Flipkart Big Bang Diwali Sale: தேதி, நேரம், சலுகைகள்.... லீக்கான முக்கிய விஷயங்கள் இதோ

Flipkart Big Bang Diwali Sale: இந்த வார இறுதியில் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை தொடங்க உள்ளதாக ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட் அறிவித்துள்ளது. பிளிப்கார்ட் பிளஸ் மற்றும் பிளாக் உறுப்பினர்களுக்கு வரவிருக்கும் இந்த விற்பனை நிகழ்வில் முதல் சலுகைகள் கிடைக்கும். இந்த விற்பனையில், எலக்ட்ரானிக்ஸ், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், ஆடைகள், டேப்லெட்டுகள், மடிக்கணினிகள், செல்போன்கள் மற்றும் ஆபரணங்கள் போன்ற பல்வேறு பிரிவுகளில் சலுகைகளை பெறலாம்.
பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை
இ-காமர்ஸ் தளமான ஃபிளிப்கார்ட்டின் மொபைல் செயலியின் முகப்புத் திரையில் பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை 2025 அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி தொடங்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிளிப்கார்ட் பிளஸ் மற்றும் பிளிப்கார்ட் பிளாக் உறுப்பினர்கள் அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி இதில் ஷாப்பிங் செய்யத் தொடங்கலாம். பிளிப்கார்ட் பிளாக்கில் பதிவு செய்து, வாடிக்கையாளர்கள் விற்பனை டீல்களுக்கான ஆரம்ப அணுகலைப் பெறலாம்.
Flipkart Big Bang Diwali Sale
ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடன் இணைந்து, பிளிப்கார்ட் விளம்பரத்தின் ஒரு பகுதியாக குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகளில் உடனடி சேமிப்பை வழங்குகிறது. கூடுதல் தள்ளுபடிகளுக்கு, வாடிக்கையாளர்கள் பரிமாற்ற விளம்பரங்கள் மற்றும் இலவச EMI திட்டங்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
இதன் மெம்பர்ஷிப் புரோக்ராம் தற்போது ஆண்டுக்கு ரூ.1,249 தள்ளுபடி விலையில் வழங்கப்படுகிறது. இது முந்தைய விலையான ஆண்டுக்கு ரூ.1,499 -ஐ விட குறைவு. வழக்கமான வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலவச லாயல்டி திட்டமான பிளிப்கார்ட் பிளஸ் மூலம் வெகுமதி அளிக்கப்படுகிறது.
Flipkart Big Bang Diwali Sale: SBI கார்டு
Flipkart மற்றும் SBI கார்டு ஆகியவை இணைந்து SBI கிரெடிட் கார்டுகள், SBI டெபிட் கார்டுகள் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு EMI பரிவர்த்தனைகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் பர்சேஸ்களுக்கு உடனடி 10 சதவீத தள்ளுபடியை வழங்குகின்றன. வாடிக்கையாளர்கள் விற்பனை முழுவதும் இலவச EMI திட்டங்கள் மற்றும் பரிமாற்ற சலுகைகளையும் எதிர்பார்க்கலாம்.
Flipkart Big Bang Diwali Sale: ஆக்சிஸ் வங்கி கார்டுகள்
Flipkart Big Bang தீபாவளி விற்பனையின் போது, Flipkart Axis Bank கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால் வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதல் சேமிப்புகளையும் பெறலாம். கூடுதலாக, Super Coin சலுகைகள் மற்றும் UPI அடிப்படையிலான கட்டணச் சலுகைகளும் கிடைக்கும்.
இந்த விற்பனையின் போது வாடிக்கையாளர்கள் பிரபலமான பிராண்டுகளின் ஸ்மார்ட்போன்கள், டேப்லெட்டுகள், வேரபிள் டெக்னாலஜி, ஆடியோ உபகரணங்கள் மற்றும் பெரிய வீட்டு உபகரணங்களை தள்ளுபடி விலையில் வாங்க முடியும்.
Flipkart Big Bang Diwali Sale: விற்பனை எப்போது தொடங்குகிறது?
பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை 2025 அக்டோபர் 11 ஆம் தேதி தொடங்கும் என்று நிறுவனம் விளம்பரப்படுத்தியுள்ளது. இந்த விற்பனை எப்போது நிறைவடையும் என்பது பற்றி இன்னும் தெரியவில்லை. அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி, பிளிப்கார்ட்டின் சமீபத்திய விற்பனையான Flipkart Big Billion Days Sale 2025 நிறைவடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
