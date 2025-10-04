English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: 46% தள்ளுபடியில் கிடைத்த Samsung Galaxy S24

Flipkart Sale: பல வித முதன்மை அம்சங்களுடன், சேலில் கிட்டத்தட்ட பாதி விலையில் கிடைத்த ஸ்மார்ட்போன் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 4, 2025, 07:30 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025.
  • 46% தள்ளுபடியில் Samsung Galaxy S24.
  • வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்ற சலுகை.

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: 46% தள்ளுபடியில் கிடைத்த Samsung Galaxy S24

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: இந்த முறை பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025-ல் வாடிக்கையாளர்கள் ஸ்மார்ட்போன்களில் அற்புதமான சேமிப்புகளைப் பெற்றார்கள். பல வித முதன்மை அம்சங்களுடன், சேலில் கிட்டத்தட்ட் பாதி விலையில் கிடைத்த ஸ்மார்ட்போன் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025

இந்த முறை Flipkart Big Billion Days Sale 2025-ல் வாடிக்கையாளர்கள் ஸ்மார்ட்போன்களில் அற்புதமான தள்ளுபடிகளைப் பெறுகிறார்கள், Samsung Galaxy S24 5G அதிகம் பேசப்படும் மாடலாக உள்ளது. அதன் முதன்மை அம்சங்களுடன், இந்த போன் இப்போது கிட்டத்தட்ட பாதி விலையில் கிடைத்தது. நல்ல கேமரா மற்றும் சக்திவாய்ந்த அம்சங்கள் கொண்ட ஸ்மார்ட்போனை வாங்க நினைக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த சலுகை ஏற்றதாக இருந்தது.

Samsung Galaxy S24 5G 

முதலில் ₹74,999 விலையில் இருந்த Samsung Galaxy S24, 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகத்துடன், இப்போது பிளிப்கார்ட்டில் வெறும் ₹39,999 -க்கு கிடைத்தது. நிலையான தள்ளுபடிகளைப் பொறுத்தவரை, இது சுமார் 46% தள்ளுபடி ஆகும். மேலும், SBI மற்றும் Flipkart Axis வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தும்போது கூடுதல் சேமிப்புகள் உள்ளன. இது விலையை ₹37,999 ஆகக் குறைக்கிறது. மேலும், இலவச EMI விருப்பமும் உள்ளது. இந்த போன் நான்கு கண்கவர் வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet மற்றும் Amber Yellow ஆகிய வண்ணங்களில் ஒன்றை வாடிக்கையாளர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளலாம்.

டிஸ்ப்ளேவைப் பொறுத்தவரை, Galaxy S24 2600 nits பிரகாசம் மற்றும் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.2-இன்ச் டைனமிக் LTPO AMOLED 2X திரையைக் கொண்டுள்ளது. Corning Gorilla Glass Victus 2 அதைப் பாதுகாக்கிறது. இது செயலாக்கத்திற்காக 4nm கட்டமைப்பைக் கொண்ட Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 சிப்செட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. சாம்சங் நிறுவனம் ஆண்ட்ராய்டு 14 இல் இயங்கும் இந்த போனுக்கு ஏழு குறிப்பிடத்தக்க ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்புகளை உறுதியளித்துள்ளது.

இந்த போனின் சிறந்த அம்சம் அதன் கேமரா அமைப்பு. OIS திறன் கொண்ட 50MP முதன்மை சென்சார், 10MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை அதன் மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பை உருவாக்குகின்றன. வீடியோ அழைப்புகள் மற்றும் செல்ஃபிக்களுக்கு 12MP முன் கேமரா சிறப்பாக செயல்படுகிறது. போனின் பேட்டரியைப் பொறுத்தவரை, இது 4000mAh திறன் கொண்டது மற்றும் 25W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.

Samsung Galaxy S24 இன் உயர்நிலை வடிவமைப்பு, சிறந்த காட்சி, சக்திவாய்ந்த செயலி மற்றும் அதிநவீன கேமரா ஆகியவை ஏற்கனவே இதை ஒரு பிரபலமான ஸ்மார்ட்போனாக மாற்றியுள்ளன. Flipkart வழங்கும் ₹35,000 வரையிலான மிகப்பெரிய தள்ளுபடியின் காரணமாக இது இப்போது அதன் பிரிவில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான சலுகைகளில் ஒன்றாக உள்ளது. மலிவு விலையில் ஒரு முதன்மை அனுபவத்தை நீங்கள் விரும்பினால் இந்த போனை வாங்க இதுவே சரியான தருணம்.

மேலும், Flipkart ஐபோன் 16-ஐ கணிசமான தள்ளுபடியில் வழங்கியது. விலை குறைப்புக்குப் பிறகு, முதலில் ₹69,999க்கு விற்கப்பட்ட 128GB மாடல் இப்போது வெறும் ₹56,999 -க்கு கிடைத்தது. வங்கி சலுகையின் ஒரு பகுதியாக, நீங்கள் இந்த தொலைபேசியை வாங்கும்போது கூடுதலாக ₹3,000 தள்ளுபடியையும் கிடைத்தது.

