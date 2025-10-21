English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் 5 பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்கள்

Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் 5 பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்கள்

Flipkart Sale: பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனையில் ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் 5 பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 21, 2025, 02:15 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை.
  • ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் ஸ்மார்ட்போன்கள்
  • முழு விவரம் இதோ.

Trending Photos

ஐப்பசி 04 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஐப்பசி 04 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
வலுக்கும் கனமழை: இன்றும், நாளையும் எங்கெல்லாம் ரெட் அலர்ட், ஆரஞ்ச் அலர்ட்?
camera icon8
Tamilnadu
வலுக்கும் கனமழை: இன்றும், நாளையும் எங்கெல்லாம் ரெட் அலர்ட், ஆரஞ்ச் அலர்ட்?
கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட பிரியங்கா மோகன்! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!
camera icon6
priyanka mohan
கர்ப்பமாக இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட பிரியங்கா மோகன்! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!
விஜய்-அஜித்திற்கு பிடித்த நடிகை! இப்போ படங்களில் நடிப்பதே இல்லை-யார் தெரியுமா?
camera icon7
famous actress
விஜய்-அஜித்திற்கு பிடித்த நடிகை! இப்போ படங்களில் நடிப்பதே இல்லை-யார் தெரியுமா?
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: ரூ.20,000 -க்கும் குறைவான விலையில் 5 பெஸ்ட் ஸ்மார்ட்போன்கள்

Flipkart Big Bang Diwali Sale: ஃபிளிப்கார்ட் நடத்தும் 2025 ஆம் ஆண்டுக்கான பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை, ஸ்மார்ட்போன் பயனர்களுக்கு இந்த சீசனின் மிகப்பெரிய சலுகைகளில் சிலவற்றை வழங்குகிறது. இ-காமர்ஸ் ஜாம்பவானான பிளிப்கார்ட்ம் ஸ்மார்ட்போன்கள், மடிக்கணினிகள், ஹெட்ஃபோன்கள் போன்ற பல்வேறு வகையான மின்னணு சாதனங்களுக்கு அதிக தள்ளுபடியை வழங்கி வருகிறது. மிகவும் கவர்ச்சிகரமான சலுகைகளின் பட்டியலில் விவோ, ஒப்போ, சாம்சங், ரெட்மி மற்றும் ரியல்மி போன்ற முன்னணி பிராண்டுகளின் பட்ஜெட் 5G போன்கள் அடங்கும், அதிக செலவு செய்யாமல் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் போனை மேம்படுத்த இது சரியான நேரம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிளிப்கார்ட் பிக் பேங் தீபாவளி விற்பனை

ரூ.20,000க்கும் குறைவான விலை, முக்கிய அம்சங்கள் நிறைந்த போன்களை நாடும் வாடிக்கையாளர்கள் இந்த விற்பனையை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். இந்த விற்பனையில் அதிக ரெஃப்ரெஷ்-ரேட் ஸ்க்ரீன்கள், நீண்ட பேட்டரிகள் மற்றும் 50MP கேமராக்கள் கொண்ட இரண்டு நல்ல போன்கள் உள்ளன. விவோ மற்றும் சாம்சங் முறையே செயல்திறன் அடிப்படையிலான T4x 5G மற்றும் AMOLED-இயங்கும் கேலக்ஸி F36 ஆகியவற்றை விற்றுள்ளன. மேலும் இந்த சலுகைகள் நல்ல செயல்திறன் மற்றும் நியாயமான விலைகளின் கலவையாகும்.

Vivo T4x 5G

Vivo T4x 5G ஸ்மார்ட்போனின் ரூ.13,499 (அசல் விலை ரூ.17,999) என்ற விலையில் கிடைக்கிறது. 6.72-இன்ச் முழு HD+ 120 Hz டிஸ்ப்ளே, டைமன்சிட்டி 7300 5G சிப்செட் மற்றும் 6500 mAh பேட்டரி ஆகியவற்றை இது கொண்டுள்ளது. இது 50 MP முதன்மை கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. ஆகையால், இது பயன்பாடு மற்றும் பொழுதுபோக்கு அடிப்படையில் ஆல்-ரவுண்ட் அனுபவத்தை அளிக்கிறது.

Realme P3x 5G

Realme P3x 5G ரூ.16,999 க்கு பதிலாக ரூ.10,249 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது 6.72-இன்ச் முழு HD LCD டிஸ்ப்ளே, டைமன்சிட்டி 6400 செயலி மற்றும் 6000 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இதன் 50MP கேமரா பகல் நேரங்களில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த தேர்வாக அமையும்.

Oppo K13x 5G

Oppo K13x 5G டைமன்சிட்டி 6300 செயலி, 6.67-இன்ச் HD+ LCD மற்றும் 6000mAh பேட்டரியை கொண்டுள்ளது. இதன் விலை ரூ.12,999 (அசல் விலை ரூ.16,999). நல்ல புகைப்படத்தை எடுக்க, இது 50MP கேமராவையும் கொண்டுள்ளது, மேலும் இது நல்ல செயல்திறனைக் கொண்டுள்ள ஸ்மார்ட்போனாகும்.

Samsung Galaxy F36 5G

Samsung Galaxy F36 5G இப்போது ரூ.22,999 க்கு பதிலாக ரூ.13,999க்கு விற்கப்படுகிறது. இது 6.7-இன்ச் சூப்பர் AMOLED திரை, ஒரு Exynos 1380 செயலி, ஒரு 50MP பிரதான கேமரா மற்றும் 5000mAh பேட்டரி ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது - அதிக பணம் செலுத்தாமல் சாம்சங்கின் பாதுகாப்பு தேவைப்படுவோருக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

Motorola G35 5G

Motorola G35 5G ஸ்மார்ட்போனின் விலை ரூ.11,999 (முன்பு ரூ.15,499). இது முழு HD+ 6.72-இன்ச் LTPS LCD திரை, ஒரு T760 ஆக்டா-கோர் செயலி, ஒரு 50MP முதன்மை கேமரா மற்றும் ஒரு 5000mAh பேட்டரி, சுத்தமான பயனர் இடைமுகம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. நம்பகமான தினசரி பயன்பாட்டுக்கு இது ஏற்றது.

Redmi Note 14 SE 5G

Redmi Note 14 SE 5G ரூ.12,999 (முன்பு ரூ.19,999) விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இது 6.67-இன்ச் 120Hz அடாப்டிவ் AMOLED, டைமன்சிட்டி 7025 அல்ட்ரா சிப்செட் மற்றும் 5110mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இதன் ஸ்டைலான வடிவமைப்பு மற்றும் 50MP பிரைமரி கேமரா இதில் கிடைக்கும் சிறந்த சலுகைகளில் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க | தீபாவளி பம்பர் சலுகைகள்! ஐபோன், சாம்சங் மீது அதிரடி தள்ளுபடி

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Billion Days Sale 2025: சிறந்த ஸ்மார்ட் டிவிகளில் 37% வரை தள்ளுபடி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Flipkart SaleFlipkartFlipkart Big Billion Days Sale 2025Smart TVOnline Shopping

Trending News