ஆரம்ப விலையில் கிடைக்கிறது. இருப்பினும், வங்கி தள்ளுபடிகள் மற்றும் பரிமாற்ற சலுகைகள் போன்ற சலுகைகளும் இதில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும். இந்த போன் 12 ஜிபி ரேம் மற்றும் 256 ஜிபி சேமிப்பகத்துடன் கிடைக்கிறது. இது 50MP இரட்டை கேமரா மற்றும் 6.8-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவையும் கொண்டுள்ளது. இது குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜெனரல் 4 செயலி மற்றும் 7000mAh பேட்டரி மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
Flipkart Big Bang Diwali Sale: Nothing Phone (3a)
நத்திங் போன் (3a): நத்திங் நிறுவனத்தின் இந்த போன் இந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நடுத்தர பட்ஜெட் போனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டவர்களுக்கு ஏற்றதுபோல இது குறிப்பிடத்தக்க விலை குறைப்பில் கிடைக்கிறது. வாடிக்கையாளர்கள் இதை ₹20,999க்கு வாங்கலாம். இதன் தொடக்க விலை ₹24,999, அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் இதை ₹4,000 குறைவாக வாங்க முடியும். கூடுதலாக, இந்த ஸ்மார்ட்போன் 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் சக்திவாய்ந்த 5000mAh பேட்டரி உட்பட பல சக்திவாய்ந்த அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.
Flipkart Big Bang Diwali Sale: Samsung Galaxy F36
சாம்சங் கேலக்ஸி F36: இந்த சாம்சங் கைபேசி 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் கிடைக்கிறது. இதை வாங்கும்போது ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் தள்ளுபடியும் வழங்கப்படும். இந்த மொபைலை ₹13,999 தொடக்க விலையில் வாங்கி வங்கி தள்ளுபடி மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளுக்கான நன்மைகளையும் வாடிக்கையாளர்கள் பெறலாம்.
Flipkart Big Bang Diwali Sale: Vivo T4R 5G
விவோ T4R 5G: விவோவின் இந்த 5G கைபேசி ₹17,499 தொடக்க விலையில் கிடைக்கிறது. இது 5700mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது MediaTek Dimensity 7400 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த தொலைபேசி 12GB RAM மற்றும் இன்னும் பல முக்கிய அம்சங்களுடன் வருகிறது. இதை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 10% உடனடி கேஷ் பேக் தள்ளுபடி மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை ஆகியவையும் வழங்கப்படும். இவற்றின் மூலம் இதன் விலை மேலும் குறைகிறது.
