Flipkart Big Billion Days Sale 2025: Oppo ஸ்மார்ட்போன்களில் அதிரடி தள்ளுபடி

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ஐபோன்கள், ஆண்ட்ராய்டு ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் மடிக்கணினிகளை வாங்குவதற்காக காத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு வரவிருக்கிறது. பிளிப்கார்ட்டின் இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய விற்பனையான பிக் பில்லியன் டேஸ் செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. இந்த விற்பனையில் மடிக்கணினிகள், தொலைபேசிகள், ஸ்மார்ட் டிவிகள் மற்றும் ஆடியோ தயாரிப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படும்.
பிளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025:
பிளிப்கார்ட் விற்பனை தொடங்குவதற்கு முன்பே சலுகைகள் பற்றிய தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பல போன்கள் ஏற்கனவே தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கின்றன. சாம்சங், ஐபோன்கள் மற்றும் ஒன்பிளஸ் ஆகியவற்றுடன், ஒப்போ, விவோ மற்றும் ரியல்மி போன்களிலும் நல்ல சலுகைகள் உள்ளன. ஒப்போ போன்களுக்கான சலுகைகளும் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன, மேலும் பல போன்கள் விற்பனைக்கு முன்பே தள்ளுபடியில் கிடைக்கின்றன. ஓப்போ போன்களில் கிடைக்கும் தள்ளுபடிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Oppo பிரீமியம் போன்களில் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகள்
- ஃபிளிப்கார்ட் விற்பனையின் போது ஒப்போவின் பிரீமியம் போன்களில் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடிகள் கிடைக்கின்றன.
- நிறுவனத்தின் சமீபத்திய முதன்மைத் தொடரான Oppo Reno 14 நல்ல விலையில் கிடைக்கிறது.
- Oppo Reno 14 ஐ ரூ. 34,999க்கு வாங்கலாம்.
- போனின் விலை ₹37,999 இல் தொடங்குகிறது.
- இந்தத் தொடரின் ப்ரோ வேரியண்டை ₹45,499க்கு வாங்கலாம்.
- இதன் விலை ₹49,999 இலிருந்து தொடங்குகிறது.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025:
- நிறுவனத்தின் நடுத்தர விலை ஸ்மார்ட்போன்களில், சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Oppo F31 Pro 5G ₹22,499க்கு கிடைக்கிறது.
- இந்தத் தொடரின் அடிப்படை வேரியண்டை ₹19,499க்கு வாங்கலாம்.
- Oppo F29 Pro ஸ்மார்ட்போன் ₹23,670 தொடக்க விலையில் கிடைக்கும்.
Flipkart Big Billion Days Sale 2025:
- பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன்களைப் பொறுத்தவரை, Oppo K13x 5G ₹9,499க்கு கிடைக்கிறது.
- Oppo K13 5G-ஐ ₹14,999 தொடக்க விலையில் வாங்கலாம்.
- Oppo K13 Turbo ₹24,999க்கு கிடைக்கிறது.
- Oppo A சீரிஸ் போன்களும் சிறந்த சலுகைகளுடன் கிடைக்கும்.
- இந்த போன்களை ₹8,999 முதல் வாங்கலாம்.
சேலுக்கு முன்னரும் சலுகையுடன் வாங்க வாய்ப்பு
Flipkart Big Billion Days விற்பனைக்கு முன்பே போன்களை சலுகைகளுடன் வாங்கலாம் என்பதை வாடிக்கையாளர்கள் தெரிந்துகொள்வது நல்லது. பல Oppo போன்கள் தற்போது விற்பனை விலையில் கிடைக்கின்றன. மேலும், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள விலைகளில் வங்கி அட்டைகளுக்கான தள்ளுபடிகளும் அடங்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். Axis Bank கார்டு மூலம் பணம் செலுத்தி போன்களை மலிவான விலையில் வாங்கலாம்.
