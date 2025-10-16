Flipkart Big Billion Days Sale: ரூ.15,000 -க்கும் குறைவான விலையில் Poco M7 Plus 5G வாங்கலாம்

Flipkart Big Bang Diwali Sale: ஆன்லைன் விற்பனை தளமான ஃபிளிப்கார்ட்டில் தீபாவளி சேல் தொடங்கிவிட்டது. இதில் போகோ எம்7 பிளஸ் 5ஜி மிகவும் மலிவு விலையில் கிடைக்கிறது, இந்த சேலில் இந்த ஸ்மார்ட்போனை ₹5,000 தள்ளுபடியில் ₹15,000 பட்ஜெட்டுக்குள் வாங்கலாம். சிறந்த அம்சம் என்னவென்றால், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 7000 mAh நீண்ட கால பேட்டரி பேக்குடன் வருகிறது, மேலும் இது 33 W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை: Poco M7 Plus 5G
Poco M7 Plus 5G ஸ்மார்ட்போன் ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது. மேலும், 30fps இல் 1080p தெளிவுத்திறன் வரை பதிவு செய்யும் திறன் கொண்ட மிக அருமையான கேமரா அமைப்பு இதில் உள்ளது. மேலும் 144 Hz வரை புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய IPS LCD முழு HD Plus தெளிவுத்திறன் திரையை வாடிக்கையாளர்கள் பெறலாம். இது மென்மையான ஸ்க்ரோலிங் மற்றும் கேமிங் அனுபவத்தை வழங்குகிறது. Poco M7 Plus 5G போனின் முக்கிய அம்சங்கள், அதன் விலை மற்றும் தள்ளுபடி விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
தள்ளுபடியுடன் ₹15,000க்கு கீழ் Poco M7 Plus 5G போன்
Poco M7 Plus 5G போன் இந்தியாவில் ஆகஸ்ட் 13, 2025 அன்று ₹17,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் Flipkart-ல் நடந்து வரும் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையில் 27% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு, நீங்கள் இந்த ஸ்மார்ட்போனை வெறும் ₹12,999க்கு வாங்கலாம், மேலும் ₹5,000 சேமிக்கலாம். அதனுடன், உங்களிடம் Axis Bank Flipkart டெபிட் கார்டு அல்லது Flipkart SBI கிரெடிட் கார்டு இருந்தால், நீங்கள் 5% வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். மேலும், எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையுடன், நீங்கள் ₹12,440 வரை சேமிக்கலாம்.
Poco M7 Plus 5G: செயல்திறன்
Poco M7 Plus 5G போன் Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 6 nm செயல்பாட்டில் தயாரிக்கப்படுகிறது, மேலும் இந்த செயலியிலிருந்து தினசரி பயன்பாடு மற்றும் பல்பணியில் மிகச் சிறந்த செயல்திறனைப் பெறலாம். இந்த போன் 8 ஜிபி வரை LPDDR4X ரேம் மற்றும் 256 ஜிபி UFS 2.2 இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் கொண்ட உள்ளமைவுகளுடன் வருகிறது.
8 ஜிபி டர்போ ரேம் மற்றும் இந்த சாதனத்தில் மொத்தமாக 16 ஜிபி ரேம் கிடைக்கும். இந்த போன் Xiaomi இன் HyperOS 2 இல் இயங்குகிறது, இது Android 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது, மேலும் இது இரண்டு முக்கிய Android புதுப்பிப்புகள் மற்றும் 4 வருட பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
Poco M7 Plus 5G: வடிவமைப்பு மற்றும் டிஸ்பிளே
Poco M7 Plus 5G ஸ்மார்ட்போன் முழு HD Plus தெளிவுத்திறனுடன் கூடிய பெரிய 6.9-இன்ச் IPS LCD திரையுடன் வருகிறது. மேலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 144 Hz வரை புதுப்பிப்பு வீதம் கிடைக்கும். இது மென்மையான ஸ்க்ரோலிங்கை வழங்குகிறது. இந்த போன் 850 nits பீக் ப்ரைட்னசைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது குறைந்த நீல ஒளிக்கு TÜV Rheinland சான்றளிக்கப்பட்டது. இது பிரீமியம் தோற்றமுடைய மேட் பூச்சு மற்றும் பிளாஸ்டிக் பின்புறம் மற்றும் சட்டத்தையும் கொண்டுள்ளது. Poco M7 Plus 5G தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பிற்கான IP64 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் தற்போது இது Chrome Silver, Aqua Blue மற்றும் Carbon Black ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
Poco M7 Plus 5G: பேட்டரி பேக் மற்றும் கேமரா அமைப்பு
போகோ M7 பிளஸ் 5G ஸ்மார்ட்போனில் 7000 mAh பேட்டரி பேக் உள்ளது. இதை ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 2 நாட்கள் வரை எளிதாக நீடிக்கும். இது 18 W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் மற்றும் 33 W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கிறது, மேலும் சார்ஜரை நீங்கள் தனித்தனியாக வாங்க வேண்டியதில்லை, ஏனெனில் இது ஏற்கனவே பெட்டியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
Poco M7 Plus 5G ஸ்மார்ட்போன் 50 MP பிரதான AI கேமரா மற்றும் 2 MP துணை லென்ஸுடன் இரட்டை கேமரா அமைப்புடன் வருகிறது. முன் பகுதியில், 8 MP செல்ஃபி கேமரா கிடைக்கும். இது முன் மற்றும் பின்புற கேமராக்களிலிருந்து 30fps இல் 1080p தெளிவுத்திறன் வரை வீடியோ பதிவையும் ஆதரிக்கிறது.
