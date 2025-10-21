Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் 5 பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்கள்

Flipkart Big Bang Diwali Sale: ஃபிளிப்கார்ட் நடத்தும் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை, ஸ்மார்ட்போன் பயனர்களுக்கு இந்த சீசனின் மிகப்பெரிய சலுகைகளில் சிலவற்றை வழங்குகிறது. இ-காமர்ஸ் ஜாம்பவானான பிளிப்கார்ட்ம் ஸ்மார்ட்போன்கள், மடிக்கணினிகள், ஹெட்ஃபோன்கள் போன்ற பல்வேறு வகையான மின்னணு சாதனங்களுக்கு அதிக தள்ளுபடியை வழங்கி வருகிறது. மிகவும் கவர்ச்சிகரமான சலுகைகளின் பட்டியலில் விவோ, ஒப்போ, சாம்சங், ரெட்மி மற்றும் ரியல்மி போன்ற முன்னணி பிராண்டுகளின் பட்ஜெட் 5G போன்கள் அடங்கும், அதிக செலவு செய்யாமல் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் போனை மேம்படுத்த இது சரியான நேரம்.
பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை
ரூ.20,000க்கும் குறைவான விலை, முக்கிய அம்சங்கள் நிறைந்த போன்களை நாடும் வாடிக்கையாளர்கள் இந்த விற்பனையை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இந்த விற்பனையில் அதிக ரெஃப்ரெஷ்-ரேட் ஸ்க்ரீன்கள், நீண்ட பேட்டரிகள் மற்றும் 50MP கேமராக்கள் கொண்ட இரண்டு நல்ல போன்கள் உள்ளன. விவோ மற்றும் சாம்சங் முறையே செயல்திறன் அடிப்படையிலான T4x 5G மற்றும் AMOLED-இயங்கும் கேலக்ஸி F36 ஆகியவற்றை விற்றுள்ளன. மேலும் இந்த சலுகைகள் நல்ல செயல்திறன் மற்றும் நியாயமான விலைகளின் கலவையாகும்.
Vivo T4x 5G
Vivo T4x 5G ஸ்மார்ட்போனின் ரூ.13,499 (அசல் விலை ரூ.17,999) என்ற விலையில் கிடைக்கிறது. 6.72-இன்ச் முழு HD+ 120 Hz டிஸ்ப்ளே, டைமன்சிட்டி 7300 5G சிப்செட் மற்றும் 6500 mAh பேட்டரி ஆகியவற்றை இது கொண்டுள்ளது. இது 50 MP முதன்மை கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. ஆகையால், இது பயன்பாடு மற்றும் பொழுதுபோக்கு அடிப்படையில் ஆல்-ரவுண்ட் அனுபவத்தை அளிக்கிறது.
Realme P3x 5G
Realme P3x 5G ரூ.16,999 க்கு பதிலாக ரூ.10,249 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது 6.72-இன்ச் முழு HD LCD டிஸ்ப்ளே, டைமன்சிட்டி 6400 செயலி மற்றும் 6000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இதன் 50MP கேமரா பகல் நேரங்களில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த தேர்வாக அமையும்.
Oppo K13x 5G
Oppo K13x 5G டைமன்சிட்டி 6300 செயலி, 6.67-இன்ச் HD+ LCD மற்றும் 6000mAh பேட்டரியை கொண்டுள்ளது. இதன் விலை ரூ.12,999 (அசல் விலை ரூ.16,999). நல்ல புகைப்படத்தை எடுக்க, இது 50MP கேமராவையும் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது நல்ல செயல்திறனைக் கொண்டுள்ள ஸ்மார்ட்போனாகும்.
Samsung Galaxy F36 5G
Samsung Galaxy F36 5G இப்போது ரூ.22,999 க்கு பதிலாக ரூ.13,999க்கு விற்கப்படுகிறது. இது 6.7-இன்ச் சூப்பர் AMOLED திரை, ஒரு Exynos 1380 செயலி, ஒரு 50MP பிரதான கேமரா மற்றும் 5000mAh பேட்டரி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது - அதிக பணம் செலுத்தாமல் சாம்சங்கின் பாதுகாப்பு தேவைப்படுவோருக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.
Motorola G35 5G
Motorola G35 5G ஸ்மார்ட்போனின் விலை ரூ.11,999 (முன்பு ரூ.15,499). இது முழு HD+ 6.72-இன்ச் LTPS LCD திரை, ஒரு T760 ஆக்டா-கோர் செயலி, ஒரு 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் ஒரு 5000mAh பேட்டரி, சுத்தமான பயனர் இடைமுகம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. நம்பகமான தினசரி பயன்பாட்டுக்கு இது ஏற்றது.
Redmi Note 14 SE 5G
Redmi Note 14 SE 5G ரூ.12,999 (முன்பு ரூ.19,999) விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது 6.67-இன்ச் 120Hz அடாப்டிவ் AMOLED, டைமன்சிட்டி 7025 அல்ட்ரா சிப்செட் மற்றும் 5110mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இதன் ஸ்டைலான வடிவமைப்பு மற்றும் 50MP பிரைமரி கேமரா இதில் கிடைக்கும் சிறந்த சலுகைகளில் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகின்றது.
