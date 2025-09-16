English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ரூ.10,000 -க்கும் குறைவான விலையில் ஸமார்ட் டிவி வாங்கலாம்

Flipkart Sale: ரூ. 10,000 பட்ஜெட்டுக்குள் பிளிப்கார்ட் சேலில் கிடைக்கவுள்ள சிறந்த 3 ஸ்மார்ட் டிவிகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 16, 2025, 05:45 PM IST
  • ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025.
  • ரூ.10,000 -க்கும் குறைவான விலையில் ஸமார்ட் டிவி.
  • முழு விவரம் இதோ.

Trending Photos

நடிகை மீனா இரண்டாவது கல்யாணம்? அவரே சொன்ன பதில்!
camera icon7
Actress Meena Rumour
நடிகை மீனா இரண்டாவது கல்யாணம்? அவரே சொன்ன பதில்!
Happy Engineer’s Day: தமிழ் சினிமாவின் ஃபேமஸ் இஞ்சினியர் இயக்குநர்கள்!
camera icon8
Engineer Directors
Happy Engineer’s Day: தமிழ் சினிமாவின் ஃபேமஸ் இஞ்சினியர் இயக்குநர்கள்!
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ஆசிய கோப்பை: ஓமனுக்கு எதிரான போட்டி.. பும்ராவுக்கு பதில் இவர்.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 என்ன?
camera icon11
Asia Cup 2025
ஆசிய கோப்பை: ஓமனுக்கு எதிரான போட்டி.. பும்ராவுக்கு பதில் இவர்.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 என்ன?
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ரூ.10,000 -க்கும் குறைவான விலையில் ஸமார்ட் டிவி வாங்கலாம்

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் ஆர்வம் உள்ளவரா நீங்கள்? அப்படியென்றால் இன்னும் சில நாட்களிலும் உங்களுக்கு கொண்டாட்டம் ஆரம்பம் ஆகும். மிகப்பெரிய ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டில்,  ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025 தொடங்கவுள்ளது. இந்த சேலில் ஸ்மார்ட் டிவி -களில் கிடைக்கவுள்ள அதிரடியான தள்ளுபடிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் பில்லியன் டேஸ் சேல் 2025

₹10,000 க்கும் குறைவான விலையில், ஸ்மார்ட் டிவிகளை வாங்க வெண்டுமா? இந்த விலை ஆச்சரியத்தை அளித்தாலும், பிளிப்கார்ட் சேலில் இது சாத்தியமே. இந்த சேலில் ஸ்மார்ட் டிவிகளில் 65% தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. 10,000 ரூபாய்க்குக் குறைவான விலையில், சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வாங்க விரும்பினால், இந்த சேலை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். ரூ. 10,000 பட்ஜெட்டுக்குள் பிளிப்கார்ட் சேலில் கிடைக்கவுள்ள சிறந்த 3 ஸ்மார்ட் டிவிகளின் பட்டியலை இங்கே காணலாம். Flipkart Big Billion Days ஆரம்ப விற்பனையில் வாடிக்கயாளர்கள் 65% வரை தள்ளுபடியைப் பெறலாம். 

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெரும்பாலான ஸ்மார்ட் டிவிகள் 32 அங்குல அளவு கொண்டவை. மேலும் இதில் வாடிக்கையாளர்கள் QLED HD டிஸ்ப்ளேவைப் பெறலாம். இது துல்லியமான வண்ணங்கள் மற்றும் மாறுபாட்டுடன் மிகச் சிறந்த விஷுவல் அனுபவத்தை வழங்குகிறது. இவை ஒரு வருட உத்தரவாதத்துடன் வருகின்றன. இந்த ஸ்மார்ட் டிவிகளின் அம்சங்கள், பிளிப்கார்ட் சேலில் தள்ளுபடிக்குப் பிறகு அவற்றின் விலை போன்ற முக்கிய விவரங்களை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Motorola 32 inch Smart Google TV

மோட்டோரோலா 32 இன்ச் ஸ்மார்ட் கூகிள் டிவி: மோட்டோரோலா 32 இன்ச் ஸ்மார்ட் கூகிள் டிவி இந்த பட்டியலில் முதல் டிவி ஆகும். இது மிகச் சிறந்த பார்வை அனுபவத்தை வழங்கும் QLED HD டிஸ்ப்ளே பேனலுடன் வருகிறது. இந்த ஸ்மார்ட் டிவி 1GB RAM திறன் மற்றும் 8GB சேமிப்பு நினைவகத்தை பெற்றுள்ளது. மேலும் இந்த ஸ்மார்ட் டிவியுடன் 40W வெளியீடு கொண்ட இரண்டு ஸ்பீக்கர்களும் கிடைக்கும். இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் டால்பி ஆடியோ உள்ளது. இது மிகவும் இனிமையான ஆடியோ கேட்கும் அனுபவத்தை வழங்குகிறது.

