  • Tamil News
  • Technology
  • Flipkart Big Bang Diwali Sale: Realme P4 5G போனில் அட்டகாசமான சலுகை, விவரம் இதோ

Flipkart Big Bang Diwali Sale: Realme P4 5G போனில் அட்டகாசமான சலுகை, விவரம் இதோ

Flipkart Sale: பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் ஒரு நம்ப முடியாத சலுகை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 15, 2025, 01:03 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை.
  • மலிவு விலையில் Realme P4 5G.
  • முழு விவரம் இதோ.

Flipkart Big Bang Diwali Sale: Realme P4 5G போனில் அட்டகாசமான சலுகை, விவரம் இதோ

Flipkart Big Bang Diwali Sale: தீபாவளி பண்டிகை நேரத்தில், ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டின் தீபாவளி விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்கள் முதல் மடிக்கணினிகள், டிவிகள், ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள், இயர்பட்ஸ் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வரை அனைத்திற்கும் அதிகப்படியான தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இவற்றில் ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் ஒரு நம்ப முடியாத சலுகை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை

உங்கள் பட்ஜெட் ₹15,000 -க்கும் குறைவாக இருந்து, இந்த பட்ஜெட்டில் நீங்கள் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், பிளிப்கார்ட்டின் இந்த சேல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது குறிப்பிடத்தக்க சேமிப்பிற்கு வழிவகுக்கும். இந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ரியல்மியின் மலிவு விலை 5G ஸ்மார்ட்போனான Realme P4 5G இல் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Flipkart Big Bang Diwali Sale: Realme P4 5G

இந்த 50-மெகாபிக்சல் ஸ்மார்ட்போனை குறிப்பிடத்தக்க விலைக் குறைப்பு மற்றும் ஈர்க்கக்கூடிய வங்கி தள்ளுபடிகள் மூலம் பிளிப்கார்ட்டில் மலிவாக வாங்கலாம். Realme P4 5G இன் விலை, பிளிப்கார்ட் சேலில் இதற்கு கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.

Realme P4 5G: சலுகைகள் & விலை

Realme P4 5G இன் 6GB+128GB சேமிப்பு வகை பிளிப்கார்ட்டில் ₹16,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இது இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ₹18,499 ஆக இருந்தது. வங்கி சலுகைகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் கார்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கு ₹2,000 தள்ளுபடி கிடைக்கும். இதன் மூலம் விலை ₹14,999 ஆகக் குறைக்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, உங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போனை மாற்றி, பரிமாற்ற சலுகை மூலம் ₹12,950 சேமிக்கலாம். பரிமாற்ற சலுகையின் அதிகபட்ச நன்மை, பரிமாற்றம் செய்யப்படும் தொலைபேசியின் தற்போதைய நிலை மற்றும் மாதிரியைப் பொறுத்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த தொலைபேசி அதன் வெளியீட்டு விலையை விட ₹3,500 குறைவாக கிடைக்கிறது.

Realme P4 5G விவரக்குறிப்புகள்

Realme P4 5G ஆனது 1080×2392 பிக்சல்கள் ரெசல்யூஷன், 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 4,500 நிட்கள் வரை அதிகபட்ச பிரகாசத்துடன் 6.77-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. P4 5G ஆனது MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இணைப்பு விருப்பங்களில் இரட்டை 5G, Wi-Fi 6, ப்ளூடூத் 5.4, USB Type-C போர்ட் மற்றும் GPS ஆகியவை அடங்கும். இந்த தொலைபேசியில் 7000mAh பேட்டரி உள்ளது. இது 80W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ரியல்மி UI 6.0 இல் இயங்குகிறது.

கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, P4 5G ஆனது f/1.8 துளை கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமராவையும், பின்புறத்தில் f/2.2 துளை கொண்ட 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ராவைடு கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு, f/2.4 துளை கொண்ட 16-மெகாபிக்சல் முன் கேமரா உள்ளது. டைமென்ஷன்களுக்குப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் 163.34 மிமீ நீளம், 75.88 மிமீ அகலம், 7.58 மிமீ தடிமன் மற்றும் 185 கிராம் எடை கொண்டது. இதில் பாதுகாப்பிற்காக ஆப்டிகல் கைரேகை சென்சார் வழங்கப்படுகிறது.

Realme P4 5G: முக்கிய அம்சங்கள்

- Realme P4 5G, 1080×2392 பிக்சல்கள் தீர்மானம் கொண்ட 6.77-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.

- Realme P4 5G ஸ்மார்ட்போன் 80W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் 7000mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது.

- Realme P4 5G ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

- Realme P4 5G-யின் 6GB + 128GB சேமிப்பு வகை Flipkart-ல் ₹16,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Bang Diwali Sale: கிட்டத்தட்ட பாதி விலையில் Samsung Galaxy S24 Ultra 5G கிடைக்கும்

மேலும் படிக்க | தீபாவளி சரவெடி, இன்று முதல் பிளிப்கார்ட் விற்பனை ஆரம்பம்; என்னென்ன சலுகை

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

