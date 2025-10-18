Flipkart Big Billion Days Sale 2025: சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவிகளில் 37% வரை தள்ளுபடி

Flipkart Big Bang Diwali Sale: பிளிப்கார்ட்டில் தீபாவளி விற்பனை களைகட்டியுள்ளது. இதில் பல வித பொருட்கள் மிக அதிக தள்ளுபடிகளுடன் கிடைக்கின்றன. இந்த சேலில் ஸ்மார்ட் டிவி -களில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை
பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையில் 37% வரையிலான தள்ளுபடியுடன், 32 அங்குலம் முதல் 43 அங்குலம் வரையிலான சிறந்த LG ஸ்மார்ட் டிவிகளை வாங்கலாம். சிறந்த அம்சங்களுடன் கூடிய ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்க நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். பிளிப்கார்ட் தீபாவளி விற்பனையில், 37% வரையிலான தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கும், 32 அங்குலம் முதல் 43 அங்குல சிறந்த மூன்று ஸ்மார்ட் டிவிகளின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த ஸ்மார்ட் டிவிகள் 4K அல்ட்ரா HD டிஸ்ப்ளே மற்றும் AI தேடல் அம்சத்துடன் வருகின்றன. அதனுடன், சிறந்த ஒலி வெளியீடு, இலவச ஸ்ட்ரீமிங்கிற்கான 100+ சேனல்கள் மற்றும் பல பயனுள்ள அம்சங்களை இதில் வாடிக்கையாளர்கள் பெறலாம். தள்ளுபடிக்குப் பிறகு அவற்றின் விலைகள், அம்சங்கள் உட்பட இந்த ஸ்மார்ட் டிவிகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும் இங்கே உள்ளன.
LG LR570 HD Ready LED WebOS TV
LG LR570 HD Ready LED WebOS TV 32 அங்குல திரையுடன் வருகிறது. இதில் 100+ சேனல்களை இலவசமாக பார்க்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் டிவி 10W ஒலி வெளியீட்டுடன் வருகிறது, மேலும் இது 60Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தைப் பெறுகிறது. அதனுடன், இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் உள்ளமைக்கப்பட்ட Wi-Fi, HDR10 மற்றும் AI 6Q ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் கேம் ஆப்டிமைசர் உள்ளது. மேலும் இது Netflix, Prime Video, JioHotstar, SonyLIV, Apple TV, Zee5 மற்றும் பல OTT தளங்களை ஆதரிக்கிறது.
வாடிக்கையாளர்கள் ரிமோட், இரண்டு AAA பேட்டரிகள் மற்றும் பெட்டியில் சுவர்-மவுண்ட் மற்றும் ஸ்டாண்ட் விருப்பங்களுடன் கூடிய ஸ்மார்ட் டிவியைப் பெறுவீர்கள். தற்போதுள்ள Flipkart Big Bang Diwali விற்பனையில் 36% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு இந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்க நீங்கள் ₹13,489 மட்டுமே செலவிட்டால் போதும்.
LG AI TV UA8200
LG AI TV 43-இன்ச் திரையுடன் வருகிறது. மேலும் நீங்கள் Prime Video, Netflix, YouTube, JioHotstar மற்றும் Zee5 ஆகிய துணை செயலிகளை இதில் பெறலாம். ஸ்மார்ட் டிவி WebOS இல் இயங்குகிறது. மேலும் இதில் 20W ஒலி வெளியீட்டுடன் Ultra HD 4K தெளிவுத்திறனும் கிடைக்கும். இது 60Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் பெறுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் ஆல்பா 7 AI செயலி 4K ஜெனரல் 8 உள்ளது, மேலும் இது டால்பி அட்மாஸ் ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு அதிவேக ஒலி கேட்கும் அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
சந்தா அல்லது கட்டணம் தேவையில்லாத இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் வாடிக்கையாளர்கள் 100+ சேனல்களை இலவசமாக பார்க்க முடியும். 37% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு இந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்க நீங்கள் சுமார் ₹28,990 கொடுத்தால் போதும்.
LG LR600
LG LR600 ஸ்மார்ட் டிவி WebOS இயக்க முறைமை மற்றும் HD ரெடி 1366 x 768 பிக்சல்கள் தெளிவுத்திறனுடன் வருகிறது. இந்த ஸ்மார்ட் டிவி 20W ஒலி வெளியீடு மற்றும் 60Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை ஆதரிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட் டிவி எந்த செட்-டாப் பாக்ஸ் அல்லது சந்தா கட்டணம் இல்லாமல் 100+ சேனல்களை இலவசமாக வழங்குகிறது. அதனுடன், நீங்கள் A5 Yahi செயலி Gen 6 மற்றும் உள்ளமைக்கப்பட்ட Wi-Fi ஆதரவைப் பெறலாம்.
மேலும், இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் ரிமோட், இரண்டு AAA பேட்டரிகள், டிவி ஸ்டாண்டுகள், ஸ்க்ரூஸ் மற்றும் பெட்டியில் ஒரு கையேடு புத்தகம் ஆகியவை உள்ளன. இந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்க 28% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு ₹14,989 மட்டும் செலவழித்தால் போதும்.
