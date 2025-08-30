Flipkart Big Billion Days 2025: டாப் பிராண்ட் ஸ்மார்ட்போனில் எக்கச்சக்க தள்ளுபடிகள்

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: பிளிப்கார்ட் இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய விற்பனையான பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025 (Big Billion Days Sale 2025) ஐ அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் போலவே, இந்த முறையும் இந்த விற்பனை பண்டிகைக் காலத்தில் நடைபெறும், இந்த விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களில் பெரும் தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும். இதற்காக பிளிப்கார்ட் ஒரு மைக்ரோசைட்டையும் தயார் செய்துள்ளது, அங்கு ஆரம்ப தகவல்கள் பகிரப்பட்டுள்ளன. இந்த முறை விற்பனை கடந்த ஆண்டை விட பெரியதாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்கும் என்று நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் (Big Billion Days Sale) எப்போது தொடங்கும்?
பிளிப்கார்ட் (Flipkart) இன்னும் விற்பனையின் அதிகாரப்பூர்வ தேதிகளை அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், இந்த விற்பனை தீபாவளி பண்டிகைக்கு சற்று முன்பு அக்டோபர் மாதத்தில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முந்தைய ஆண்டுகளைப் போலவே, இந்த முறையும் கோடிக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்கள் சிறந்த சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளைப் பெறுவார்கள்.
ஸ்மார்ட்போன் டீல்களில் மிகவும் சூப்பரான சலுகைகள்
இந்த முறை வாடிக்கையாளர்களின் மிகப்பெரிய கவனம் ஸ்மார்ட்போன் டீல்களில் இருக்கும்.
• சாம்சங் கேலக்ஸி S25 தொடர் / Samsung Galaxy S25 Series: இந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கேலக்ஸி S25 தொடர் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய தள்ளுபடியைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. இது தவிர, கேலக்ஸி S25 FE மாடலிலும் சிறந்த சலுகைகள் இருக்கலாம்.
• ஆப்பிள் ஐபோன் 16 தொடர் / Apple iPhone 16 Series: அடுத்த மாதம் ஐபோன் 17 தொடர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, ஐபோன் 16 தொடர்களின் விலையில் பெரிய குறைப்பு இருக்கும். மேலும், ஐபோன் 15 மற்றும் ஐபோன் 14 மாடல்களில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
• பிற பிராண்டுகள்: மோட்டோரோலா, ரியல்மி, இன்ஃபினிக்ஸ், சியோமி மற்றும் டெக்னோ (Motorola, Realme, Infinix, Xiaomi and Tecno) போன்ற நிறுவனங்களின் பட்ஜெட் மற்றும் நடுத்தர அளவிலான ஸ்மார்ட்போன்களிலும் மலிவு விலை சலுகைகள் காணப்படும். இவற்றில் EMI மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகைகளும் வழங்கப்படும்.
வீட்டு உபயோகப் பொருட்களில் மிகப்பெரிய சலுகைகள்
ஸ்மார்ட்போன்கள் மட்டுமல்ல, ஸ்மார்ட் டிவிகள், ஏர் கண்டிஷனர்கள், குளிர்சாதன பெட்டிகள் மற்றும் சமையலறை உபகரணங்களுக்கும் இந்த முறை சிறந்த தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படலாம். ஒவ்வொரு முறை போலவே, இந்த முறையும் பிளிப்கார்ட் வங்கி சலுகைகள் மற்றும் உடனடி தள்ளுபடிகள் வசதியை வழங்கும்.
இந்த விற்பனை ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் நாட்கள் (Flipkart Big Billion Days Sale) விற்பனை என்பது ஒரு ஷாப்பிங் நிகழ்வு மட்டுமல்ல, பண்டிகை காலத்தின் மிகப்பெரிய ஈர்ப்பாக மாறியுள்ளது.
• வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த விலை உத்தரவாதம்
• தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கிகளில் உடனடி தள்ளுபடி
• விலையில்லா EMI மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை
இத்தகைய காரணங்களுக்காகவே, இந்த விற்பனை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடிக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கிறது.
மேலும் படிக்க | ஆன்லைன் முதலீடு மோசடி : பொதுமகளுக்கு காவல்துறை கொடுத்துள்ள முக்கிய தகவல்
மேலும் படிக்க | சினிமா தியேட்டர் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு.. பட்ஜெட் விலையில் ப்ரோஜெக்டர் வாங்கலாம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