English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Flipkart Big Billion Days Sale 2025: சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவிகளில் 37% வரை தள்ளுபடி

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவிகளில் 37% வரை தள்ளுபடி

Flipkart Sale: பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையில் 37% தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கும் சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவி-கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 05:43 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை.
  • மலிவு விலையில் ஸ்மார்ட் டிவி.
  • முழு விவரம் இதோ.

Trending Photos

தீபாவளி ராசிபலன்: அரசாளப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான்.... தீபாவளி முதல் வாழ்வில் உச்சம், லாபம்
camera icon10
Diwali
தீபாவளி ராசிபலன்: அரசாளப்போகும் 5 ராசிகள் இவைதான்.... தீபாவளி முதல் வாழ்வில் உச்சம், லாபம்
நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Guru Peyarchi
நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
8வது ஊதியக்குழு: கொஞ்சம் பொறுங்க பாஸ்... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்கிங் அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: கொஞ்சம் பொறுங்க பாஸ்... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்கிங் அப்டேட்
பெண்களுக்கு தீபாவளி பரிசு! யார் யாருக்கெல்லாம் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்கும்?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
பெண்களுக்கு தீபாவளி பரிசு! யார் யாருக்கெல்லாம் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்கும்?
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவிகளில் 37% வரை தள்ளுபடி

Flipkart Big Bang Diwali Sale: பிளிப்கார்ட்டில் தீபாவளி விற்பனை களைகட்டியுள்ளது. இதில் பல வித பொருட்கள் மிக அதிக தள்ளுபடிகளுடன் கிடைக்கின்றன. இந்த சேலில் ஸ்மார்ட் டிவி -களில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை

பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையில் 37% வரையிலான தள்ளுபடியுடன், 32 அங்குலம் முதல் 43 அங்குலம் வரையிலான சிறந்த LG ஸ்மார்ட் டிவிகளை வாங்கலாம். சிறந்த அம்சங்களுடன் கூடிய ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்க நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். பிளிப்கார்ட் தீபாவளி விற்பனையில், 37% வரையிலான தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கும்,  32 அங்குலம் முதல் 43 அங்குல சிறந்த மூன்று ஸ்மார்ட் டிவிகளின் பட்டியலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

இந்த ஸ்மார்ட் டிவிகள் 4K அல்ட்ரா HD டிஸ்ப்ளே மற்றும் AI தேடல் அம்சத்துடன் வருகின்றன. அதனுடன், சிறந்த ஒலி வெளியீடு, இலவச ஸ்ட்ரீமிங்கிற்கான 100+ சேனல்கள் மற்றும் பல பயனுள்ள அம்சங்களை இதில் வாடிக்கையாளர்கள் பெறலாம். தள்ளுபடிக்குப் பிறகு அவற்றின் விலைகள், அம்சங்கள் உட்பட இந்த ஸ்மார்ட் டிவிகளைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும் இங்கே உள்ளன.

LG LR570 HD Ready LED WebOS TV

LG LR570 HD Ready LED WebOS TV 32 அங்குல திரையுடன் வருகிறது. இதில் 100+ சேனல்களை இலவசமாக பார்க்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் டிவி 10W ஒலி வெளியீட்டுடன் வருகிறது, மேலும் இது 60Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தைப் பெறுகிறது. அதனுடன், இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் உள்ளமைக்கப்பட்ட Wi-Fi, HDR10 மற்றும் AI 6Q ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் கேம் ஆப்டிமைசர் உள்ளது. மேலும் இது Netflix, Prime Video, JioHotstar, SonyLIV, Apple TV, Zee5 மற்றும் பல OTT தளங்களை ஆதரிக்கிறது.

வாடிக்கையாளர்கள் ரிமோட், இரண்டு AAA பேட்டரிகள் மற்றும் பெட்டியில் சுவர்-மவுண்ட் மற்றும் ஸ்டாண்ட் விருப்பங்களுடன் கூடிய ஸ்மார்ட் டிவியைப் பெறுவீர்கள். தற்போதுள்ள Flipkart Big Bang Diwali விற்பனையில் 36% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு இந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்க நீங்கள் ₹13,489 மட்டுமே செலவிட்டால் போதும்.

LG AI TV UA8200

LG AI TV 43-இன்ச் திரையுடன் வருகிறது. மேலும் நீங்கள் Prime Video, Netflix, YouTube, JioHotstar மற்றும் Zee5 ஆகிய துணை செயலிகளை இதில் பெறலாம். ஸ்மார்ட் டிவி WebOS இல் இயங்குகிறது. மேலும் இதில் 20W ஒலி வெளியீட்டுடன் Ultra HD 4K தெளிவுத்திறனும் கிடைக்கும். இது 60Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் பெறுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் ஆல்பா 7 AI செயலி 4K ஜெனரல் 8 உள்ளது, மேலும் இது டால்பி அட்மாஸ் ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு அதிவேக ஒலி கேட்கும் அனுபவத்தை வழங்குகிறது.

சந்தா அல்லது கட்டணம் தேவையில்லாத இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் வாடிக்கையாளர்கள் 100+ சேனல்களை இலவசமாக பார்க்க முடியும். 37% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு இந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்க நீங்கள் சுமார் ₹28,990 கொடுத்தால் போதும்.

LG LR600

LG LR600 ஸ்மார்ட் டிவி WebOS இயக்க முறைமை மற்றும் HD ரெடி 1366 x 768 பிக்சல்கள் தெளிவுத்திறனுடன் வருகிறது. இந்த ஸ்மார்ட் டிவி 20W ஒலி வெளியீடு மற்றும் 60Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தை ஆதரிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட் டிவி எந்த செட்-டாப் பாக்ஸ் அல்லது சந்தா கட்டணம் இல்லாமல் 100+ சேனல்களை இலவசமாக வழங்குகிறது. அதனுடன், நீங்கள் A5 Yahi செயலி Gen 6 மற்றும் உள்ளமைக்கப்பட்ட Wi-Fi ஆதரவைப் பெறலாம்.

மேலும், இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் ரிமோட், இரண்டு AAA பேட்டரிகள், டிவி ஸ்டாண்டுகள், ஸ்க்ரூஸ் மற்றும் பெட்டியில் ஒரு கையேடு புத்தகம் ஆகியவை உள்ளன. இந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்க 28% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு ₹14,989 மட்டும் செலவழித்தால் போதும்.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale: ரூ.7,500 -க்கும் குறைவான விலையில் Moto G06 Power வாங்கலாம்

மேலும் படிக்க | ஸ்மார்ட்போன் 'பாதி விலை' சலுகை ரத்து: ஃபிளிப்கார்ட் வாடிக்கையாளர்கள் ஏமாற்றம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Flipkart SaleFlipkartFlipkart Big Billion Days Sale 2025Smart TVOnline Shopping

Trending News