இந்த ஸ்மார்ட் டிவி அனைத்து அம்சங்களிலும் ஆச்சரியம் அளிக்கும் துடிப்பை வழங்குகிறது. மேலும் HDR10 உடன் உங்களுக்குப் பிடித்த நிகழ்ச்சியை தெளிவாக காணலாம். இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் நீங்கள் கூகிள் டிவி 5.0 ஐ அனுபவிக்கலாம். மேலும் இது 60Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் வருகிறது. பிளிப்கார்ட்டில் இந்த ஸ்மார்ட் டிவியின் தற்போதைய பட்டியலிடப்பட்ட விலை சுமார் 26,999 ரூபாய், ஆனால் 65% மிகப்பெரிய தள்ளுபடிக்குப் பிறகு இந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வெறும் 9,199 ரூபாய்க்கு பெறலாம்.

Realme TechLife 32 inch

ரியல்மி டெக்லைஃப் 32 இன்ச்: ரியல்மி டெக்லைஃப் இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது ஸ்மார்ட் டிவி ஆகும். இது 1GB RAM மற்றும் 8GB உள் சேமிப்பகத்துடன் குவாட்-கோர் செயலியுடன் வருகிறது. இது மென்மையான செயல்திறனை வழங்குகிறது. இதில் சினிமாடிக் சரவுண்ட் சவுண்டுடன் 26W டவுன்-ஃபயரிங் ஸ்பீக்கர்களைப் பெறலாம். 4K UHD தெளிவுத்திறன் மற்றும் துடிப்பான பட பயன்முறையுடன் அல்ட்ரா-விவிட் காட்சிகளை இதில் அனுபவிக்க முடியும். இந்த ஸ்மார்ட் டிவி 16.78 பில்லியன் வண்ணங்களுடன் வருகிறது. மேலும் இது ஒவ்வொரு காட்சியையும் உயிர்ப்பிக்கிறது. ஸ்டாண்டர்ட், டைனமிக், சினிமா, லோ ப்ளூ, ஃபிலிம்மேக்கர், வெளியீடு, கேம் மற்றும் பயனர் உள்ளிட்ட இந்த உயர்-வரையறை டிவியில் நீங்கள் 8 பட முறைகளில் பார்க்கலாம். பிளிப்கார்ட்டில் ரியல்மீ டெக்லைஃப் ஸ்மார்ட் டிவியின் தற்போதைய பட்டியலிடப்பட்ட விலை சுமார் 23,999 ரூபாய். எனினும், 63% விலைக் குறைப்புக்குப் பிறகு இந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வெறும் 8,699 ரூபாய்க்கு பெறலாம்.

Infinix 32 inch HD Ready LED Smart Linux TV

இன்ஃபினிக்ஸ் 32 இன்ச் எஸ்டி ரெடி ஸ்மார்ட் லினக்ஸ் டிவி: இந்த டிவி, இந்த பட்டியலில் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டிவி ஆகும். இது மெலிதான பெசல் வடிவமைப்புடன் வருகிறது. மேலும் இது மிகவும் பிரீமியமான உணர்வைக் கொடுக்கிறது. இதில் 250 நிட்ஸ் வரை சூப்பர் பிரகாசமான பேனலுடன் கூடிய உயர்-வரையறை காட்சியைப் பெறலாம். 

இது ஒட்டுமொத்த பார்வை அனுபவத்தை மேம்படுத்துகிறது. தெளிவான ஒலி மற்றும் ஆழமான பாஸை வழங்கும் 16W ஸ்பீக்கர்களையும் இதில் பெறலாம். இது அனைத்து பயனர்களுக்கும் ஒரு விருந்தாக அமையும். ஸ்மார்ட் டிவி 512MB ரேம் மற்றும் 4GB உள் சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இதன் சிறந்த அம்சம் என்னவென்றால், நிறுவனம் குறைந்தபட்ச விசைகள் மற்றும் பிரத்யேக ஹாட் கீகளுடன் மிகவும் மெலிதாகவும் நேர்த்தியாகவும் தோற்றமளிக்கும் சிறிய ரிமோட்டையும் இதனுடன் வழங்குகிறது.

இந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் 2 HDMI, 1 USB, Wi-Fi, 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் மற்றும் RJ45 போர்ட் போன்ற பல இணைப்பு விருப்பங்கள் உள்ளன. Flipkart இல் Infinix HD Ready LED ஸ்மார்ட் லினக்ஸ் டிவியின் தற்போதைய பட்டியலிடப்பட்ட விலை சுமார் 16,999 ரூபாய். ஆனால் 57% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு வாடிக்கையாளர்கள் இந்த ஸ்மார்ட் டிவியை வெறும் 7,299 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம்.

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale 2025: சேலுக்கு முன்னரே ஸ்மார்ட் டிவி-களில் அதிரடி தள்ளுபடிகள்

மேலும் படிக்க | உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் ஒரிஜினலா? இந்த ஒரு கிளிக்கில் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Flipkart SaleFlipkartFlipkart Big Billion Days Sale 2025Online ShoppingTECH

Trending News