Flipkart Big Billion Days Sale 2025: பிராண்டட் முதல் பட்ஜெட் போன் வரை.. அதிரடி தள்ளுபடிகள்

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஃப்ளிப்கார்ட்டின் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனைக்காக வாடிக்கையாளர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த ஆண்டும் பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் அமோகமாக நடந்துகொண்டிருக்கின்றது. பல வித பொருட்களில் ஏராளமான சலுகைகள் வழங்கப்பட்டாலும், ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கும் தள்ளுபடிகள் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025
ஃப்ளாக்ஷிப், மிட்-ரேஞ்ச், பட்ஜெட் போன்கள் என அனைத்து வகை போன்களிலும் பல வகையான சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்களில் கிடைக்கும் சலுகை விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ஃப்ளாக்ஷிப் போன்கள்
ஐபோன் 17 ப்ரோ, சாம்சங் கேலக்ஸி S24 அல்ட்ரா, சியோமி 17 ப்ரோ மேக்ஸ் மற்றும் ஐக்யூஓஓ 15 போன்ற உயர்நிலை தொலைபேசிகளில் அதிக தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன. இது இந்த ஃபிளாக்ஷிப் தொலைபேசிகளை மிகக் குறைந்த விலையில் வாங்க உதவுகிறது. வங்கி சலுகைகள், கேஷ்பேக்குகள் மற்றும் EMI விருப்பங்கள் மூலம் அதிக செலவில்லாமல் இந்த போன்களை வாங்கலாம். தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களை அப்கிரேட் செய்ய நினைக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இது சரியான சந்தர்ப்பமாக இருக்கும்.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: மிட்-ரேஞ்ச் ஸ்மார்ட்போன்கள்
சிறந்த செயல்திறன், சிறந்த தள்ளுபடிகள் மற்றும் தொகுப்பு சலுகைகள் OnePlus Nord 5, Realme P3x 5G மற்றும் Vivo X200 தொடர் போன்ற நடுத்தர பட்ஜெட் போன்களிலும் இருக்கும். அவை அல்ட்ரா-ஸ்மூத், உயர்-புதுப்பிப்பு-விகித டிஸ்ப்ளேக்கள், சக்திவாய்ந்த செயலிகள் மற்றும் கேமிங் மென்பொருள் இணக்கத்தன்மை, சிறந்த கேமராக்கள், உள்ளடக்க உருவாக்கம் போன்ற வழக்கமான செயல்பாடுகளை விட அதிக செயல்பாடுகளை செய்யும் பயனர்களுக்கு ஏற்ற அம்சங்களை அளிக்கின்றன. பல அம்சங்கள் நிறைந்த மிட்-ரேஞ்ச் போனை மேம்படுத்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஃபிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனையை விட சிறந்த இடம் கிடைக்காது.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: பட்ஜெட் போன்கள்
பட்ஜெட் விலையில், அதாவது குறைந்த விலையில் ஸ்மார்ட்பொன்களை வாங்க நினைக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இங்கு சிறந்த டீல்கள் கிடைக்கும். Realme Narzo 60, Poco X5 மற்றும் Samsung Galaxy M தொடர் போன்றவற்றின் விலைகள் அதிகமாக இருந்தாலும், இவை இந்த சேலில் அதிகமான தள்ளுபடிகள் மற்றும் கூடுதல் வங்கி சேமிப்புகளுடன் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால், இந்த நேரத்தில் இந்த போன்களை வாங்குவது, நல்ல விலையில் நம்பகமான 5G தொலைபேசியை வாங்க சரியான நேரமாக இருக்கும். நல்ல பேட்டரி ஆயுள், மென்மையான செயல்பாடு மற்றும் ஸ்டைலான வடிவமைப்பு கொண்டுள்ள இந்த போன்களை குறைந்த விலையில் வாங்க இதுவே நல்ல சந்தர்ப்பமாக இருக்கும்.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: அதிக நன்மைகள் மற்றும் சலுகைகள்
Flipkart Big Billion Days 2025 விலை குறைப்புகளை தாண்டி இன்னும் சில நன்மைகளையும் அளிக்கின்றது. சில பொருட்களில் இலவச ஷிப்பிங் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் டீல்கள் மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்ட உத்தரவாதமும் கிடைக்கின்றன. சில ஸ்மார்ட்போன்களுடன் இலவசமாக அக்சசரிஸ்களும் கிடைக்கின்றன.
