Flipkart Big Bang Diwali Sale: கிட்டத்தட்ட பாதி விலையில் Samsung Galaxy S24 Ultra 5G கிடைக்கும்

Flipkart Sale: பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையில் சாம்சங் கேலக்சி எஸ்24 அல்ட்ரா 5ஜி போனை மிகக்குறைந்த விலையில் வாங்கலாம். முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 11, 2025, 06:27 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை.
  • சாம்சங் போன் இப்போது ஃபிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையின் போது கிட்டத்தட்ட பாதி விலையில் கிடைக்கிறது.
  • இந்த சலுகை ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?

Flipkart Big Bang Diwali Sale: கிட்டத்தட்ட பாதி விலையில் Samsung Galaxy S24 Ultra 5G கிடைக்கும்

Flipkart Big Bang Diwali Sale: சாம்சங் போன் பிரியர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி. பிளிப்கார்ட்டின் பிக் பேங் தீபாவளி சேலில் இதை மலிவு விலையில் வாங்கலாம். Samsung Galaxy S24 Ultra 5G ஸ்மார்ட்போனின் விலை இப்போது மீண்டும் கணிசமாக குறைந்துள்ளது. சாம்சங் நிறுவனத்தின் இந்த சக்திவாய்ந்த முதன்மை தொலைபேசி 2024 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதன் 200MP பிரதான கேமரா இந்த தொலைபேசியின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சமாகும். 

பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை

பல பயனர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த சாம்சங்கின் இந்த போன் இப்போது ஃபிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையின் போது கிட்டத்தட்ட பாதி விலையில் கிடைக்கிறது. இந்த போனில் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் இதில் கிடைக்கும் சலுகை விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Samsung Galaxy S24 Ultra: விலை மற்றும் தள்ளுபடி

தொலைபேசியின் வெளியீட்டு விலை ₹129,999. அடிப்படை விலைக் குறைப்புக்குப் பிறகு, இது இப்போது ₹78,899க்கு கிடைக்கிறது. இந்த தொலைபேசி 12GB மற்றும் 16GB ஆகிய இரண்டு RAM வகைகளில் வருகிறது. இதன் ஸ்டோரேஜ் விருப்பங்கள் 256GB, 512GB மற்றும் 1TB ஆக உள்ளன.

Flipkart Big Bang Diwali Sale: SBI வங்கி கிரெடிட் கார்ட்

SBI வங்கி கிரெடிட் கார்டுகள் கொண்டு கட்டணம் செலுத்தினால், கூடுதலாக ₹2,500 தள்ளுபடியும் கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் இதன் விலை ₹75,575 ஆகக் குறைகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் பழைய தொலைபேசியை மாற்றினால் கூடுதலாக ₹20,000 போனஸையும் பெறலாம். அதிகபட்ச பரிமாற்ற மதிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டால், Galaxy S24 Ultra-வின் விலை ₹56,000 ஆகக் குறையக்கூடும். இருப்பினும், பரிமாற்ற மதிப்பு உங்கள் பழைய தொலைபேசியின் மாடல் மற்றும் நிலையைப் பொறுத்தது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

Flipkart Big Bang Diwali Sale: Samsung Galaxy S24 Ultra

இந்த தொலைபேசியில் 3120 x 1440 பிக்சல்கள் ரெசல்யூஷன் கொண்ட 6.7-இன்ச் டைனமிக் AMOLED டிஸ்ப்ளே உள்ளது. இது 120Hz இன் உயர் புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் கொண்டுள்ளது, இது கேமிங் மற்றும் வீடியோக்களைப் பார்ப்பதை மென்மையாக்குகிறது. இந்த தொலைபேசி Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் 16GB வரை RAM மற்றும் 1TB உள் சேமிப்பிடத்தை ஆதரிக்கிறது. இது S-Pen-ஐயும் சப்போர்ட் செய்கிறது. இது குறிப்புகள் எடுப்பதற்கும் வரைவதற்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

இந்த தொலைபேசியில் குவாட் பின்புற கேமரா கொண்ட அமைப்பு உள்ளது. இதில் 200MP பிரதான கேமரா மற்றும் 50MP, 12MP மற்றும் 10MP -இன் மூன்று இரண்டாம் நிலை சென்சார்கள் உள்ளன. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 12MP முன் கேமரா உள்ளது. இந்த தொலைபேசியில் 45W வயர்டு மற்றும் வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் 5000mAh பேட்டரி உள்ளது. இது ஆண்ட்ராய்டு 14 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OneUI 6 இல் இயங்குகிறது.

Flipkart Big Bang Diwali Sale: இந்த சலுகை ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?

பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையில் இந்த சலுகை மிகவும் சிறப்பு வாந்தது. விலையுயர்ந்த முதன்மை ஸ்மார்ட்போனை விரும்பி, ஆனால் பட்ஜெட் குறைவாக உள்ள நபர்களுக்கு இது மிகவும். பொருத்தமானது. இப்போது எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸ் மற்றும் வங்கி தள்ளுபடியுடன், Samsung Galaxy S24 Ultra ஸ்மார்ட்போனை அனைத்து பயனர்களும் மலிவு விலையில் வாங்கி மகிசலாம்.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Bang Diwali Sale: பிராண்டட் ஸ்மார்ட்போங்களுக்கு அட்டகாசமான தள்ளுபடி

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Bang Diwali Sale: தேதி, நேரம், சலுகைகள்.... லீக்கான முக்கிய விஷயங்கள் இதோ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

